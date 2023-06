Neymar, Luka Doncic, Eva Herzigova… Quand les stars utilisent leur sosie créé par l'IA pour le business

De plus en plus de célébrités autorisent des marques à utiliser leur double virtuel généré par l'IA. Un deal où chaque partie trouve son compte niveau business.

En juin 2022, des images de Jack Nicklaus ont été dévoilées par la société Soul Machines. Le golfeur mythique né en 1940 ne fait pas du tout ses 82 ans. Logique, il s'agit en réalité d'une version numérique de la star du green lorsqu'elle était au sommet de sa carrière dans les années 1960-1970.

L'avatar de Jack Nicklaus sera peut-être utilisé dans de futures publicités. Après tout, Gilette avait franchi le cap en 2021 en choisissant la version numérique de Deion Sanders, footballeur américain qui a principalement joué au siècle dernier. Les amateurs de la NFL ont sans doute remarqué que Deion Sanders, ou plutôt son avatar, avait le même look que lors d'un célèbre match de 1989. La marque de rasoir comptait alors susciter l'émotion et/ou la fascination des plus nostalgiques.

A l'image des versions numériques actualisées de ces anciennes gloires, l'intelligence artificielle offre de sacrées opportunités aux marques. Celles-ci peuvent utiliser ces doubles numériques d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer avec les vraies stars. Outre un rajeunissement possible, il existe d'autres possibilités commercialement attrayantes. Et notamment des mises en situation improbables, comme par exemple réunir sur une même vidéo deux vedettes de deux époques différentes).

Les célébrités trouvent également leur compte avec ce nouveau procédé. Elles sont rémunérées sans avoir besoin de passer de longues heures derrière les caméras. Un simple passage dans un studio avec un scanner 3D suffit. Neymar a ainsi donné son accord à Puma pour que la marque de vêtements présente ses nouveaux produits par l'intermédiaire de son sosie version IA.

Les stars peuvent se démultiplier

Il n'y a pas que les sportifs qui ont été séduits par ce nouveau type de marketing. La star de la K-pop Mark Tuan a également le droit à son avatar tout comme la mannequin Eva Herzigova. Autre avantage pour les célébrités : les avatars permettent de se démultiplier. Une opportunité bien comprise par l'influenceuse Caryn Marjorie. La jeune femme possède près de deux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et manque de temps pour converser avec tous ses followers. Elle a créé via GPT-4 un avatar réaliste d'elle-même. Résultat : Caryn Marjorie empoche un dollar à chaque fois qu'un abonné veut discuter avec son avatar.

Le basketteur Luka Doncic a également lancé son double virtuel sur TikTok pour échanger avec ses fans. Le but : renforcer sa présence sur le réseau social et agrandir sa communauté. Cet avatar du joueur slovène pourra prochainement interagir avec ses (faux) collègues basketteurs. En effet, la NBA, jamais la dernière en termes de business, a indiqué début avril créer avec l'IA des hologrammes d'une dizaine de joueurs dont Lebron James et Magic Johnson. Quand le premier a débuté sa carrière, le second avait déjà quitté les parquets de la NBA depuis sept ans. Mais l'IA réussira peut-être à les réunir sur même terrain.