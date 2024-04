Il existe une autre solution que le QR-code pour circuler librement dans Paris pendant les JO

Un périmètre de sécurité empêchant l'accès aux alentours des sites olympiques sera mis en place en juillet et en août. Pour y pénétrer, il faut impérativement obtenir un laissez-passer. Touristes et Franciliens sont concernés par cette mesure.

L'été sera marqué par l'organisation des Jeux olympiques. Côté mobilité, les Franciliens et les touristes devront prendre garde où ils comptent se rendre. Différentes zones ont été établies dans lesquelles il sera impossible de circuler sans autorisation (périmètre organisateur gris interdit sans accréditation ou sans billet aux JO, périmètre noir de protection soumis à la fouille, périmètre rouge interdit à la circulation motorisée sans QR-code, périmètre bleu réservé aux piétons et cyclistes uniquement).

Cette restriction de circulation sera active à partir de mi-juillet, soit une semaine avant la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, et s'appliquera avant chaque épreuve. Sont concernés les bords de la Seine, le Trocadéro, le Champ-de-Mars ou encore les espaces à proximité des sites olympiques : autour du Stade de France, du Bourget, des Arena ou de Versailles (retrouvez l'ensemble des cartes des sites impactés sur le site de la préfecture de police ou sur le site de la Ville de Paris, ndlr).

Ces zones font partie d'un périmètre de protection, défini dans la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (Silt), visant à éviter le risque d'attentat. Le dispositif a été annoncé en novembre 2023 par le préfet de police de Paris et les cartes détaillant les zones et les périodes impactées ont été présentées en mars 2024. Plus de 45 000 policiers et gendarmes surveilleront ces zones où l'identité de chaque individu sera contrôlée.

© Ministère de l'Intérieur

Plusieurs dizaines de milliers de personnes seront concernées. "Pour la cérémonie d'ouverture, plus de 300 000 personnes sont attendues, cela va représenter un véritable défi technique", souligne Pierre Jacob, senior partners chez le cabinet de conseil Magellan Sécurité.

Pour pouvoir pénétrer et circuler librement dans le périmètre rouge avec le QR-code, il est indispensable de s'inscrire sur la plateforme qui sera mise en ligne le 10 mai par l'Etat. Il faudra y renseigner ses informations d'identité (nom, prénom, date de naissance, etc., ndlr) afin de se voir délivrer un QR-code, disponible sur smartphone ou tablette, à présenter à l'entrée des zones. "Le QR-code a l'avantage de sa simplicité de déploiement et de son coût. Une solution RFID sera beaucoup plus sécurisée mais plus onéreuse", indique Quentin Pretet, vice-président IoT chez Linxens, fabricant dans le domaine des composants électroniques pour les marchés de la sécurité et de l'identification. Ce dernier anticipe le risque d'importants temps de contrôle, "le QR-code et la carte d'identité étant nécessaires". Le QR-code sera valide jusqu'au démantèlement du dispositif. "Si vous ne vous êtes pas inscrits, vous ne pourrez pas rentrer", a prévenu, lundi 8 avril, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans Le Parisien.

Deux autres moyens restent possibles pour pouvoir accéder à ces zones : des lieux culturels, comme le Louvre ou l'Institut du monde arabe, ou la gare d'Austerlitz étant compris dans le périmètre de sécurité, présenter son billet de train ou un ticket de musée daté fera office de passe-droit. Il sera par ailleurs possible d'effectuer la démarche dans les mairies d'arrondissement à Paris, et d'imprimer le QR-code, un moyen d'éviter l'exclusion numérique.