Prix du tabac : les tarifs en hausse depuis le 1er mars 2026

Le prix du tabac en France a augmenté au 1er mars 2026. C'est la 3e hausse depuis le début de l'année. Le prix du tabac à rouler et le prix du paquet de cigarettes ont augmenté de 10 à 80 centimes selon les marques. Découvrez les nouveaux tarifs pratiqués en France, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne ou en Andorre.

Comme dit le proverbe : "jamais deux sans trois". Pour la troisième fois consécutive depuis le début de l'année, le prix du tabac a augmenté partout en France. Après une hausse en janvier puis une autre en février, le prix du tabac a encore été relevé le 1er mars 2026. Plus de 500 marques différentes de paquets de cigarettes et de tabac à rouler augmentent leurs tarifs de 10 à 80 centimes. L'ensemble des tarifs pratiqués peuvent être consultés sur le site des douanes, qui répertorie les différents produits du tabac vendus en France.

Quel est le prix du tabac en France en 2026 ?

L'évolution des prix du tabac découle directement de la nouvelle fiscalité appliquée sur ce type de produits depuis le 1er janvier 2023. Le gouvernement a choisi d'indexer le prix du tabac sur le taux d'inflation. Concrètement, chaque année, l'Etat taxe les produits du tabac selon l'évolution des prix à la consommation constatée au cours de l'année précédente. Le prix du tabac en France a augmenté de 75% en l'espace de 10 ans. Après l'Irlande, la France est le pays de l'Union Européenne où le tabac coûte le plus cher.

Quel est le prix d'un paquet de cigarettes en 2026 ?

En France, le prix moyen d'un paquet de cigarettes de 20 unités s'élève à 13 euros. Ainsi, le prix moyen d'une cigarette à l'unité équivaut maintenant à environ 65 centimes. Pour rappel, un paquet de cigarettes coûtait seulement 5 euros en 2004.

Voici, à titre indicatif, quelques exemples des références qui ont vu leur prix évoluer au 1er mars 2026 :

Dunhill, en 20 unités : 14 euros contre 13,70 euros

Vogue, en 20 unités : 13,50 euros, contre 13,20 euros

Craven, en 20 unités : 13,50 euros, contre 13,20 euros

Lucky Strike, en 20 unités : 13 euros, contre 12,70 euros

Winfield, en 20 unités : 13 euros contre 12,70 euros

JPS, en 20 unités : 13 euros, contre 12,70 euros

Rothmans, en 20 unités : 13 euros, contre 12,70 euros

Quel paquet de cigarettes est le moins cher en 2026 ?

Les prix des marques sont dans un mouchoir de poche mais d'après les prix en vigueur publiés par la Douane française, les cigarettes les moins chères en France sont :

Austin Fresh, en 20 unités : 10,70 euros

Elixyr Fresh, en 20 unités : 10,70 euros

Fortuna, en 20 unités : 11,40 euros

Quel est le prix du tabac à rouler en 2026 ?

Face à la montée du prix du paquet de cigarettes, plusieurs fumeurs décident de se rabattre sur le tabac à rouler. Disponible sous forme de paquet ou de pots, il offre une plus grande quantité de tabac afin que le fumeur confectionne lui même ses propres cigarettes. Cependant ce type de produit n'échappe pas à la hausse des tarifs. Là aussi les fabricants ont augmenté leur prix de 10 à 80 centimes depuis le 1er mars 2026. Certaines références frôlent désormais la barre des 19 euros pour 30 grammes de tabac. Voici, à titre indicatif, quelques marques qui voient leur prix évoluer en 2026 :

Pot de Gauloises à tuber, en 30 grammes : 18,80 euros, contre 18,60 euros

Horizon Authentique, en 30 grammes : 16,90 euros, contre 16,80 euros

JPS, en 30 grammes : 17,70 euros, contre 17,60 euros

Amsterdamer, en 40 grammes : 19,20 contre 18,50 euros

Quel est le prix du tabac au Luxembourg ?

Au Luxembourg, un paquet de 20 cigarettes coûte en moyenne 6 euros.

Quel est le prix du tabac en Belgique ?

En France le prix moyen d'un paquet de cigarette est de 13 euros. À titre de comparaison, un paquet de 20 cigarettes coûte environ 8,25 euros chez nos voisins belges.

Quel est le prix du tabac en Espagne ?

Le prix de la cigarette en Espagne est fixé en moyenne à 5,75 euros en Espagne. L'évolution des prix du tabac dans la péninsule ibérique est accessible sur le site de la commission pour le marché du tabac.

Quel est le prix du tabac en Allemagne ?

De nombreux frontaliers Français traversent parfois le Rhin pour se rendre en Allemagne et y acheter du tabac à meilleur prix. Si effectivement les tarifs sont plus avantageux que dans l'hexagone, les taxes sur le tabac augmentent régulièrement en Allemagne. Depuis le 1er janvier 2022 et ce jusqu'en 2026, chaque année les prix du tabac augmentent de 10 centimes. Au 1er janvier 2026, un paquet de cigarettes de 20 unités coûtait 8,25 euros en moyenne.

Quel est le prix du tabac en Italie ?

Le coût d'un paquet de 20 cigarettes en Italie s'élève en moyenne à 6,20 euros.

Quel est le prix du tabac en Suisse ?

Chez nos amis Helvètes il faut débourser environ 9,80 euros pour acheter un paquet de 20 cigarettes. Même si le coût de la vie est globalement plus cher en Suisse, le tabac coûte légèrement moins cher qu'en France.

Quel est le prix du tabac en Andorre ?

Le parlement de la principauté d'Andorre a voté en février 2019 une loi qui instaure un tarif minimum pour les cigarettes. Leur prix ne pourra plus être inférieur de plus de 35% au tarif applicable en France et en Espagne. L'objectif de ce texte est de lutter contre le trafic. Actuellement, le prix moyen d'un paquet de cigarettes s'établit aux alentours de 4,90 euros en Andorre. Par ailleurs, des tarifs préférentiels sont consentis aux clients qui achètent des cigarettes en grande quantité.