Dans ce litige juridique, un couple ayant fait l'acquisition d'un bien immobilier refuse de payer 150 000 euros de commission à une agence immobilière. Selon les acheteurs, la vente a été réalisée directement avec les anciens propriétaires.

Toute personne désireuse d'acheter un bien immobilier le sait : en plus du prix de vente du logement, un acquéreur doit également payer des frais annexes. Parmi ces factures à régler, on trouve notamment les frais de notaire (taxes, débours, émoluments, etc), les frais de dossier bancaire pour la constitution du crédit immobilier, et la commission destinée à l'agence immobilière. Des coûts additionnels qui, mis bout à bout, peuvent parfois représenter jusqu'à 10%, voire 15%, du prix de vente du bien immobilier.

Pour limiter ces charges supplémentaires, certains acheteurs tentent de court-circuiter les professionnels. Et c'est leur droit : un acquéreur peut signer, directement avec le vendeur, un contrat de vente. Mais pour cela il faut respecter plusieurs conditions.

C'est ce qu'a récemment appris, à ses dépens, un couple souhaitant acheter une propriété. Notre histoire remonte à 2018, année où Monsieur et Madame Franck (le nom a été modifié) tombent sous le charme d'une villa mise en vente à 2,99 millions d'euros par Monsieur et Madame Terrance (le nom a été modifié).

Le couple de propriétaires choisit de passer par des agences immobilières pour faciliter la vente de la villa. Les mandats attribués aux agences sont non exclusifs. Le 5 avril 2018, Monsieur et Madame Franck visitent la villa avec la société Maya, l'une des agences immobilières sollicitées par les propriétaires. Puis, les Franck font une seconde visite, cette fois avec une autre agence mandataire.

Constatant que les commissions des agences s'élèvent à environ 6% du prix de vente de la villa, les futurs acquéreurs entrent directement en contact avec les vendeurs. Les deux parties se mettent d'accord sur un prix d'achat à 2,5 millions d'euros. Ensemble – entre particuliers donc – ils signent une promesse puis un acte de vente certifié par un notaire.

S'estimant lésée, car privée de la commission qu'elle aurait pu récupérer, l'une des agences mandataires (la société Maya) saisit la justice. Elle réclame le versement des 150 000 euros de commission qu'elle aurait potentiellement perçus si elle avait servi d'entremetteuse lors de la vente. De leur côté, les nouveaux acquéreurs refusent de payer, considérant qu'ils avaient le droit d'adresser une offre d'achat directement aux vendeurs et de conclure la vente avec eux. Ils précisent également que la vente aurait pu se faire via une autre agence, et qu'à ce titre la société Maya ne peut affirmer que l'argent de la commission devait lui revenir.

Après une longue procédure judiciaire, le couple Franck est finalement condamné le 25 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Un jugement confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt nᵒ 284 FS-B rendu le 7 mai 2026.

Les magistrats ont indiqué qu'en passant directement par Monsieur et Madame Terrance, les Franck se sont rendus complices de la violation du contrat de mandat de vente signé au préalable entre les vendeurs et l'agence immobilière. Or, selon l'article 1240 du Code civil, ce comportement engage leur "responsabilité délictuelle".

Les deux couples ont donc été condamnés à verser la commission de vente à la société Maya, soit 75 000 euros chacun, au titre des dommages et intérêts. Monsieur et Madame Franck ont également dû verser 3 000 euros à l'agence immobilière pour rembourser les frais de justice. A ne pas vouloir payer de commission, ils ont finalement perdu 78 000 euros.