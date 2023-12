Je n'avais pas d'idée pour mes cadeaux de Noël, ce service gratuit les a dénichés pour moi et c'est bluffant

Comme tous les ans avant Noël il faut trouver pour la énième fois des idées de cadeaux originales. Pour ceux qui n'ont plus d'idée, une solution existe.

À cause de l'inflation les Français risquent de diminuer leurs dépenses pour Noël. Mais le nombre de cadeaux que nous allons faire ne devrait pas changer, avec sept présents offerts en moyenne par personne, d'après un sondage d'Harris Intercative pour la fédération du e-commerce et de la vente à distance. Et comme tous les ans, il va falloir se creuser la tête pour trouver une fois de plus des idées de cadeaux originales et... qui feront mouche.

Cette quête peut être même une véritable source d'hésitations et d'angoisses. En 2021, un sondage de l'Ifop révélait que plus de trois Français sur quatre se sentaient stressés de ne pas trouver le cadeau le plus adapté. Un sentiment accentué par le problème budgétaire puisque "60% des Français ont déjà été inquiets à l'idée de ne pas pouvoir offrir un cadeau car le produit aurait atteint un prix trop élevé", détaillait l'étude. Enfin, plus de la moitié d'entre eux avaient même déjà ressenti "une certaine honte" par rapport à ce qu'ils ont pu offrir.

Car ce n'est pas si facile de trouver le cadeau idéal chaque année. Et si vous aussi manquez d'inspiration, un outil pourra certainement vous aider à faire vos choix : ChatGPT. Je l'ai testé et approuvé. Pour dénicher une idée, j'ai donné une mission à l'agent conversationnel dopé à l'intelligence artificielle : se comporter comme un assistant personnel d'achat de cadeaux de Noël. Ensuite, je lui ai fourni un maximum d'informations sur la personne à qui je souhaite offrir mon présent : son âge, ma relation avec elle, ses centres d'intérêts et ses besoins. Pour qu'il réussisse à bien la cerner, j'ai aussi indiqué ses goûts en matière musicale, sportive, cinématographique ou littéraire. Plus j'étais précis, plus les propositions de ChatGPT étaient pertinentes. Bien sûr, je lui ai demandé de respecter un budget. Quand les suggestions qu'il me donnait ne me plaisaient pas, je le relançais pour qu'il m'en propose d'autres. Enfin, je lui ai également demandé de me poser des questions afin qu'avec ces informations supplémentaires il affine ses propositions. En bonus, il a même pu m'indiquer les plateformes vers lesquelles me tourner pour acheter les présents qu'il m'avait suggéré.

Après m'être armé d'un peu de patience, en multipliant les essais, sous formes de conversations, il a fini par me proposer de bonnes idées originales auxquelles je n'avais pas songé. Ainsi, pour un de mes jeunes collègues passionné de jeux vidéo, il m'a recommandé de lui acheter un carnet de notes aux couleurs du jeu Zelda. Pour ma sœur, passionnée par les livres de Jane Austen, il m'a conseillé une tasse de thé et de la choisir sur le site du Centre qui porte son nom, en Angleterre. Enfin, pour ma compagne : un atelier de création de parfum.