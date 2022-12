Coupures d'électricité : qui sera concerné en France ?

COUPURES D'ELECTRICITE. Avec l'hiver qui approche, dans un contexte de réduction de la production électrique française, le gouvernement envisage des coupures temporaires de courant à partir de janvier. Ecoles fermées, transports à l'arrêt, téléphones inutilisables... ce à quoi vous devez vous préparer.

[Mise à jour du lundi 5 décembre 2022 à 16h37] "Il n'y a pas de raison que l'on passe l'hiver dans de mauvaises conditions. Néanmoins il faut se préparer à l'ensemble des scénarios possibles", a martelé le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, au micro de RMC ce 5 décembre au matin.

Une déclaration qui intervient alors que le gouvernement anticipe de potentielles coupures d'électricité sur le territoire français dès janvier 2023. En cause, la production électrique française est particulièrement faible cette année alors qu'une vingtaine de réacteurs nucléaires sur les 56 que compte la France sont à l'arrêt. La première ministre, Elisabeth Borne, a donc transmis le 30 novembre dernier une circulaire aux préfets afin qu'il préparent leurs départements à "des coupures d'électricité ciblées et programmées", peut-on lire sur le document.

Concrètement si une ligne électrique est sous tension, les usagers recevront un message d'alerte. Ce dernier peut être envoyé par les préfectures ou les collectivités territoriales sous forme de SMS, de mail ou via un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux. Les médias nationaux et locaux relaieront l'information en cas de besoin. Des services sont également mis en place par les professionnels du secteur de la distribution d'électricité. Le Réseau de Transport d'Electricité (RTE) a lancé l'application EcoWatt et Enedis a conçu le site internet coupures-temporaires.enedis.fr. Ces deux outils proposent une cartographie des territoires susceptibles de connaitre des coupures de courant. Ils indiquent, à l'adresse près, les logements concernés. Ces plateformes recommandent aussi plusieurs gestes à appliquer afin d'économiser l'électricité en cas de tension sur le réseau électrique. Enfin ces sites alertent les utilisateurs si jamais les coupures s'avèrent nécessaires. Pour l'heure, l'application mobile EcoWatt a été téléchargée plus de 700 000 fois en quelques jours.

Qui est concerné par les coupures d'électricité ?

Dans l'idée, le signalement des autorités ou de RTE doit intervenir entre un et trois jours avant la potentielle coupure de courant. D'ici là, les Français concernés devront réduire leur consommation d'électricité en limitant l'éclairage, le chauffage ou en cantonnant le fonctionnement des appareils électroménagers aux heures creuses. Néanmoins le plan du gouvernement pour éviter les coupures d'électricité suscite plusieurs critiques. L'ancien PDG de Gaz de France, Loïk Le Floch-Prigent a notamment déploré l'insuffisance des des mesures de sobriété énergétique recommandées par l'exécutif.

Dans le cas où ces efforts ne suffisent pas, alors il y aura bel et bien des coupures de courant. Ces délestages concerneront des petites parties de départements, réparties dans toute la France : il n'y aura aucun département plongé entièrement dans le noir. La coupure durera deux heures maximum, entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h, et toutes les zones concernées seront annoncées la veille à 17h. L'extinction des feux pourrait toucher "60% de la population", indique le gouvernement. Précisons que la Corse échappe au risque car elle dépend de l'approvisionnement du réseau italien. Autres personnes épargnées : celles qui partagent leur ligne électrique avec un hôpital, un commissariat, une gendarmerie, une caserne de pompiers ou un site militaire. En clair, si votre domicile se trouve à proximité de telles infrastructures vous ne serez pas impacté par les coupures. Un critère qui avantage clairement les habitants des plus grandes agglomérations comme Paris et sa petite couronne où les infrastructures stratégiques sont nombreuses et entourées d'habitations.

Les écoles peuvent-elles être fermées à cause des coupures d'électricité ?

