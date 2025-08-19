C'est le département le moins pollué de France et l'un des plus beaux à découvrir

Dans le centre de la France, c'est le territoire où l'on respire le mieux. Ici, la pollution de l'air est la plus faible du pays.

Niché au cœur du Massif central, un département offre des paysages époustouflants qui laissent les visiteurs sans voix. Des hauts plateaux luxuriants, des montagnes majestueuses et des villages charmants figurant parmi les plus beaux de France, à l'instar de Salers avec ses habitations en pierre volcanique et ses toitures en lauze, composent un tableau enchanteur.

Le Cantal s'est vu décerner le titre de département le moins pollué de France métropolitaine. Selon un classement établi par le magazine Le Point, ce territoire se hisse à la première place en termes de qualité de l'air, surpassant la Lozère et la Haute-Corse. Ce palmarès se fonde principalement sur la mesure des particules fines PM2,5, jugées particulièrement nocives pour la santé.

Quelles sont les raisons de cette pollution si faible dans ce département ? L'étude met en lumière l'impact de la topographie montagneuse du Cantal et de sa faible densité démographique. Cette région rurale, relativement isolée, affiche l'une des densités de population les plus basses de l'Hexagone avec seulement 25 habitants au kilomètre carré. Il en résulte logiquement une pollution atmosphérique moins importante. Les vents d'ouest qui balaient fréquemment ce plateau élevé contribuent également à la dispersion des polluants.

Ce constat est corroboré par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, organisme expert chargé de surveiller la qualité de l'air dans la région. Selon leur rapport, le Cantal fait partie des départements les plus préservés de la région en matière de pollution atmosphérique. En 2023, aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été enregistré.

Une étude réalisée entre 2016 et 2018 par Santé publique France estime à 43 par an le nombre de décès attribuables à la pollution aux particules fines dans le Cantal, contre 1 172 dans le seul département du Rhône.

Au sein même du Cantal, certaines communes se distinguent tout particulièrement. Les villages de Soulages et de Rageade, situés à l'extrémité du département, à proximité de la Haute-Loire et à plus de 1 100 mètres d'altitude, se classent respectivement aux première et deuxième places du palmarès national des communes où l'on respire le mieux en France.

Il convient cependant de souligner que ce classement ne concerne que la qualité de l'air et ne prend pas en compte d'autres aspects environnementaux tels que la qualité de l'eau ou des sols. Selon une carte interactive publiée par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, la qualité de l'eau dans les villages de Soulages et Rageade est jugée "médiocre".

Cette situation rappelle que, malgré un air d'une pureté exceptionnelle, le Cantal n'est pas épargné par certains défis environnementaux. Une étude récente de l'UFC-Que Choisir sur les polluants "éternels" (PFAS) dans l'eau du robinet révèle que ces substances ont été détectées dans 96% des communes analysées à travers la France.