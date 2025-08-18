Le nombre de morts va s'envoler dans cette région française d'ici quelques années

Une région est en train de vivre un lent basculement, le nombre de morts devrait grimper en flèche dans les années à venir.

Au cœur de la France, à l'intersection de quatre régions, une zone préoccupante se profile. L'Observatoire des territoires a publié une carte révélant qu'au sein du pays, le taux de mortalité risque d'augmenter drastiquement dans un avenir proche. Ce phénomène pourrait s'étendre à une portion plus vaste du territoire national.

Cette aire géographique, englobant notamment le Massif central, le Limousin et les départements avoisinants, présente d'ores et déjà des taux de mortalité élevés. Le département de la Nièvre est particulièrement impacté, avec une proportion significative de son territoire affichant un taux de mortalité excédant la moyenne nationale. Cependant, ce n'est ni une épidémie ni une maladie énigmatique qui menace ces contrées, mais bien le vieillissement accéléré de leurs habitants.

Dans les décennies à venir, le vieillissement croissant de la population pourrait entraîner une hausse fulgurante du taux de mortalité. En l'espace d'un demi-siècle, l'indice de jeunesse - qui évalue la proportion entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans - s'est effondré dans ces régions.

Les zones où l'indice de jeunesse est le plus faible de France © Observatoire des territoires

Les jeunes quittent massivement ces territoires pour rejoindre les grandes métropoles, pendant que la population restante vieillit inexorablement. Ce phénomène s'observe dans les zones montagneuses et les espaces ruraux, en particulier dans ce qu'on appelle communément "la diagonale du vide", une bande traversant la France des Vosges jusqu'au bassin toulousain.

Lorsque l'indice de jeunesse est bas, cela indique que le territoire compte beaucoup plus de seniors que de jeunes. Les répercussions sont multiples : augmentation du nombre de décès, accroissement des besoins en services de santé et d'aide à domicile, pression sur les systèmes de retraite, risque accru d'isolement des personnes âgées. Selon la Drees, les dépenses liées à l'autonomie devraient doubler entre 2017 et 2060.

Contrairement aux idées reçues, ce vieillissement ne concerne pas uniquement les campagnes. Même des métropoles comme Paris voient leur population vieillir. Actuellement, les plus de 65 ans représentent un cinquième de la population française. D'ici 2050, ils devraient atteindre un tiers de la population.

Au-delà d'un enjeu sanitaire, des experts estiment que cette situation nécessite de repenser en profondeur notre modèle de société et d'aménagement du territoire. Le Haut-commissariat au Plan propose plusieurs mesures concrètes. Le développement d'une silver économie est encouragé, avec la création de services adaptés aux besoins spécifiques des personnes âgées : technologies d'assistance, transports adaptés, loisirs dédiés. Pour faire baisser le vieillissement de la population, l'immigration pourrait aussi jouer un rôle, même si son impact reste limité.

De manière globale, "une politique d'ensemble doit être construite par l'Etat et les territoires, en fonction de l'échelle pertinente dont doivent s'inspirer toutes les politiques sectorielles (logement, emploi, mobilité, soin, aide, loisirs, etc.)", estime I'Unccas, association représentant les élus communaux et intercommunaux en charge des affaires sociales.