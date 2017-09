Apple HomePod : prix, test, sortie en France

La Rédaction JDN Mis à jour le 08/09/17 17:49

L'enceinte connectée d'Apple, baptisée HomePod, est équipée de l'assistant vocal Siri. Elle n'a pas encore de date de sortie officielle en France mais sera commercialisé en décembre 2017 aux Etats-Unis.

[Mise à jour le 8 septembre à 17h49] Apple ne lancera pas la commercialisation de son haut-parleur connecté HomePod avant le mois de décembre. Mais la firme à la pomme serait déjà en train de tester plusieurs unités de l'appareil avec ses employés américains. Benedict Evans, un salarié de la société de capital-risque Andreessen Horowitz, a découvert lors d'une visite à Menlo Park que son iPhone essayait de communiquer avec un appareil qui pourrait bien être un HomePod situé dans une cuisine. Il a posté sur Twitter la capture d'écran suivante :

Themrlinc, un utilisateur chinois d'Instagram, a quant à lui posté la semaine dernière une photo qui ressemble de façon troublante au HomePod d'Apple.

HomePod. C'est le petit nom du haut-parleur intelligent d'Apple, qui ressemble à un chamallow de moins de 20 centimètres de haut. Présenté le 5 juin au public lors du WWDC, la conférence californienne pour les informaticiens organisée chaque année par la marque à la pomme, cet appareil domotique est équipé de l'assistant intelligent Siri. Il est capable de discuter avec ses utilisateurs, qui peuvent lui demander pêle-mêle de jouer leur morceau de musique préféré, de leur donner les dernières informations, la météo ou encore l'heure de leur prochain rendez-vous.

HomePod mesure moins de 20 centimètres de haut. © Apple

Le HomePod d'Apple, équipé de la version anglaise de l'intelligence artificielle Siri, sera mis en vente aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie à partir du mois de décembre 2017. Le géant de Cupertino n'a pour le moment pas précisé la date de sortie de son haut-parleur connecté en France.

L'enceinte connectée coûtera 349 dollars lors de sa mise en vente aux Etats-Unis, annonce la marque à la pomme sur son site Internet. Un tarif près de trois fois supérieur à celui de son concurrent, le haut-parleur intelligent Google Home, commercialisé 129 dollars par Alphabet lors de sa sortie aux USA. HomePod est aussi plus coûteux qu'Echo, dont le prix de départ a été fixé à 179 dollars par Amazon. Ce tarif élevé est lié à la qualité du matériel, développé pour diffuser un son optimal pour l'oreille de son utilisateur, justifie Apple. Le groupe n'a pas encore annoncé de tarification pour la sortie du HomePod en France.

L'objectif numéro un du HomePod, qui vise à concurrencer Echo d'Amazon et Google Home d'Alphabet ? "Réinventer la musique à la maison", répond le PDG de la firme à la pomme Tim Cook, lors de la présentation du produit. L'appareil est capable de scanner l'espace qui l'entoure et d'adapter les ondes sonores émises pour qu'elles soient les plus agréables possibles à l'oreille. HomePod est doté d'un son virtuel surround et de huit microphones, à même de capter la voix de l'utilisateur même lorsqu'un morceau de hard rock est diffusé plein tube par le haut-parleur. L'enceinte connectée est reliée à Apple Music, le service de musique en streaming d'Apple.

Apple a démarré la production de son HomePod, affirme l'agence de presse Bloomberg. Le HomePod serait testé par les salariés de la multinationale depuis plusieurs mois. L'enceinte intelligence sera un hub pour le système domotique d'Apple, HomeKit. Ses utilisateurs pourront commander à distance leurs ampoules intelligentes, leurs serrures connectées et la fermeture automatique de leurs volets roulants en adressant quelques phrases à leur haut-parleur. Contrairement à ses concurrents Echo et Google Home, qui ne peuvent piloter que de rares produits et services d'Apple, le futur bébé le la firme de Cupertino sera compatible avec l'ensemble de son écosystème et notamment son service de streaming musical payant Apple Music. La multinationale garde ainsi la main sur sa clientèle de fans. Mais elle souhaite bâtir un écosystème plus large et laissera donc des développeurs tiers construire des services accessibles sur son haut-parleur.

Le PDG d'Apple Tim Cook espère à travers ce nouvel appareil multiplier par deux le chiffre d'affaires du groupe lié à ses activités de services d'ici 2020, passant de 24 milliards de dollars à 48. Ce haut-parleur intelligent sera catégorisé dans la gamme "autres produits" de la marque à la pomme, avec l'Apple Watch, l'Apple TV et les écouteurs AirPods. Elle a généré au total 11 milliards de dollars de revenus en 2016.