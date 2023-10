Compétences IA : les surprenants enseignements de LinkedIn

Le réseau social professionnel s'est penché sur l'adoption des compétences en intelligence artificielle chez ses membres.

L'effet ChatGPT commence à se concrétiser sur le marché du travail. Depuis l'ouverture au public du service d'OpenAI en fin d'année 2022, la demande en intelligence artificielle et intelligence artificielle générative explose. Et naturellement il en va de même pour les compétences en IA, selon le dernier rapport trimestriel sur l'avenir du travail de LinkedIn , qui se base sur les données de plus de 950 millions de profils professionnels.

Les compétences IA en forte croissance

Du côté des candidats qui ont cherché à monter en compétences, cinq savoir-faire ont connu une croissance très rapide au cours des mois écoulés. Il s'agit de :

question answering : système d'IA de compréhension du langage

classification : traitement des données en amont du fine-tuning

systèmes de recommandation

computer vision : système de vision par IA

NLP : traitement automatique du langage naturel

Tous les secteurs touchés

Certains secteurs d'activité vivent eux aussi des changements rapides. C'est particulièrement le cas de la finance, des médias et de l'information. Dans une moindre mesure les branches de l'éducation, des services professionnels, des services financiers, et de l'industrie manufacturières bénéficient des nouvelles compétences en IA des candidats.

Toutefois, "lorsque nous examinons la vitesse à laquelle les membres ajoutent des compétences en IA à leurs profils, nous constatons que les professionnels des services financiers (30x), du commerce de détail (29x) et du commerce de gros (24x) se tournent vers l'IA plus rapidement que dans les secteurs de la technologie, de l'information et des médias (11x)", note le rapport de LinkedIn.

La répartition des compétences en IA par secteur. © LinkedIn

L'adoption des compétences d'IA et d'IA générative par les candidats n'évolue en revanche pas au même rythme selon les pays. Singapour présente le taux de diffusion le plus élevé au fil du temps. La Finlande (16x), l'Irlande (15x), l'Inde (14x) et le Canada (13x) complètent le top cinq des pays ayant les taux de diffusion des compétences en IA les plus élevés.

La répartition des compétences en IA par pays. © LinkedIn

"Pour réaliser pleinement le potentiel des gains de productivité offerts par l'IA, il est essentiel de diffuser les compétences à travers les géographies, les industries et les talents. Bien sûr, l'adoption de l'IA et l'optimisation de son utilisation prendront du temps, mais à ce stade préliminaire, il semble que le rythme de diffusion commence à s'accélérer", analyse Karin Kimbrough, économiste en chef chez LinkedIn.