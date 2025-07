En 2025, vous êtes considéré comme pauvre ou classe moyenne si vous gagnez...

Combien faut-il gagner pour faire partie des 7% des Français les plus fortunés ?

Faites-vous partie des 4,7 millions de Français considérés comme riches ? Pour le savoir, la France établit chaque année un portrait précis des différentes tranches de revenus, distinguant les populations pauvres, riches et la classe moyenne.

Selon les dernières données de l'Insee et l'Observatoire des inégalités, le seuil de richesse s'établit à 4 056 euros nets mensuels pour une personne seule, après impôts et prestations sociales. Ce montant représente une légère hausse par rapport aux données précédentes, qui fixaient ce seuil à 3 860 euros, soit une augmentation de 196 euros. Cette évolution reflète la progression du niveau de vie médian français, qui atteint désormais 2 150 euros par mois.

Pour les familles, les seuils varient considérablement selon la composition du foyer. Une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans sera considérée comme riche au-delà de 5 272 euros mensuels, tandis qu'un couple avec deux enfants de plus de 14 ans devra percevoir plus de 10 138 euros pour franchir ce seuil.

Ce seuil de richesse correspond au double du niveau de vie médian. Concrètement, seul 7 % de la population française dépasse ce niveau de revenus. Pour appartenir aux très riches, les montants explosent : une personne seule doit gagner au moins 7 512 euros nets par mois pour faire partie du 1% le plus fortuné, soit environ 630 000 personnes en France. Les 0,1 % les plus riches perçoivent même plus de 19 514 euros mensuels.

À l'opposé de l'échelle, les revenus modestes peuvent être définis par plusieurs seuils. Le seuil de pauvreté, fixé à 60% du niveau de vie médian selon les dernières données de l'Insee, s'établit à 1 288 euros par mois. D'après l'Observatoire des inégalités, les classes populaires, qui regroupent les 30% les plus modestes, vivent avec moins de 1 608 euros mensuels.

Entre 1 608 et 2 941 euros, on trouve les classes moyennes, qui représentent la moitié de la population française. Au-delà de 2 941 euros commence la classe aisée. Comment est déterminée la classe moyenne ? Selon l'Observatoire des inégalités, elle correspond à la population située entre les 30% les plus pauvres et les 20 % les plus riches.

D'autres organismes proposent des définitions légèrement différentes : l'OCDE considère comme classe moyenne les personnes ayant un revenu compris entre 75% et 200% du revenu médian, tandis que le Pew Research Center, un groupe de réflexion américain, utilise une fourchette de 66% à 200% du revenu médian. Cette diversité d'approches explique pourquoi la notion de classe moyenne reste parfois floue dans le débat public.

Sur son site, l'Observatoire des inégalités met à disposition un simulateur pour estimer son niveau de vie sur l'échelle des salaires en France. Il suffit d'entrer son salaire et l'outil vous dira quel pourcentage de Français gagne moins que vous