Les écoles qui seraient dans des zones concernées par les délestages, garderont leurs portes fermées le matin. L'exécutif ne veut pas d'écoles ouvertes sans lumière, sans chauffage et sans dispositif d'alarme, ce qui mettrait le personnel enseignant dans une situation intenable. Le ministère de l'Education a donc transmis aux professionnels des établissements scolaires un protocole à suivre en cas de coupure de courant. Sitôt après le signalement d'une coupure de courant par EcoWatt ou les autorités compétentes, les proviseurs devront envoyer un mail ou un SMS aux parents afin de les avertir que les cours ne seront pas assurés durant la matinée, jusqu'à 12h. "Si nous avons des outils pour envoyer des alertes à tous les parents, cela ne veut pas dire que ces derniers vont bien regarder leur téléphone ou leur ordinateur" déplore sur BFMTV, Didier Georges, proviseur membre du SNPDEN (Syndicat National des Personnels de Direction de l'Education Nationale).

Impossible de passer des appels d'urgence ?

Sans électricité, pas de communication téléphonique ni d'Internet. Car les sites des opérateurs télécom ne sont pas sur les réseaux jugés comme prioritaires. Ces situations posent la question du maintien des lignes téléphoniques d'urgence en cas de coupures d'électricité. Auditionnée au Sénat mercredi 30 novembre, la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann, s'est montrée inquiète concernant le 112 (numéro d'urgence européen) : "c'est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français puisque si les services mobiles sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès aux numéros d'urgences pendant un temps". En effet, sans électricité, les antennes-relais ne pourront pas non plus fonctionner pour assurer la transmission des appels au 15 (Samu), au 17 (Police) ou au 18 (Pompiers).

Trains, voitures, transports en commun... Quelles conséquences ?

Dans le même esprit, des trains pourraient être annulés, pour éviter que des voyageurs ne se retrouvent bloqués en pleine voie. Les préfets vont aussi devoir se pencher sur le cas des villes où il y a un métro. Il faudra s'assurer qu'un métro puisse parcourir toute sa ligne sans s'arrêter avec des passagers à bord dans un tunnel. En cas de coupure d'électricité, les feux tricolores et l'éclairage public ne fonctionneront pas non plus. Les préfets devront ainsi demander aux populations de limiter au maximum les déplacements en voiture le temps du délestage.

Exception pour les personnes hospitalisées à domicile ?

En cas de coupure d'électricité, l'alimentation est coupée sur l'ensemble d'un secteur et non au cas par cas. Les délestages peuvent donc impacter les foyers où vivent des malades sous assistance médicale. Ces patients (environ 4 000 en France) sont identifiés par l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui les avertira dès l'émission d'un signal EcoWatt indiquant une coupure de courant. Dès lors des dispositions peuvent être prises. Une alimentation électrique de secours peut être installée au préalable afin d'assurer la continuité des soins (comme un respirateur artificiel) même durant une coupure. Autre possibilité, les services de secours peuvent procéder, si nécessaire à une évacuation préventive vers l'établissement de santé le plus proche.

Un risque pour le secteur pharmaceutique ?

Les pharmaciens redoutent également les opérations de délestage et les syndicats de la profession demande à ce que les établissements soient considérés, eux aussi, comme des infrastructures stratégiques. En effet, une coupure de courant pourrait désactiver leurs frigos et ainsi rompre la chaîne du froid nécessaire à la conservation de certains médicaments et vaccins. Une telle situation conduirait les professionnels du secteur à "se débarrasser de plusieurs dizaines d'euros de médicaments, alors que les assurances ne couvrent pas ce genre de perte" explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). Le pharmacien rappelle également que l'usage d'outils informatiques de classement et d'inventaire est "primordial pour retrouver une petite boite de médicament spécifique dans l'immense stock que possède une officine". En outre, les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent les médicaments et les vaccins pourraient aussi pâtir d'une coupure d'électricité sur leur chaîne de production.