Adobe dévoile ses projets de R&D à Londres

Lors de son Summit européen consacré au marketing digital, Adobe a levé le voile sur sa R&D. Réalité virtuelle, intelligence artificielle et reconnaissance vocale sont au rendez-vous.

Lors de ses événements Summits consacrés au marketing digital, Adobe a l'habitude de dévoiler lors d'une keynote une poignée de "sneak peeks" : des aperçus de fonctionnalités sur lesquelles travaille sa R&D. Alors que son Summit européen vient tout juste de fermer ses portes, voici les 6 sneak peeks présentés lors de l'édition 2017 à Londres.

Sneak peek 1 : Marketing Virtual Reality

La fonctionnalité présentée sous le nom de Marketing Virtual Reality permet d'injecter de la publicité dans la réalité virtuelle. Marketing Virtual Reality repose sur des solutions déjà connues d'Adobe : After Effects (pour choisir les emplacements qui affichent la publicité, puis monter la vidéo) et Marketing Cloud (pour gérer la publicité). Sur scène, Abobe a montré comment il était possible d'injecter des publicités sur des panneaux, ou sur une voiture en mouvement au sein d'un univers virtuel. "Mieux monétiser ces contenus de réalité virtuelle pourrait aider à favoriser leur création, ce qui serait bienvenu car il en manque", remarque Steve Hammond, senior director en charge d'Adobe Marketing Cloud, lors de la keynote.

Démonstration d'une fonctionnalité permettant de placer une publicité dans un environnement de réalité virtuelle. © JDN

Sneak peek 2 : Right Offers

Right Offers veut permettre de proposer la bonne offre ou le bon contenu promotionnel au bon moment. La démonstration d'Adobe reposait sur un client qui vient de réserver une nuit d'hôtel. Right Offers permet d'éviter de continuer à promouvoir la même nuit d'hôtel pour ce client et proposer plutôt à ce dernier d'aller boire une boisson gratuite au bar de cet hôtel, via un mail par exemple. C'est Sensei, la technologie d'intelligence artificielle d'Adobe, qui va piocher dans Marketing Cloud le contenu le plus pertinent à promouvoir.

Sneak peek 3 : Sky Replace

Pour faciliter la création et la modification des contenus à ceux qui ne sont pas des experts de Photoshop, Adobe a imaginé "Sky Replace". Cette fonctionnalité permet de réaliser des opérations qui peuvent sembler complexes avec de simples glisser-déposer. Lors de la démonstration, Adobe a ainsi pu changer juste avec un "drag and drop" la couleur du ciel d'une photo, le faisant passer de bleu à orange, après avoir choisi un ciel montrant un coucher de soleil dans Stock, la banque d'images du groupe.

Tout le ciel a été changé en un clic sur cette photo. © JDN

Sneak peek 4 : AI Experience

AI Experience permet d'adapter le contenu à une cible. De quoi par exemple, sur un site web de recettes de cuisine, ne proposer aux végétariens que des plats sans viande. Dans la démo, il suffisait de choisir un segment d'audience (comme les végétariens), pour qu'AI Experience compose une page d'accueil destinée à ce segment.

Sneak peek 5 : Beyond Clicks

Le haut parleur connecté Echo d'Amazon peut se brancher à des services tiers pour mieux répondre aux questions posées. Adobe a ainsi imaginé qu'Echo se serve des données fournies par ses solutions. L'exemple donné par Adobe est à nouveau celui d'un client dans un hôtel qui demande à l'assistant vocal d'Amazon combien de points de fidélité il a cumulés pour cette chaîne hôtelière. Echo va lui répondre en puisant dans les données collectées au sein des solutions marketing d'Adobe. Le client de l'hôtel peut aussi demander à Echo des suggestions d'activité, et Adobe lui poussera des propositions personnalisées.

"Echo est juste un nouveau canal de la relation client qu'il faut travailler", fait remarquer Steve Hammond. Adobe ne travaille pas que sur la technologie d'Amazon, et a aussi développé sa propre reconnaissance vocale, qui peut être essayée par exemple pour piloter l'app mobile Photoshop Fix.

Sneak peek 6 : VR Assets

VR Assets se sert de l'intelligence artificielle de Sensei pour étiqueter et classer des contenus en réalité virtuelle. La fonctionnalité est aussi capable de reconnaître un objet ou une personnes sur une image pour ensuite aller chercher la même personne ou le même objet dans la banque d'image. Cette technologie n'est pas limitée à la réalité virtuelle, et peut aussi fonctionner sur des images ou des documents classiques, en 2 dimensions. "Sensei est le terme désormais utilisé pour désigner tous nos efforts en matière d'intelligence artificielle. Tous nos ingénieurs sont aujourd'hui sensibilisés au potentiel de cette technologie, dont sont en train de bénéficier la plupart de nos produits", commente David Nuescheler VP for Enterprise Technology d'Adobe.

Et aussi