Soldes d'hiver 2024 : dates et infos essentielles

Les soldes d'hiver 2024 commencent le 10 janvier dès 8h00 dans la plupart des départements français. Retrouvez le détail les dates par département et les infos essentielles.

Les soldes d'hiver 2024 commencent le mercredi 10 janvier dès 8h00 dans la plupart des départements de la métropole pour une durée de 4 semaines. La date de fin des soldes d'hiver est donc prévue le mardi 6 février 2024. En ligne, les promotions se prolongeront probablement jusqu'à minuit durant la dernière journée.

Les soldes sont réglementés par l'article L310-3 du Code de commerce pour le cadre légal, les périodes autorisées et les marchandises concernées. Il a été complété en 2019 par l'article 16 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Il modifie la détermination des périodes de soldes, désormais fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La durée doit désormais être comprise entre trois et six semaines.

Voici la liste des départements et collectivités d'outre-mer qui ont des dates de soldes différentes :

Meurthe-et-Moselle (54) : du mardi 2 janvier au 29 janvier inclus

Meuse (55) : du mardi 2 janvier au 29 janvier inclus

Moselle (57) : du mardi 2 janvier au 29 janvier inclus

Vosges (88) : du mardi 2 janvier au 29 janvier inclus

Guadeloupe (971) : du samedi 6 janvier au 2 février inclus

La Réunion (974) : du samedi 3 février au 1er mars inclus (soldes d'été)

Saint-Pierre-et-Miquelon (975) : du mercredi 17 janvier au 13 février inclus

Saint-Barthélemy (977) : du samedi 4 mai au 31 mai inclus

Saint-Martin (978) : du samedi 4 mai au 31 mai inclus

Qui participe aux soldes ?

Les soldes sont suivis par une grande majorité de commerçants, qu'ils s'agisse d'indépendants ou de franchisés. Les grandes enseignes et les boutiques en ligne sont également très présentes lors de cet évènement. Durant la dernière édition des soldes, on a pu retrouver : Asos, Mango, Adidas, CDiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Rakuten, Sephora, King Jouet...

Quels produits suivre durant les soldes ?

Si à l'origine, les soldes concernaient surtout le prêt-à-porter, ils sont dorénavant l'occasion de faire de bonnes affaires sur l'électroménager, le mobilier, le multimédia, le high tech et la téléphonie.

Certaines références sont particulièrement attendues des Français comme l'iPhone 14 ou le Samsung Galaxy S23.

iPhone 14 809 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Déjà remisé à -7% la veille des soldes, le prix de l'iPhone pourrait peut-être baisser encore un peu sur Amazon. Chez ce marchand, on sait qu'il a déjà été vendu à plusieurs reprises à 799 euros.

Samsung Galaxy S23 Green 669,99€ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Autre valeur sûre sur le marché des smartphones, le Samsung Galaxy S23. Ce modèle qui figure dans les "choix d'Amazon" dispose d'une capacité de stockage de 128 Go et d'une RAM de 8 Go.

PS5 Edition standard 549 € VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Commercialisée à 549 euros, la PS5 devrait passer à 449 euros au premier jour des soldes selon PhonAndroid. Cette remise devrait être appliquée chez CDiscount sur les 100 premiers exemplaires vendus.

Quels sont les bons plans des soldes ?

Outre les remises sur les articles, de nombreuses enseignes font aussi des opérations spéciales durant les soldes, avec notamment la possibilité de cumuler plus de points sur son compte fidélité grâce aux achats effectués ou de bénéficier de remises immédiates sur son panier en fonction du montant total des achats (par exemple 10 euros offerts pour 100 euros dépensés). Ces offres supplémentaires ont généralement lieu durant un court laps de temps, une journée ou deux. Les enseignes ont plutôt tendance à les utiliser pour marquer un moment fort des soldes comme le premier jour, la 2e démarque... ou durant le week-end.

Par ailleurs, de nombreuses enseignes ou marques mettent en place des ventes privées avant les soldes. Elles proposent ainsi des prix cassés en avance aux adhérents de leur programme fidélité.

Les soldes sont une opération commerciale utilisée par les commerçants pour les aider à écouler leur stock d'invendus. Les soldes durent plusieurs semaines (le plus souvent quatre) pendant lesquelles de nombreuses promotions sont effectuées, que ce soit dans les magasins physiques ou en ligne. Cette opération commerciale se produit en France deux fois par an. En principe, les soldes d'hiver démarrent un mercredi de janvier et les soldes d'été un mercredi au mois de juin. Les différentes démarques qui la jalonnent n'obéissent pas à des règles précises. Certains commerçants annoncent une 2e démarque (avec une nouvelle baisse de leurs prix) durant la 2e semaine des soldes, mais ce n'est pas systématique.

Quels produits peuvent être soldés ?

Les soldes sont des ventes réglementées, cette appellation ne peut donc pas désigner n'importe quelle période de remises.

Ils doivent répondre aux obligations suivantes :

être accompagnés ou précédés de publicité .

. contribuer à accélérer l'écoulement de marchandises dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes.

dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes. comporter une annonce de réduction de prix dans la limite du stock à écouler (avec le prix de de référence et la réduction en pourcentage).

dans la limite du stock à écouler (avec le prix de de référence et la réduction en pourcentage). permettre aux consommateurs de distinguer clairement les articles soldés des articles non soldés.

des articles non soldés. respecter les périodes fixes imposées par la loi.

A noter que durant cette période, la vente à perte est autorisée. Par ailleurs, depuis mai 2022, une directive européenne oblige les commerçants à indiquer le prix le plus bas pratiqué les 30 derniers jours comme prix de référence ou prix barré. Cela permet de protéger les consommateurs des fausses bonnes affaires avec des commerçants qui haussent les prix à quelques jours des soldes pour gonfler leur pourcentage de remise.

Peut-on échanger un produit soldé ?

D'un point de vue légal, les articles achetés en soldes doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres articles. L'annonce "ni repris ni échangé" ne dispense donc pas le vendeur d'échanger ou de rembourser l'article en cas de vice caché, comme le rappelle l'article 1641 du Code civil. En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser. Par ailleurs, si un défaut de conformité est identifié dans les deux ans après l'achat, le vendeur doit réparer, remplacer ou rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n'est pas obligé de rembourser ou d'échanger le produit, sauf s'il en fait la publicité en magasin ou sur les tickets de caisse.