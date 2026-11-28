Une étude réalisée par Remitly compare plus de 170 villes selon différents critères. Plusieurs destinations sont proches de la France.

Vous aimez vivre en ville mais chérissez le calme ? Une étude du fournisseur de services financiers Remitly peut vous aider à trouver votre bonheur. 170 villes sont passées au crible pour y étudier leur niveau de stress. De quoi avoir une liste de destinations à chérir et une autre à éviter.

Plusieurs critères ont été retenus pour établir le score de stress. D'abord le temps nécessaire pour parcourir 10 kilomètres, bon indice pour voir l'efficacité des transports, souvent créateurs de stress. Viennent ensuite le coût de la vie et la capacité à accéder à des soins facilement. Le sentiment d'insécurité et les niveaux de pollution complètent la liste des critères. Cela donne un score allant de 0 (très peu stressant) à 10 (très stressant).

Il faut donc être le plus proche possible de 0, comme au golf, pour s'afficher peu stressant. Avec un score de 2,34, la grande gagnante se situe à 5 heures de Paris puisqu'il s'agit d'Eindhoven, aux Pays-Bas. On y met moins de 15 minutes pour faire 10 kilomètres selon Remitly. Depuis 2013, le vélo est le principal mode de déplacement des habitants.

Quelles sont les autres qualité d'Eindhoven ? Selon Remitly, un système de santé solide et un faible niveau de criminalité. Mais la ville ne se résume pas à un score. Philips y a été fondé en 1891, et cet héritage se visite : l'Evoluon, cette "soucoupe volante" offerte à la ville pour les 75 ans du groupe, a ouvert en 1966 et accueille depuis 2022 le Next Nature Museum. À Strijp-S, l'ancien site Philips racheté en 2002 par la commune et un promoteur pour en faire un pôle créatif, les usines ont changé de vie.

Côté art, direction le Van Abbemuseum, ouvert depuis 1936. Les amateurs de design ne manqueront pas la Dutch Design Week, qui réunit, selon l'organisateur, 2 500 designers et environ 350 000 visiteurs sur une centaine de lieux. Autre rendez-vous, le festival Glow, gratuit, avec en 2026 un parcours d'environ 5 km et une trentaine d'œuvres lumineuses. Et pour les soirées, Stratumseind est la plus longue rue de bars des Pays-Bas, d'après l'office du tourisme de la ville.

Les Pays-Bas apparaissent comme une destination de choix pour s'isoler du stress. Trois autres villes néerlandaises sont présentes dans le top 10 des villes les moins stressantes : Utrecht, Groningen et Rotterdam. La Norvège et l'Australie sont également bien représentées avec 2 villes dans le top 10 : Trondheim et Bergen pour les Norvégiens, Brisbane et Canberra pour les Australiens.

De l'autre côté, la ville à éviter absolument est New York avec un score de 7,56 sur 10. La Grosse Pomme devance de peu Dublin (7,55) et Mexico (7,38) au classement des villes les plus stressantes. Aucune ville française ne figure dans le top 10 mais on y retrouve de grandes villes européennes comme Londres, Milan ou Turin.