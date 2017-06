Top 10 des technologies qui vont changer notre vie

Voici les 10 technologies qui, selon le MIT, vont profondément nous impacter et bouleverser, dans un futur plus ou moins proche, notre monde et nos modes de vie.

1.­ Des implants pour la paralysie : D'ici 10 à 15 ans, ce ne sera plus qu'une douleur lointaine. Il y a des progrès remarquables dans l'utilisation d'implants cérébraux qui transmettent directement "l'intention " de l'usager au cerveau, pour restaurer la liberté de mouvement aux personnes paralysées du fait de lésions de la moelle épinière, mais aussi une qualité de vie. D'autres modes, comme des puces placées dans l'œil, afin de restaurer les souvenirs perdus, pour la maladie d'Alzheimer sont aussi explorés.

2.­ L'ordinateur quantique : Google, IBM… ces machines sont déjà utilisées et beaucoup d'investissements sont réalisés afin de créer, aux limites de la physique, une puissance de calcul toujours plus inégalable. D'ici 4 ou 5 ans selon le MIT, son utilisation sera généralisée. Au-­delà de la sciencefiction, en pratique, ces ordinateurs pourraient réécrire le cryptage, la science des matériaux, la recherche pharmaceutique et l'intelligence artificielle.

3.­ La thérapie génique 2.0 : Les chercheurs poursuivent depuis des décennies le rêve de la thérapie génique. L'idée peut paraître folle : utiliser un virus conçu pour fournir des copies saines d'un gène aux patients présentant des versions défectueuses. Jusqu'à récemment, elle avait produit plus de déceptions que de succès, mais aujourd'hui, des énigmes cruciales ont été résolues et les thérapies géniques sont à la limite de la guérison des troubles génétiques dévastateurs.

4.­ L'atlas de nos cellules : Premier scientifique à décrire les cellules en 1665, Robert Hooke serait émerveillé aujourd'hui par le méga­projet de la biologie : un schéma pour capturer et examiner individuellement des millions de cellules en utilisant les outils les plus puissants de la génomique moderne et de la biologie cellulaire. Selon le MIT, d'ici à 5 ans, nous aurons bientôt un "atlas cellulaire" complet, qui devrait révéler de manière exhaustive, le corps humain et fournir aux scientifiques un nouveau modèle sophistiqué de biologie susceptible d'accélérer la recherche de médicaments.

Un "atlas cellulaire" complet

5.­ La reconnaissance faciale : Cette technologie peut faire peur, mais elle est déjà utilisée au quotidien dans nombre de services. En Chine, elle se développe rapidement dans l'intérêt de la surveillance, mais aussi de la commodité, pour accéder à des bâtiments par exemple. La reconnaissance du visage peut tout transformer : des pratiques de la police qui traque les criminels, à celles des banques, des magasins et des services de transport. Dès aujourd'hui, elle va continuer à se généraliser massivement affirme le MIT.

6.­ L'intelligence artificielle : Les ordinateurs sont en train de déterminer comment faire des choses qu'aucun programmeur ne pouvait leur enseigner. Grâce à la multiplication des expériences, les robots sont maintenant capables de battre les humains à des jeux complexes tels que le go ou encore les échecs. C'est le même concept utilisé pour les véhicules autonomes. Aujourd'hui, la difficulté réside dans des situations complexes impliquant l'interaction avec des conducteurs humains. Mais, d'ici 1 ou 2 ans, de gros progrès sont d'ores et déjà envisagés.

Stocker l'énergie sous forme de chaleur, et non en électricité

7.­ Les camions autonomes : D'ici 5 à 10 ans, le MIT voit également l'avenir des camions auto­conduisant. On parle des voitures individuelles mais l'intelligence artificielle semblerait plus facile à développer sur des véhicules roulant surtout sur autoroute. Les coûts de transport en seraient largement réduits. Par exemple, en se coordonnant vis­-à-­vis du vent pour économiser du carburant. Cette technologie ne remplacerait pas mais aiderait le camionneur à terminer ses trajets plus tôt pendant qu'il accomplirait d'autres tâches ou se reposerait. Otto, filiale d'Uber, commercialise déjà un kit de conduite autonome pour camions, qui pour l'instant reste néanmoins très coûteux.

8.­ L'énergie solaire : Les panneaux solaires couvrent un nombre croissant de toits, mais même des décennies après leur première mise au point, les dalles de silicium restent volumineuses, coûteuses et inefficaces. Des chercheurs du MIT ont réussi à mettre en place un système basé sur des nanotubes en carbone et des cristaux photoniques. L'idée est de stocker l'énergie sous forme de chaleur, et non en électricité. En transformant la chaleur en faisceaux de lumière ciblés, un nouvel appareil pourrait capturer beaucoup plus de l'énergie solaire, créer une puissance économique et une énergie propre. Ce projet ne devrait pas aboutir avant 5 à 10 ans.

9.­ Le développement des "Botnets" : La pression implacable pour ajouter de la connectivité aux gadgets de la maison crée des effets secondaires dangereux dont on n'imagine pas les conséquences néfastes. Ce n'est pas nouveau et plusieurs attaques informatiques massives ont déjà utilisé les objets connectés, encore insuffisamment protégés, qui constituent donc des cibles faciles. Des experts estiment que ces attaques du type "botnet" vont se multiplier dans les prochaines années.

10.­ La caméra 360° : Ces caméras peu coûteuses, créent des images sphériques, ouvrant une nouvelle ère dans la photographie. Avec la réalité virtuelle, l'impression d'immersion s'intensifie. Au­delà d'un petit gadget et du divertissement, c'est notamment un nouveau mode de traitement des patients. Avec un réalisme saisissant, elles ouvrent des perspectives infinies dans le domaine des soins médicaux ou encore dans le cadre de l'enseignement et de la formation.

Article originel publié sur WanSquare le 21/04/2017.