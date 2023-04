La plateforme de supply chain Inpulse lève 5 millions d'euros

Inpulse met en place, grâce à l'intelligence artificielle, une gestion automatisée de l'approvisionnement pour les restaurants, dark kitchen et corners.

La plateforme SaaS de gestion automatisée des approvisionnements Inpulse annonce ce mercredi 19 avril une levée de fonds de 5 millions d'euros en fonds propre et 2 millions d'euros en dette. Ce tour de table a été réalisé auprès d'un de ses investisseurs historiques, High Flyers Capital, et d'un nouveau fonds, TheClubDeal. Pour la start-up il s'agit d'accompagner les restaurants de tous types, comme les restaurants traditionnels, les dark kitchens et les corners, "dans la gestion de leur stock en automatisant leur supply chain du côté des commandes grâce à des recommandations et au niveau du siège avec un suivi des indicateurs comme la marge brute en temps réel", explique Brice Konda, l'un de ses deux fondateurs.

La solution fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, l'une des spécialités de Brice Konda et Valentin Pignolet, les deux étudiants de Centrale Paris qui ont créé Inpulse il y a quatre ans. "Nous faisons des prévisions avec les données de caisse et les ventes agrégées aux données météorologiques, aux événements sportifs et aux données calendaires comme le ramadan, la Saint Valentin ou les vacances. Cela nous permet de comprendre le contexte de vente, de prévoir le quotidien et de découper ensuite ces ventes par produits et ces produits par ingrédients consommés. Le but est d'éviter les ruptures et le gaspillage", détaille Brice Konda. L'objectif affiché pour la start-up est que les restaurateurs améliorent leur marge brute : "Nous équipons 90 points de vente pour Tutti Pizza, ses franchisés ont amélioré leur marge entre 2 et 4 points en deux mois dans un contexte inflationniste. Côté Sushi a économisé 800 000 euros sur sa marge brute en 1 an et a pu investir dans son développement grâce à notre solution", continue le CEO d'Inpulse.

Quarante recrutements en 2023

La start-up accompagne 1 500 points de vente et entend grâce à cette levée de fonds en aider plus de 7 000 à l'horizon 2024. Inpulse, qui compte une quarantaine d'employés, va doubler ses effectifs en 2023 : "Nous souhaitons recruter une quinzaine de personnes côté tech car notre ADN repose sur notre produit et le travail des data scientist, mais aussi 15 personnes à la vente et plusieurs autres en marketing et suivi client", précise Brice Konda.