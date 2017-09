iPhone 8 et iPhone X : les prix en précommande

Nicolas Jaimes JDN Mis à jour le 15/09/17 13:13

Les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X ont été présentés par Apple. Découvrez les prix proposés par les e-commerçants en précommande.

[Mise à jour le 15 septembre 2017 à 13h13] Les iPhone 8 et Phone 8 Plus sont enfin proposés à la précommande pour une livraison le 22 septembre.

L'essentiel : Apple a présenté trois smartphones lors de sa keynote du 12 septembre : iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X (équipés d'iOS 11). Côté prix, ils seront respectivement commercialisés à partir de 809, 919 et 1 159 euros. Les deux premiers seront en vente à partir du 22 septembre. L'iPhone X ne sera lui disponible qu'à compter du 3 novembre. Vanté comme la plus grande révolution depuis l'iPhone, l'iPhone X est équipé de deux caméras de 12 megapixels, d'un système de reconnaissance faciale Face ID, d'un système de recharge sans fil. Il disposera de 2 heures d'autonomie de plus que l'iPhone 7 et accueille des animojis, emojis animés que les utilisateurs pourront se partager exclusivement via iMessage.

"L'iPhone X est le plus grand saut depuis l'arrivée de l'iPhone", a annoncé Tim Cook. Cet iPhone X (à prononcer "ten" en anglais) sera proposé dans deux coloris "gris" et "noir" et doté d'un écran "Super Retina Display" de 5,8 pouces. L'iPhone X est équipé de deux caméras de 12 megapixels et du système révolutionnaire Face ID pour déverrouiller son écran (et payer) grâce à la reconnaissance faciale. La lentille bénéfice de 36% de lumière de plus que l'iPhone 8 et va permettre des prises de vue grand angle. La batterie de l'iPhone X va avoir deux heures d'autonomie de plus que l'iPhone 7. Il sera possible de le recharger avec des chargeurs partenaires sans fil, par induction. Il est doté d'une puce A11 bien plus puissante que ces prédécesseurs. L'appareil intègre du machine learning et de l'intelligence artificielle pour de meilleurs rendus photos.

Apple a listé toutes les caractéristiques de l'iPhone X durant la keynote. © Capture d'écran

Comme attendu, le bouton Home disparaît. Pour allumer son iPhone X, il suffit juste d'appuyer sur son écran et pour aller sur l'écran d'accueil, de balayer son doigt de bas en haut. La reconnaissance faciale fait aussi son arrivée avec Face ID, un système de déverrouillage du smartphone qui fera sans doute date. Phil Schiller, VP marketing d'Apple, annonce que la technologie, qui fonctionnera avec Apple Pay, est encore plus fiable que l'ancien système digital du Touch ID. L'iPhone X sera vendu à partir de 1 159 euros et proposé avec deux capacités de stockage : 64 Go et 256 Go. Cette dernière coûtant la coquette somme de... 1 359 euros.

Précommande iPhone 8

Les iPhone 8 et iPhone 8 Plus sont désormais disponibles en précommande, pour livraison le vendredi 22 septembre, depuis le site d'Apple et d'autres e-commerçants.

Avec son écran de 4,7 pouces, l'iPhone 8 est proposé dans trois coloris argent, gris et or. Il est équipés d'une puce d'A11 avec six coeurs qui est 70% plus rapide que la puce A10. Deux capacités de stockages sont proposées : 64 Go et 256 Go. Il sera vendu à partir de 809 euros pour la version 64 Go et 979 euros pour la version 256 Go. Il dispose d'un système de recharge sans fil compatible avec le standard le plus populaire au monde, Qi. Comme attendu pas de chargeur Apple.... mais des partenaires comme Mophie ou Belkin dont les produits seront proposés au sein de l'Apple Store. L'iPhone 8 s'ouvre à la réalité augmentée, "une fonctionnalité amenée à devenir de plus en plus importante dans les smartphones". Ses capteurs permettent de donner tout son sens à cette technologie via la reconnaissance de la lumière et de la profondeur pour intégrer des éléments virtuels dans le réel.

Proposé à partir de 919 euros dans sa version 64 Go, l'iPhone 8 Plus est, comme son petit frère, proposé avec trois coloris (argent, gris et or) et deux capacités de stockage (64 Go et 256 Go). Il est vendu 1 089 euros dans sa version 256 Go.

Son écran, plus large, compte 5,5 pouces. Si l'iPhone 8 n'est doté que d'un capteur photo, l'iPhone 8 Plus en embarque lui deux. Ils ont chacun une capacité de 12 megapixels qui permettra à ses utilisateurs de prendre des photos et vidéos au rendu inégalé. "Aucun smartphone n'égale Apple sur ce terrain là", annonce la firme à la pomme.

L'iPhone 8 Plus est doté de deux caméras. © Capture d'écran

iPhone 8 et X : sortie

L'Iphone X est en pré-commande à partir du 27 octobre et livré à partir du 3 novembre. Les pré-commandes des iPhone 8 et iPhone 8 Plus vont débuter le 15 septembre et les premières livraisons le 22 septembre.

L'Apple Watch "Series 3" intègre une carte sim et devient donc indépendante de l'iPhone. Ses utilisateurs pourront désormais passer des appels directement depuis leur montre connectée, le numéro restant celui du téléphone. L'intégration directe aux cartes d'Apple permettra aux utilisateurs de se balader sans soucis. L'autre nouveauté c'est l'arrivée de la musique et la possibilité d'écouter plusieurs dizaines de millions de chansons. L'Apple Watch Series 3 sera d'abord disponible dans 9 pays dont la France. Elle sera commercialisée à partir de 329 dollars et il en coûtera 399 dollars pour se procurer la version cellulaire qui permet de passer des appels.

Apple TV

"Nous sommes très fiers d'avoir amélioré l'expérience de la TV", a par ailleurs annoncé Tim Cook. La dernière version de l'Apple TV sera compatible avec les contenus 4K, HDR, HD-10 et Dolby Vision. Dans son cœur, la même puce que celle de l'iPad Pro et un processeur deux fois plus puissant que celui de l'ancienne Apple TV.

