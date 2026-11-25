Pour collecter l'impôt sur le revenu, le fisc utilise le prélèvement à la source. Mais le taux appliqué sur les revenus des salariés, des fonctionnaires et des retraités risque de changer en 2027. Les contribuables doivent vite se rendre sur le site de l'administration fiscale.

Tous les mois il apparaît sur le bulletin de salaire des fonctionnaires et des salariés du privé. Une fois à la retraite, il est encore là, inscrit sur l'attestation de versement de la pension de retraite. Le prélèvement à la source est appliqué sur la plupart des revenus perçus par les contribuables français.

Ce prélèvement se présente sous la forme d'un pourcentage. Par exemple, un travailleur touchant un salaire de 2 100 euros net par mois avant impôts, et dont le taux de prélèvement à la source s'élève à 2,5%, verra sa rémunération mensuelle amputée de 52,50 euros. A la fin du mois, le salarié touchera réellement 2 047 euros sur son compte en banque.

C'est l'administration fiscale qui, à chaque rentrée, fixe le taux de prélèvement à la source du contribuable après avoir épluché sa dernière déclaration de revenus. En clair, le taux entré en vigueur en septembre 2026 est calculé à partir des revenus perçus durant l'année 2025.

Or, le taux du prélèvement à la source est modulable. Et cette année plusieurs millions de contribuables ont procédé à une modification de leur taux. Souvent c'est parce qu'ils ont connu une hausse ou une baisse de leurs revenus en 2026, ou parce qu'ils anticipent une telle évolution en 2027 : augmentation de salaire, versement d'une prime, d'un héritage, perte d'emploi ou départ en retraite.

Les foyers fiscaux changent également leur taux de prélèvement à la source à la suite d'un changement de situation familiale (mariage, PACS, naissance d'un enfant, etc). Toutes ces situations peuvent engendrer une augmentation ou une diminution du montant de l'impôt sur le revenu dont les contribuables seront redevables en 2027.

Augmenter son taux de prélèvement à la source permet donc d'éviter d'avoir à payer un reliquat d'impôt trop important à la fin de la campagne fiscale de l'année suivante. À l'inverse, réduire son taux de prélèvement à la source permet d'augmenter sa rémunération nette perçue tous les mois. Cet ajustement à la baisse est notamment prisé par les contribuables qui ont reçu un remboursement de la part du fisc durant l'été, signe qu'ils ont probablement payé trop d'impôt via le prélèvement à la source.

Or, au moment de modifier leur taux de prélèvement à la source, beaucoup de contribuables oublient une information essentielle : le taux ajusté en septembre n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2026. S'ils veulent maintenir ce "nouveau" taux en 2027, les contribuables doivent agir avant le 6 décembre prochain.

Pour cela, ils doivent se connecter à leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr, accéder à la rubrique "Modifier mon prélèvement à la source". Ils devront ensuite réaliser une estimation des revenus prévus pour l'année 2027. Si cette estimation révèle un écart d'au moins 5% entre le nouveau taux et celui calculé en septembre, l'administration fiscale acceptera la reconduction de leur taux personnalisé pour 2027. Par exemple, un prélèvement de 45 euros peut être abaissé à 40 euros car cela représente un écart d'environ 11%.

Sans intervention du contribuable avant la date limite, le taux de prélèvement à la source calculé en septembre par le fisc sera appliqué en 2027. Un taux qui risque de ne pas correspondre à la situation financière du contribuable.