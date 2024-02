Quiz : défiez l'intelligence artificielle en identifiant quelles images sont fausses

Tentez de découvrir à travers notre quiz interactif si ces images sont générées par intelligence artificielle ou non. Saurez-vous reconnaître les véritables images ?

Avez-vous l'œil pour débusquer les images générées par intelligence artificielle ? Ces dernières années les modèles d'IA capables de produire des images de haute qualité se sont multipliés. Ils se sont également affinés et parviennent aujourd'hui produire des images avec un niveau de fidélité proche de 100% par rapport aux photographies traditionnelles. Pour élaborer ce quiz, nous avons utilisé des photographies et illustrations libres de droit issues de Pixabay ou Unsplash et des images générées par la dernière version de l'IA Midjourney.

Votre niveau

Quel est votre score ? Etes-vous un expert en détection d'images générées par IA, ou avez-vous besoin de vous entraîner davantage ? Voici le niveau que nous attribuons en fonction du nombre de bonnes réponses :

- 0 à 2 : débutant. Vous avez du mal à distinguer les images réelles des images synthétiques. Peut-être que vous n'avez pas prêté assez attention aux détails, ou que vous avez été trompé par la qualité impressionnante des modèles d'IA.

- 3 à 5 : intermédiaire. Vous avez quelques notions pour reconnaître les images produites par IA, mais vous faites encore des erreurs. Parfois, vous confondez les images réelles avec les images synthétiques, ou vice versa. Vous pouvez améliorer votre score en affinant votre sens de l'observation.

- 6 à 8 : avancé. Vous avez une bonne maîtrise pour identifier les images générées par IA, mais vous n'êtes pas infaillible. Il vous arrive de vous laisser berner par les images les plus réalistes, ou de douter des images les plus étranges. Vous êtes proche de la perfection, mais il vous manque un peu de pratique.

- 9 à 10 : expert. Vous êtes un as de la détection d'images produites par IA. Vous savez repérer les indices qui trahissent les images synthétiques, et vous ne vous laissez pas abuser par les images réelles. Vous avez un œil aiguisé et une connaissance approfondie des modèles d'IA. Bravo !