Homme le plus riche du monde en 2024 : découvrez le classement

Pour la seconde année consécutive, l'homme le plus riche du monde est français, selon le dernier classement diffusé par le magazine Forbes. Actuellement, la femme la plus riche du monde est également française. Quel Français a la plus grande fortune ? Quel est l'homme le plus riche de tous les temps ? Qui est l'homme le plus riche d'Afrique ? Découvrez le classement Forbes 2024.

Les réactions varient entre "cocorico" et cris d'indignation. Pour la seconde année consécutive l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde sont tous deux français. C'est du moins la conclusion du dernier classement publié par le magazine Forbes. Ainsi, Bernard Arnault, le président du groupe LVMH, est l'homme le plus riche du monde en 2023 et en 2024, tandis que Françoise Bettencourt Meyers, fille de Liliane Bettencourt (L'Oréal), conserve sa place de femme dotée de la plus grande fortune mondiale.

Qui est l'homme le plus riche du monde ?

En 2023, Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche du monde. Un titre que le président du célèbre groupe LVMH conserve en 2024 en cumulant une fortune de 233 milliards de dollars , soit 10% de plus que l'an dernier.

Qui sont les hommes les plus riches du monde en 2024 ?

Rang 2024 Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays 1 Bernard Arnault 233 LVMH France 2 Elon Musk 195 Tesla / X Etats-Unis 3 Jeff Bezos 194 Amazon Etats-Unis 4 Mark Zuckerberg 177 Meta - Facebook/Instagram Etats-Unis 5 Larry Ellison 141 Oracle Etats-Unis 6 Warren Buffett 133 Berkshire Hathaway Etats-Unis 7 Bill Gates 128 Microsoft Etats-Unis 8 Steve Ballmer 121 Microsoft Etats-Unis 9 Mukesh Ambani 116 Reliance Industries Inde 10 Larry Page 114 Google Etats-Unis 11 Sergey Brin 110 Google Etats-Unis 12 Michael Bloomberg 106 Bloomberg Etats-Unis 13 Amancio Ortega 103 Zara Espagne 14 Carlos Slim Helu 102 Telecom Mexique 15 Françoise Bettencourt Meyers 99,5 Pharmacie France 16 Michael Dell 91 Dell Etats-Unis 17 Goutam Adani 84 Infrastructure commodities Inde 18 Jim Walton 78,4 Walmart Etats-Unis 19 Rob Walton 77,4 Walmart Etats-Unis 20 Jensen Huang 77 Semiconductors Chine

Qui est la femme la plus riche du monde en 2024 ?

Françoise Bettencourt Meyers, fille de Liliane Bettencourt (L'Oréal), décédée en septembre 2017, conserve sa place de femme la plus riche du monde en 2024. Sa fortune personnelle est estimée à 99,5 milliards de dollars par le magazine américain Forbes. Un montant en hausse qui fait de la Française et de sa famille la 15e fortune mondiale, hommes et femmes confondus.

Qui sont les femmes les plus riches du monde en 2024 ?

Les femmes les plus riches du monde en 2024 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays Rang global (homme/femme) 1 Françoise Bettencourt Meyers 99,5 L'Oréal France 15 2 Alice Walton 72,3 Walmart Etats-Unis 21 3 Julia Koch 64,3 Koch Industries Etats-Unis 23 4 Jacqueline Mars 38,5 Consommation Etats-Unis 35 5 Savitri Jindal 33,5 Métaux Inde 46

Qui sont les grandes fortunes françaises ?

Homme le plus riche du monde, Bernard Arnault (LVMH) s'impose mécaniquement comme le Français le plus riche du monde. C'est une femme, Françoise Bettencourt Meyers (L'Oréal), qui arrive en 2e position du classement des Français les plus riches de la planète. François Pinault (Kering) se classe 3e, avec 40,10 milliards de dollars, devant les frères Wertheimer (Chanel) et Emmanuel Besnier (Lactalis).

Les Français les plus riches en 2023 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Rang mondial 1 Bernard Arnault 211 LVMH 1 2 Francoise Bettencourt Meyers 80,5 L'Oréal 11 3 François Pinault 40,10 Kering 31 4 Alain et Gérard Wertheimer 31,6 Chanel 41 5 Emmanuel Besnier 22 Lactalis 71

Citoyen du Nigeria, Aliko Dangote reste, pour la 12e année consécutive, l'Africain le plus riche, selon Forbes. Il possède des actifs estimés à 13,5 milliards de dollars. qui lui valent de se classer 124e plus grande fortune mondiale. D'où vient sa fortune ? Du ciment, du sucre et de la farine.

Homme le plus riche du monde, le Français Bernard Arnault (LVMH) reste l'Européen le plus riche du monde. Le milliardaire tricolore affiche en effet une fortune personnelle de plus de 211 milliards de dollars.

Deuxième homme le plus riche du monde, Elon Musk est considéré comme l'Américain le plus riche, avec une fortune estimée à 180 milliards de dollars en 2023. Le milliardaire est directeur général de Tesla et le fondateur de SpaceX. Il est récemment devenu l'acheteur du réseau social Twitter.

Mukesh Anbani, de nationalité indienne, est considéré comme l'homme le plus riche d'Asie, avec une fortune estimée à 83,4 milliards de dollars. L'origine de sa fortune ? Il est le patron de l'entreprise Reliance Industries, hérité de son père. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des hommes les plus puissants de l'Inde.

Contrairement à ce que certains supposent, Vladimir Poutine n'est pas l'homme le plus riche de Russie. En tout cas pas selon Forbes, qui ne le fait même pas apparaître dans son classement des milliardaires de la planète. Non, selon le magazine, la première fortune russe en 2023 est celle de Andrey Melnichenko, estimée à 25,2 milliards de dollars. Il est le président de Eurochem, entreprise spécialisée dans la production et la vente d'engrais et d'intrants agricoles. Il investit également dans l'exploitation du charbon en Russie.

Qui est l'homme le plus riche de tous les temps ?

Selon Money, qui assure avoir passé "des heures" à interroger des économistes et des historiens pour parvenir à comparer les fortunes à des époques différentes, l'homme le plus riche de tous les temps est un Africain : Mansa Mousa (aussi appelé Kankou Moussa), dirigeant de l'empire du Mali de 1312 à 1332. A quel point était-il fortuné ? Il était "plus riche que quiconque pourrait le décrire", répond Money.