9 millions de contribuables vont recevoir un virement des impôts en janvier 2027. Certains foyers fiscaux devront rembourser cette somme, sauf s'ils agissent avant le 10 décembre prochain.

Tous les ans, de nombreuses familles tombent dans le piège. Notamment celles qui ont bénéficié, au cours de l'année 2026, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt. Le fisc va bientôt leur adresser un virement, dont le montant s'élève en moyenne à 638 euros selon la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

Cependant, beaucoup de contribuables ne pourront pas garder la somme sur leur compte bancaire : ils devront la rembourser quelques mois après l'avoir reçue. Car oui, ce versement du fisc est en réalité une erreur.

Les foyers fiscaux qui risquent de se retrouver dans cette situation sont souvent des familles qui ont placé un enfant à la crèche ou qui ont fait garder leurs enfants par une nounou. Il peut également s'agir de contribuables qui ont embauché une femme de ménage, un jardinier, une assistante à domicile, ou qui ont fait des dons à une association.

Toutes les dépenses citées plus haut permettent aux contribuables de profiter d'un crédit d'impôt. En clair, ils peuvent déduire de leur impôt sur le revenu 50% du montant qu'ils ont déboursé pour ces services. Par exemple, un couple qui a dépensé 5 000 euros pour placer un enfant à la crèche en 2026 profitera d'un crédit d'impôt de 2 500 euros en 2027. Selon la DGFIP, environ 9 millions de foyers bénéficient d'un crédit d'impôt chaque année.

Le crédit d'impôt permet aux contribuables de réduire le montant de leur impôt sur le revenu. Certains peuvent même recevoir un remboursement de la part du fisc, notamment s'ils ne sont pas imposables ou s'ils ont peu d'impôts à payer.

Pour permettre aux contribuables de bénéficier rapidement de leur crédit d'impôt, l'administration fiscale verse tous les ans, en janvier, une "avance de crédit d'impôt". Ce versement correspond à 60% du crédit d'impôt auquel les contribuables ont droit.

Ainsi, en janvier 2027, le couple que nous avons pris en exemple dans cet article va recevoir un virement de 1 500 euros. Puis, il touchera les 1 000 euros de crédit d'impôt restants une fois qu'il aura rendu sa déclaration de revenus 2027 (mentionnant les revenus et les dépenses de 2026).

Toutefois, si l'enfant n'était plus placé à la crèche cette année, notre couple n'aura plus le droit au crédit d'impôt. L'administration fiscale ne le sachant pas, elle versera quand même l'avance de crédit d'impôt en janvier 2027. Le couple devra donc rembourser les 1 500 euros en 2027. Et cela vaut pour toutes les dépenses éligibles au crédit d'impôt : emplois à domicile, frais de garde, dons, etc.

Pour éviter de se retrouver dans l'embarras, les contribuables ont jusqu'au jeudi 10 décembre 2026 pour annuler ou réduire le versement de leur avance. Ils doivent se connecter à leur espace personnel du site impots.gouv.fr, accéder à la rubrique "Prélèvement à la source", puis cliquer sur "Gérer vos avances de réductions et crédits d'impôt".

Si leurs dépenses éligibles à l'avance sont en baisse, ils doivent cliquer sur "Je souhaite modifier mon avance" afin de la réduire. Après avoir indiqué leurs dépenses payées en 2026, le fisc calculera un nouveau montant d'avance à verser en janvier. S'ils n'ont plus du tout droit au crédit d'impôt, ils doivent cliquer sur "Je souhaite renoncer à mon avance".