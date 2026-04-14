Ni Paris, ni Bordeaux, cette ville française est celle où les salariés sont les plus heureux au travail

Contrairement aux idées reçues, les salariés ne sont pas toujours heureux là où l'on le pense. Les résultats sont surprenants.

Comment vont les salariés français ? Sont-ils heureux au travail ? La question pourrait durer des heures, des jours, voire des semaines. Le bonheur au travail est une problématique qui englobe de nombreux critères. Rémunération, nombre de jours de congé, temps passé au bureau, ambiance globale… De nombreuses raisons poussent les salariés à apprécier ou non leur travail. Une étude publiée par Adobe Express établit un nouveau critère : le secteur géographique.

Une enquête a été menée en France auprès de 2 000 travailleurs, hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus. L'échantillon se veut représentatif de 24 secteurs d'activités. Un top 15 des villes où les employés français sont les plus heureux au travail ressort de cette étude. Le classement est fait selon le pourcentage de salariés épanouis dans leur rôle.

Les dernières places de ce top 15 sont occupées par Toulon et Toulouse avec respectivement 41% et 44% de salariés épanouis dans leur rôle. Les deux villes du sud sont devancées de peu par deux villes des bords de Loire à savoir Orléans (45 %) et Nantes (47 %). Clermont-Ferrand, Lyon et Lille sont à égalité avec 51 % et occupent les places 9, 10 et 11. Pour avoir ces données, Adobe Express s'est notamment basé sur la flexibilité des conditions de travail ou les évolutions salariales potentielles.

Et contrairement aux idées reçues, l'herbe n'est pas nécessairement plus verte dans les grandes villes. Paris et Bordeaux sont à égalité à la 8e place avec seulement 52% de salariés épanouis dans leur rôle. Concernant la capitale, près de 32 % des salariés interrogés seraient prêts à partir pour vivre leur rêve professionnel. 76 % des Parisiens se disent soutenus dans leur travail, ce qui place la capitale en ville numéro 1 dans cette catégorie.

À l'entrée du top 5, on retrouve Strasbourg à égalité avec Marseille avec 53% de salariés satisfaits. Dans la capitale alsacienne, plus de 47% des salariés se disent tout de même prêts à quitter la ville pour améliorer leur vie professionnelle. Le cadre de vie strasbourgeois n'est donc pas un argument suffisant pour conserver les talents, aussi épanouis soient-ils.

Au pied du podium c'est la ville de Montpellier qui affiche 54% de travailleurs épanouis. Pour les Héraultais, ce score s'explique par un excellent équilibre entre les aspirations des salariés et leur cadre de vie actuel. Seulement 5 % d'entre eux seraient prêts à s'expatrier pour leur travail en raison notamment d'attaches personnelles et familiales qui restent fortes dans la région.

Rennes arrive à la troisième position d'une courte tête devant Montpellier. Il est intéressant de constater que 57% des Rennais souhaitent à tout prix rester en Bretagne, symbole d'un attachement régional extrêmement fort en comparaison des autres villes. L'ancrage familial joue un rôle prépondérant dans cette donnée.

Le numéro 2 est Reims, la ville des sacres des rois de France dans laquelle 55% des salariés se disent heureux. La ville de 178 000 habitants séduit pour sa qualité de vie et son coût de la vie abordable. Ce climat dégage une sérénité qui s'étend au monde du travail car 47% des Rémois se sentent enthousiastes à l'idée d'aller au travail.

Le grand vainqueur se trouve dans le sud de la France puisqu'il s'agit de la ville de Nice avec 63% de salariés heureux. Près de 6 Niçois sur 10 déclarent vivre leur rêve professionnel à côté de la Promenade des Anglais. Le dynamisme économique et la qualité de vie sont les facteurs principaux qui justifient l'épanouissement des salariés niçois. De quoi vous donner envie de déménager ?