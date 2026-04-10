Les parents peuvent se faire rembourser la cantine des enfants par les impôts : voici la case à remplir dans la déclaration de revenus

Trop de parents ignorent que les impôts peuvent rembourser une partie des frais de cantine dépensés pour leurs enfants.

Peu de parents connaissent cette subtilité fiscale. Elle permet pourtant à des millions de familles de réduire considérablement leur impôt sur le revenu. Les parents peuvent en effet bénéficier d'un crédit d'impôt grâce aux frais de cantine déboursés pour leurs enfants. "La Direction générale des Finances publiques (DGFIP) communique peu là-dessus, et par conséquent la majorité des parents éligibles à ce crédit d'impôt n'en profitent pas", reconnaît une salariée d'un centre des Finances publiques.

Ils passent donc à côté d'un avantage significatif, surtout quand on sait que les dépenses liées à la cantine constituent un poste budgétaire important pour les ménages ayant des enfants scolarisés. Le prix d'un repas à la cantine varie entre 2 et 7 euros selon les établissements scolaires. Le tarif de la cantine dépend également de plusieurs critères : le quotient familial du foyer, le nombre d'enfants inscrits à la cantine, leur âge et leur niveau scolaire (maternelle, primaire, collège ou lycée). Sachant qu'un enfant déjeune environ 145 fois par an à la cantine de son école, la facture payée par les parents peut vite grimper à 290 euros par an, voire même à 1 015 euros par an dans certains cas.

Pour les enfants âgés de moins de 6 ans, une partie du prix du déjeuner correspond au coût de confection du repas tandis que l'autre partie correspond aux frais d'encadrement de l'enfant durant le temps de la pause déjeuner. L'administration fiscale considère que ces frais d'encadrement sont des frais de garde qui donnent droit à un crédit d'impôt. Pour rappel, le crédit d'impôt équivaut à 50% de la somme dépensée par les parents au titre des frais d'encadrement (le crédit d'impôt ne peut excéder 1 750 euros par enfant).

Concrètement, si les frais de cantine s'élèvent à 1 015 euros par an et que 50% de cette somme (soit 507,50 euros) relèvent des frais d'encadrement, les parents pourront donc bénéficier d'un crédit d'impôt de 253,75 euros. Cette somme réduira leur impôt sur le revenu s'ils en sont redevables, ou leur sera directement remboursée par le fisc.

Pour déclarer le crédit d'impôt, les parents doivent obtenir une attestation de règlement des frais de cantine auprès de leur mairie. Ce document détaille les frais d'encadrement de l'enfant de moins de 6 ans et indique les dépenses éligibles au crédit d'impôt à déclarer. Certaines municipalités transmettent automatiquement l'attestation par mail ou par courrier postal. D'autres municipalités ne la délivrent que sur demande. Pour se la procurer, les parents peuvent se déplacer en mairie ou formuler leur demande en ligne via le site internet de leur municipalité.

Une fois ce document obtenu, le crédit d'impôt doit être mentionné sur la déclaration de revenus à la troisième étape du formulaire. Les dépenses éligibles au crédit d'impôt doivent être inscrites dans les cases 7GA, 7GB ou 7GC pour les enfants dont les parents ont la charge exclusive, ou dans les cases 7GE, 7GF ou 7GG pour les enfants en garde alternée.

Pour les parents ayant des enfants âgés de plus de 6 ans, il existe une autre réduction d'impôt qui concerne les frais de scolarité. Un enfant scolarisé au collège donne droit à une déduction d'impôt de 61 euros, un lycéen à 153 euros et un étudiant à 183 euros. S'ils assument la charge totale de l'enfant, les parents doivent alors compléter les cases 7EA pour un enfant au collège, 7EC pour un enfant au lycée ou 7EF pour un enfant dans l'enseignement supérieur. Pour les enfants en garde alternée, les parents doivent remplir les cases 7EB pour un enfant au collège, 7ED pour un enfant au lycée ou 7EG pour un enfant dans l'enseignement supérieur.