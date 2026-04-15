Ils sont frères, ils possèdent Chanel, et personne ne les connaît

A la tête de l'empire Chanel, la famille Wertheimer, vous ne la connaissez pas, mais c'est pourtant la troisième fortune de France.

Pantalons pattes d'eph', chemises ouvertes et boules à facettes : alors que le monde des années 1970 danse au rythme des Bee Gees, le destin d'une famille alsacienne est sur le point de basculer. Un trône s'apprête à se libérer. Épicentre de la révolution à venir : la rue Cambon, le quartier historique de la maison Chanel.

A la tête de Chanel à l'époque, on trouve Jacques Wertheimer, dont le règne s'apprête à prendre fin. Dépensier et considéré comme un mauvais gestionnaire, le règne de Jacques n'aura duré que neuf ans. Après un conseil de famille, son fils Alain, 25 ans à peine, prend les rênes de la maison. Associés aujourd'hui à son frère, Alain et Gérard Wertheimer sont propriétaires d'un empire depuis cinquante ans.

Les deux hommes mystérieux ne parlent jamais à la presse, ne se montrent pas aux caméras et ne s'installent jamais aux premiers rangs des défilés Chanel, comme le rapporte Le Monde dans une biographie fleuve publiée en 2024. Les frères Wertheimer sont discrets et c'est peu dire. Qui sont-ils et comment ont-ils révolutionné Chanel dans l'ombre ?

Bien qu'ils partagent la propriété totale du groupe à parts égales, les deux frères ont des rôles bien différents : d'un côté Alain doit redresser la barre et supervise toutes les grandes décisions stratégiques du groupe ; Gérard lui est l'un des cinq dirigeants régionaux, présidant la zone qui englobe la Grande-Bretagne, les anciens pays du Commonwealth et l'Amérique latine.

Et dès la prise de fonction d'Alain Wertheimer, les grandes décisions s'enchaînent : révision du réseau de distribution, révision de la politique des prix de vente et développement d'un laboratoire de recherche intégré. Surtout, en 1978, il prend une décision qui fera de Chanel le géant que l'on connaît aujourd'hui : le lancement de la maison dans le prêt-à-porter. Cinq ans plus tard, c'est Alain qui recrute Karl Lagerfeld comme directeur artistique, lui donnant carte blanche. Une décision qui propulsera Chanel au sommet du luxe mondial.

Coup de maître qui en cachait un autre. En propulsant Karl Lagerfeld sur le devant de la scène, Alain Wertheimer s'est assuré de conserver son bien le plus précieux : son anonymat. Pendant que le couturier attirait toute la lumière médiatique et incarnait le visage public de la marque pendant trente-cinq ans, l'aîné des frères pouvait continuer à bâtir l'empire dans l'ombre.

Un anonymat que lui et son frère cultivent encore aujourd'hui. Introvertis, ils détestent être pris en photo au point d'exiger de leurs amis de ne jamais partager de clichés d'eux sur les téléphones et d'interdire la présence de photographes dans les tribunes lorsqu'ils se rendent aux courses hippiques.

Un anonymat qui les dessert parfois, comme le jour où Alain Wertheimer s'est fait refouler à l'entrée d'un prestigieux défilé haute couture organisé en plein cœur de Central Park, parce qu'il avait oublié son carton d'invitation.

Leur style de direction a été parfaitement résumé par l'ancien patron d'Hermès, Jean-Louis Dumas : "Je dirige mon entreprise de front, tandis que les Wertheimer dirigent la leur par-derrière, comme depuis un sulky (voiture utilisée pour les courses de chevaux, ndlr)". Karl Lagerfeld disait d'eux qu'ils avaient des "esprits prussiens" qui font des affaires en sachant s'entourer des meilleurs.

Installé à New York, où son bureau surplombe Central Park, Alain supervise minutieusement Chanel Limited. Depuis 2022, il occupe le poste de président exécutif de cette holding britannique qui chapeaute désormais l'ensemble du groupe à Londres.

A 6 000 kilomètres de Central Park, au bord du lac Léman, Gérard tranche avec le côté purement cérébral de son frère. Il est décrit comme un homme extrêmement "chaleureux". Ses collaborateurs loueraient sa "gentillesse". Par exemple, il n'hésite pas à appeler personnellement les nouveaux cadres dirigeants toutes les trois semaines simplement pour prendre de leurs nouvelles.

Loin des caméras, les deux frères sont aujourd'hui à la tête d'une immense fortune. Ils constituent la troisième fortune de France en 2026, avec un patrimoine estimé à 95 milliards d'euros.