Cette voiture est la cible préférée des voleurs : à cause d'une faille, ils l'ouvrent sans aucune trace d'effraction

Cette année encore un véhicule familial se retrouve en tête des vols de voiture en France. Les voleurs exploitent une faille de sécurité pour y pénétrer et ne laissent aucune trace d'effraction.

Ils avancent d'un pas assuré avec une discrétion redoutable pour s'introduire dans une voiture en moins de deux minutes : ce scénario romancé n'est pas le synopsis d'un film d'espionnage, mais le quotidien banal des voleurs de voitures.

En France, 70% des véhicules sont volés sans effraction visible. Un phénomène qui a basculé en quinze ans : "En 2010, on constatait une effraction dans plus de 80% des vols", dévoilent les groupements d'assureurs, France Assureurs et GIE Argos. Il y a quelques semaines, ils présentaient leur palmarès 2025 des véhicules volés.

Brouilleurs empêchant la fermeture de la porte ; copie du signal de la clé ; piratage de télécommande ; utilisation d'une clé universelle : aujourd'hui les voleurs accèdent "au véhicule, le plus souvent par des moyens électroniques", souligne Benoît Leclair, directeur général du GIE Argos, lors de la présentation du palmarès. Un mode opératoire qui met au jour des vulnérabilités : la marque la plus prisée est victime d'une importante faille qui facilite la vie des voleurs.

Parmi les véhicules pour particuliers les plus fréquemment volés, on compte la Peugeot 5008, la Renault Mégane ou encore, la Citroën DS7 Crossback, mais c'est la première du classement qui nous intéresse.

Cette année encore, c'est la Toyota RAV4 qui se retrouve à la tête du classement. SUV mondialement connu, vendu à plus de dix millions d'exemplaires dans le monde, il attire les voleurs parce qu'il est "effectivement plus simple à pénétrer que d'autres modèles", indique Benoît Leclair.

Cette faille de sécurité permet aux voleurs de prendre le contrôle de la voiture et désactiver des fonctions de sécurité (par exemple, l'antidémarrage du véhicule). Pour ce faire, les voleurs se dirigent à l'avant de la voiture sous le pare-chocs, précisément juste au-dessus des roues, où des câbles sont branchés. Ces câbles sont raccordés au réseau électronique interne du véhicule et peuvent être facilement piratés. Une fois les câbles à portée de main, les voleurs les branchent à un appareil de piratage qui trompe le réseau et donne accès à tout l'écosystème.

Cette faille touche en premier lieu les RAV4 de quatrième génération (2013-2019), mais concerne également d'autres Toyota comme la C-HR et des modèles de marque Lexus.

Conscient du problème, Toyota est en discussion avec les groupements d'assureurs français et européens pour améliorer la situation. Le constructeur japonais l'assure : les véhicules actuellement en production sont plus sécurisés.