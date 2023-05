Chômage en France : le nombre de demandeurs d'emploi continue de baisser

Au premier trimestre 2023, en moyenne 3 millions de demandeurs d'emploi étaient inscrits à Pôle emploi en catégorie A. Un nombre en recul de 1,2% sur un trimestre, d'après les données publiées par la Dares et Pôle emploi.

Le nombre de demandeurs d'emploi continue de baisser en France. Au premier trimestre 2023, le nombre d'inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a reculé de 1,2% sur un trimestre, de 5,8% sur un an. Les données, publiées par la Dares et Pôle emploi le 26 avril, en détail.

La tendance est à la baisse pour toutes les catégories d'âge et de genre, à l'exception des moins de 25 ans.

Selon Pôle Emploi et la Dares, le nombre de jeunes chômeurs (moins de 25 ans) de catégorie A en France métropolitaine augmente en effet légèrement depuis un an. Il s'établit à 372 600 au premier trimestre 2023, contre 369 800 au premier trimestre 2022, soit une hausse de 0,8%. Le nombre de chômeurs de plus de 50 ans passe lui de 860 600 à 797 400 sur la même période, soit une baisse de 7,3%.

Le nombre de chômeurs en France représentés dans ce graphique se rapporte au nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi, c'est-à-dire les personnes sans emploi "tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi" et non les chômeurs de longue durée.

Au premier trimestre 2023, comme au trimestre précédent, la France métropolitaine compte 2,8 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans emploi) et 2,3 millions en activité réduite (catégories B et C). Le nombre de chômeurs de catégorie A recule d'1,3% par rapport au trimestre précédent. Sur la même période, le nombre d'inscrits à Pôle emploi augmente très légèrement de 0,3% pour la catégorie B (activité réduite courte) et de 0,9% pour la catégorie C (activité réduite longue). Sur un an, toujours en France métropolitaine, le chômage évolue de -5,8% en catégorie A, +6,2% en catégorie B et -2,1% en catégorie C.

Entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, le nombre d'inscrits depuis moins d'un an en France métropolitaine passe de 2,720 millions à 2,847 millions, ce qui correspond à une hausse de 4,7%. Le nombre d'inscrits depuis un an ou plus est quant à lui en baisse de 11,3% (de 2 527 600 à 2 242 400) sur la même période.

Selon les données publiées par la Dares et Pôle emploi, le premier motif d'inscription à Pôle emploi est le retour après inactivité, qui concerne 101 400 chômeurs au premier trimestre 2023, suivi de très près par la fin de contrat avec 99 600 nouveaux chômeurs. La réinscription rapide, qui concerne 85 800 nouveaux chômeurs, est la troisième raison d'inscription à Pôle emploi. Ces motifs représentent respectivement 19,0%, 18,7% et 16,1% des entrées au chômage au premier trimestre 2023. Les ruptures conventionnelles représentent quant à elles 40 300 personnes, soit 7,6% des inscriptions, et les démissions 26 800 personnes, soit 5% des inscriptions à Pôle emploi. Les licenciements économiques sont plus rares et comptent pour 1,3% des inscriptions avec 7 000 cas.

C'est dans le département du Nord que les chômeurs de catégorie A sont les plus nombreux en mars 2023. Ils sont 142 010 au premier trimestre 2023. Deuxième département dans lequel le nombre de chômeurs est le plus élevé : La Réunion avec 118 890 inscrits à Pôle emploi. Les Bouches-du-Rhône suivent de près avec 111 800 inscrits. A l'opposé de l'échelle, les départements qui comptent le moins de demandeurs d'emploi sont la Lozère (2 070), le Cantal (3 280) et la Creuse (4 130).

Au quatrième trimestre 2022, le taux de chômage s'établit à 7,2% de la population active, selon l'Insee, soit une très légère baisse de 0,1 point. Selon les chiffres du Bureau International du Travail, le nombre de chômeurs baisse de 45 000 en France pour s'établir à 2,2 millions.

Bon à savoir