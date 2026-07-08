Un virement de 1 000 euros arrive sur le compte en banque de 13 millions de Français cet été

Les impôts vont rembourser environ 1 000 euros à 13 millions de contribuables entre le 24 et le 31 juillet.

La période estivale est à la fois synonyme de détente et de dépenses. Entre les réservations d'hébergements, le coût des transports et les petits plaisirs de l'été, le budget des Français fond comme neige au soleil. Une agréable surprise attend néanmoins le portefeuille de plusieurs millions de ménages. En plein cœur des vacances, entre le vendredi 24 juillet et le vendredi 31 juillet, une vague de virements va arriver sur leurs comptes en banque.

Le montant versé varie selon chaque bénéficiaire : certains toucheront 150 euros, d'autres 700 euros, et quelques-uns percevront jusqu'à 1 300 euros d'un seul coup. En 2025, 13,2 millions de foyers avaient profité de ce versement exceptionnel. En moyenne, chaque bénéficiaire avait touché 1 017 euros.

C'est la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui va effectuer ce virement. Sur les relevés et sur les applications bancaires, la transaction apparaitra avec la mention "DGFIP FINANCES PUBLIQUES" en expéditeur et "REMB IMPOT REVENUS" en libellé. Si l'administration fiscale fait ce versement sur les comptes bancaires de millions de contribuables, c'est simplement pour leur rendre ce qui leur est dû. En effet, la DGFIP doit de l'argent à tous ces foyers et procède donc au remboursement de ces sommes.

Cette année, lorsque les contribuables ont déclaré leurs revenus perçus en 2025, le fisc a calculé l'impôt sur le revenu dont ils étaient redevables. Or, au cours de l'année précédente, certains contribuables ont parfois versé trop d'argent par le biais du prélèvement à la source qui s'applique automatiquement sur leurs salaires ou leurs pensions de retraite.

Par ailleurs, certains contribuables ont également réalisé des dépenses l'an dernier qui ouvrent droit à des crédits d'impôt. C'est notamment le cas de celles et ceux qui emploient une personne à domicile comme une nounou, une femme de ménage ou un jardinier. Idem pour les familles qui ont placé un enfant à la crèche, les salariés qui déclarent des frais kilométriques, ou les contribuables qui ont réalisé des dons à certaines associations.

En résumé, l'administration fiscale leur doit de l'argent et doit donc les rembourser. La majorité des bénéficiaires recevront leur remboursement le vendredi 24 juillet. Toutefois, certains contribuables devront attendre une semaine supplémentaire, soit le vendredi 31 juillet, pour voir leur compte bancaire être crédité.

Pour connaître le montant exact qui leur sera versé, les foyers concernés peuvent consulter leur "Avis de situation déclarative à l'impôt 2026 sur les revenus 2025", accessible depuis leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr. En regardant la première page de ce document, sur la colonne de droite, il est clairement indiqué la "Somme qui sera remboursée". Sous cette mention, apparait le montant correspondant.

L'administration fiscale recommande aux contribuables de vérifier leurs coordonnées bancaires pour garantir que le virement arrive bien à destination. Cette vérification peut s'effectuer en se connectant à leur espace particulier du site des impôts, en cliquant sur la rubrique "Prélèvement à la source" puis sur "Mettre à jour vos coordonnées bancaires" dans le menu de gauche. Une erreur dans les informations bancaires pourrait retarder considérablement la réception de ces fonds.

De l'autre côté du spectre, 13,1 millions de contribuables devront s'acquitter d'un complément d'impôt cette année. Le montant de ce solde d'impôt supplémentaire à régler s'élevait en moyenne à 1 910 euros en 2025. La somme dont ces contribuables sont redevables sera prélevée directement sur leur compte bancaire. Pour un montant inférieur à 300 euros, un seul prélèvement aura lieu le 25 septembre 2026. Pour un montant supérieur, l'administration fiscale procédera à quatre prélèvements échelonnés le 25 septembre, le 26 octobre, le 25 novembre et le 28 décembre 2026.