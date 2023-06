Viuz dévoile le palmarès de la dixième édition de La Nuit des Rois

Lors d'un diner de gala organisé le 24 mai, Viuz a célébré les vainqueurs de La Nuit des Rois, un programme récompensant les meilleurs dispositifs de marketing digital.

C'est le 24 mai 2023 que s'est tenue La Nuit des Rois. Ce programme événementiel organisé par le média Viuz récompense les meilleurs dispositifs (campagne, programme ou opération) de marketing digital. Deux critères principaux sont pris en compte : la performance et l'innovation.

Les candidats ont concouru dans 17 catégories correspondant à des secteurs particuliers (BtoB, multicanal, Web3, publicité digitale…) auxquelles il faut ajouter les catégories "espoir" et "coup de cœur". Au total, ce sont 25 projets qui ont été récompensés (certains d'entre eux sont arrivés premiers ex-aequo). Et même plus si on ajoute ceux qui ont obtenu une place sur le podium dans leur catégorie respective.

Parmi les vainqueurs, on retrouve notamment le bar à cookie éphémère "Cookie Way" (catégorie commerce connecté & drive to store), un projet issu de la collaboration entre Subway et EssenceMediacom. Dans la catégorie multicanal, la campagne menée par Bescherelle et Brainsonic sur l'intelligence artificielle a triomphé. Dans la catégorie expérience digitale, c'est l'assistant vocal "Hello Casto" développé par Castorama et Razorfish qui a eu les faveurs du jury. Ce dernier était par ailleurs composé de personnalités d'origines volontairement diverses (annonceurs, associations professionnelles, métiers du marketing digital). Vous pouvez consulter l'intégralité du palmarès de La Nuit des Rois via ce lien.

L'ensemble des vainqueurs se sont vus remettre leur prix lors d'un diner de gala où près de 350 professionnels du secteur se sont réunis le 24 mai à la Salle Wagram à Paris. Hormis la remise de prix, le diner a donné lieu à une soirée de rencontres, de retrouvailles, de célébrations et d'échanges. Idéal pour célébrer cette dixième édition de La Nuit des Rois.