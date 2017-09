Bordeaux fintech : la 3e édition se déroulera les 5 et 6 octobre prochains

500 à 600 participants, dont plus de 45 intervenants, et 60 à 70 fintech sont attendus au musée CapScience et dans les locaux de la Faiencerie.

Jamais deux sans trois. La 3e édition de Bordeaux Fintech, grand raout réunissant les acteurs du secteur, se tiendra les 5 et 6 octobre prochains, au musée CapScience et dans les locaux de la Faiencerie. Au programme : tables rondes, keynotes, rencontres et le désormais traditionnel concours de pitch. Ce dernier donne l'occasion aux plus jeunes des jeunes pousses de défendre leurs couleurs devant un jury d'experts. Lors de cette cuvée 2017 de Bordeaux Fintech, baptisée "Le réveil de la tech", il sera notamment question d'intelligence artificielle et de relation client, de big data et d'appartenance des données ainsi que des expérimentations menées ces 18 derniers mois en matière de blockchain.

Gérant et associé du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Montaigne Patrimoine, à l'origine de la manifestation, Louis-Alexandre de Froissard, attend 500 à 600 participants, dont plus de 45 intervenants, et 60 à 70 fintech présentes. "Des lancements de produits auront lieu", annonce l'organisateur. Nouveauté 2017 : Bordeaux Fintech sera à l'initiative du Startup Weekend Bordeaux, qui permet à tous ceux qui le souhaitent de construire en groupe, et avec l'aide de mentors, une start-up viable en 54 heures chrono. Plus d'informations sur le site Bxfintech.com.