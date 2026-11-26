En arrêt maladie depuis deux ans, cette salariée aurait pu partir à la retraite avec peu d'argent. Un avocat nous raconte comment elle a obtenu 100 000 euros.

Lorsqu'il tient sa permanence juridique mensuelle, Benjamin Pierrot ne s'attend pas à cela. Avocat en droit social, il raconte au JDN avoir reçu la visite d'une salariée proche de la retraite en juin 2024. "Elle avait été embauchée en 1982 dans une société qui vend des produits pharmaceutiques, une grande entreprise avec plus de 500 salariés. Elle y est restée toute sa carrière, notamment en tant que chauffeuse-livreuse par la suite", raconte le professionnel du droit.

Le 10 février 2022, elle fait une mauvaise chute et se blesse très sérieusement à la jambe. Elle est placée en arrêt de travail. Née en 1964, elle compte 40 ans d'ancienneté au moment de l'accident. La retraite est proche et les arrêts maladie s'enchaînent. "Elle n'avait pas repris le travail lorsqu'elle est venue me voir en juin 2024. Elle boitait et n'était pas en état de retravailler. Elle voulait simplement savoir si elle pouvait obtenir quelque chose de sa situation", narre Benjamin Pierrot.

L'avocat prend connaissance du dossier de la salariée et deux options émergent. Choix numéro 1, rester en arrêt maladie jusqu'à la retraite et partir avec 2 mois de salaire, à savoir l'indemnité prévue par la convention collective de la travailleuse. L'autre alternative va se montrer bien plus lucrative. "Son arrêt de travail étant lié à un accident de travail, il y avait la possibilité de faire une procédure d'inaptitude. La salariée ne savait pas ce que c'était, elle connaissait mal ses droits", relate l'avocat.

Alors, en quoi consiste concrètement cette solution ? L'état de santé de la salariée étant lié à un accident d'origine professionnelle, il est possible d'avoir une inaptitude au travail. Pour ce faire, la travailleuse doit, à l'issue de son dernier arrêt maladie, demander à reprendre le travail. L'employeur doit alors organiser une visite avec la médecine du travail qui sera chargée d'évaluer si la salariée peut reprendre son poste. Si elle est déclarée inapte, l'employeur devra lui proposer un autre poste ou à défaut, la licencier pour inaptitude au travail.

"On savait qu'elle serait déclarée inapte vu son état de santé et sa proximité avec la retraite", reconnaît Benjamin Pierrot. Tout se passe comme prévu puisqu'elle est déclarée inapte le 30 juillet 2024. L'employeur ne peut pas la reclasser et passe donc par la case licenciement. Avec une inaptitude d'origine professionnelle, la salariée a droit à une indemnité de licenciement doublée et à son indemnité de préavis. Avec 40 ans d'ancienneté, l'addition est salée pour l'employeur : 100 000 euros.

Pour couronner le tout, l'employeur commet une ultime erreur. "Après une inaptitude, un employeur a 30 jours pour licencier ou reclasser un salarié. Au-delà, il doit reprendre le paiement de son salaire", décrypte Benjamin Pierrot. Inapte le 30 juillet 2024, la salariée n'est licenciée que le 6 septembre 2024. L'employeur a donc été contraint de lui payer une semaine de salaire entre le 30 août 2024 et la date du licenciement. Passer par la case licenciement avant la case retraite a rapporté plus de 100 000 euros.