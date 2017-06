Salesforce World Tour, le rendez-vous des pionniers de la transformation numérique

Comme chaque année, le rendez-vous des utilisateurs de Salesforce a réuni à Paris toutes les grandes entreprises mais aussi les PME françaises. Une journée pour faire le plein d'innovations !

A l'intersection du Cloud, des réseaux sociaux, des usages mobiles et de l'intelligence artificielle, Salesforce.com est aujourd'hui bien plus qu'une plateforme CRM et de très nombreux aspects de la transformation digitale ont été abordés lors de l'édition 2017 du Salesforce World Tour. Einstein, la brique d'intelligence artificielle de la plateforme Salesforce est sans doute l'innovation la plus médiatisée, mais la plateforme Salesforce évolue sur de multiples plans. Ainsi, Michelin et Natixis sont montés sur scène afin d'expliquer les nouveaux usages de Sales Cloud Lightning, l'outil de pilotage des forces commerciales.

L'impact de Salesforce dans les ventes a été au cœur de nombreux témoignages client, que ce soit dans le secteur des services avec le retour d'expérience d'Accor Hotel, mais aussi dans l'énergie avec l'intervention de Suez, de l'industrie avec le prise de parole d'Ingenico ou encore dans le secteur de la banque et des assurances avec un nouvel entrant qui va faire du bruit : Orange Bank. Le Big Data était bien évidemment à l'agenda de la journée, avec le témoignage d'Atos venue présenter les capacités analytiques de la plateforme Salesforce.

Les usages de Salesforce se diversifient à l'extrême puisque le champion du CRM en mode Saas est aujourd'hui au cœur de la stratégie IoT de Schneider Electric et Sowee, venus expliquer comment leurs objets connectés alimentent en données la plateforme Cloud. Un autre témoignage marquant de cette édition 2017 fut sans nul doute celui de Generali qui a bâti avec Capgemini un véritable progiciel métier pour son activité conciergerie. S'appuyant sur les briques Services & Marketing Cloud de Salesforce, Generali et Capgemini ont mis en place un service de conciergerie personnalisé pour ces utilisateurs et qui met en œuvre un programme de marketing relationnel ambitieux. Preuve s'il en fallait encore que Salesforce.com, c'est bien plus que du CRM.