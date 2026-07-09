Si votre revenu mensuel est inférieur à ce montant vous êtes considéré comme pauvre

L'Observatoire des inégalités a calculé un nouveau seuil de pauvreté. A l'inverse, au delà d'un certain montant perçu chaque mois, les ménages sont considérés comme riches ou appartenant à la classe moyenne.

Qui est riche ? Qui est pauvre ? Qui fait partie de la classe moyenne ? Cette question revient souvent dans le débat public déjà alimenté par les problématiques liées au pouvoir d'achat et aux inégalités. S'il est facile de poser cette question, il est en revanche bien plus difficile d'y répondre.

De nombreux instituts, think-tank ou associations se penchent chaque année sur le sujet, donnant chacun un son de cloche différent. Néanmoins, une méthodologie d'analyse semble faire consensus parmi les économistes. Elle consiste à prendre en compte deux éléments essentiels.

Le premier est la composition du foyer. En effet, vivre seul ou avec 4 enfants engendre forcément des dépenses bien différentes. Le second élément est la notion de revenu disponible. Ce dernier ne se limite pas seulement aux salaires ou aux pensions de retraite perçus chaque mois. Le revenu disponible englobe l'ensemble des ressources dont dispose un ménage pour consommer ou épargner, à savoir les potentiels revenus locatifs ou les éventuelles prestations sociales et autres allocations. Le tout, après déduction des cotisations sociales, des taxes et des impôts.

Selon l'Insee, le revenu disponible médian en France s'établit à 2 146 euros nets par mois pour une personne seule. En clair, 50% des ménages disposent d'un revenu supérieur à ce montant, tandis que l'autre moitié vit avec moins. D'après le dernier rapport publié par l'Observatoire des inégalités, une personne est considérée comme riche lorsque son revenu est supérieur au double du revenu disponible médian, c'est-à-dire supérieur à 4 292 euros nets mensuels.

À l'inverse, une personne vit sous le seuil de pauvreté lorsque ses revenus sont inférieurs à 60% du revenu disponible médian. Concrètement, une personne est considérée comme pauvre lorsque son revenu disponible est inférieur à 1 073 euros nets par mois. Toujours selon les chiffres de l'Observatoire des inégalités, une personne dont le revenu disponible se situe entre 1 683 et 3 119 euros par mois appartient à la classe moyenne. Au-delà de 3 119 euros, c'est la catégorie des ménages aisés, qui rassemble 20% de la population française. Sous les 1 683 euros, il s'agit de la classe populaire, soit les personnes dont les revenus sont parmi les 30% les plus faibles.

Tous les montants évoqués précédemment valent pour une personne seule. Cependant, il est possible de les réévaluer en fonction de la composition du foyer. Toujours selon l'Observatoire des inégalités, un couple sans enfant est considéré comme pauvre si son revenu disponible ne dépasse pas 1 610 euros par mois. Si ce revenu se situe entre 2 525 et 4 679 euros, alors le couple fait partie de la classe moyenne. Le couple sera considéré comme riche si son revenu dépasse 6 438 euros par mois.

Pour un couple avec deux enfants, les seuils grimpent encore. Un foyer est considéré comme pauvre si son revenu disponible ne dépasse pas 2 683 nets euros par mois. Ce couple fait partie de la classe moyenne si ses revenus se situent entre 4 208 et 7 798 euros mensuels. Enfin, une famille avec deux enfants est considérée comme riche si son revenu disponible dépasse 10 730 euros par mois.