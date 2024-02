L'IA dans les entreprises françaises : 1 explosion, 2 freins

2023 aura été une année charnière pour l'adoption de l'IA dans l'Hexagone, qui fait figure de bon élève au niveau européen.

Les entreprises françaises sont-elles assez agiles dans l'adoption de l'intelligence artificielle ? La dernière étude menée par le cabinet Strand Partners pour Amazon Web Services (AWS) partage une vision positive de la situation. En 2023, année du lancement de nombreux projets d'IA générative, l'Hexagone a connu une hausse de 35% du nombre d'entreprises ayant adopté l'IA par rapport à 2022. Au niveau européen, cette croissance a été légèrement inférieure à 32%. Chatbot d'entreprise, Copilot… Précisément, c'est l'adoption des grands modèles de langage (LLMs) et plus généralement de l'IA générative qui a contribué à hauteur de 68% à cette adoption massive de la technologie.

91% des entreprises observent des gains d'efficacité avec l'IA

L'apport de l'IA s'est concrétisé très rapidement et a permis aux entreprises de gagner en productivité. En France, 91% des entreprises utilisant l'IA ont observé des gains d'efficacité, 73% ont réduit leurs coûts, et 71% ont rationalisé leurs processus grâce à cette technologie. Au niveau européen, on observe des résultats similaires. L'IA permet d'automatiser de nombreuses tâches répétitives, d'améliorer et d'accélérer la prise de décision grâce à l'analyse prédictive, et de personnaliser les services aux clients. Les entreprises l'utilisent dans des domaines variés comme le service client, la chaîne logistique, la maintenance prédictive, ou encore pour développer de nouveaux produits et services innovants. Avec l'émergence des modèles de langage et de l'IA générative, de nouveaux cas d'usage apparaissent et laissent entrevoir un potentiel encore plus important.

Pénurie de profils qualifiés, limites budgétaires…

Le rapport pointe toutefois des variations notables dans l'adoption de l'IA selon la taille des entreprises. Ce sont en grande majorité les grandes entreprises (51%) qui sont parvenues à adopter la technologie. Les PME connaissent des difficultés croissantes qui forment une barrière à l'entrée. Le cabinet Strand Partners observe ainsi une dissonance entre les aspirations des entreprises à adopter l'intelligence artificielle dans leur process et les compétences disponibles sur le marché français. Seulement 19% des PME françaises déclarent pouvoir recruter facilement des employés avec les compétences numériques adéquates. Ce déficit de compétences concerne à la fois des expertises pointues en IA, mais aussi des compétences numériques plus basiques puisque 51% des entreprises françaises déclarent que ce sont les lacunes dans les compétences numériques fondamentales qui sont les plus handicapantes.

Alors que l'intelligence artificielle suscite un vif enthousiasme pour ses promesses de gains de productivité, elle se heurte, également, encore trop souvent aux budgets serrés des entreprises. 33% des sociétés européennes estiment que les coûts de mise en place des technologies numériques constituent un frein majeur à leur adoption. Un constat préoccupant au moment où les innovantes solutions d'IA générative font rêver les décideurs, avides d'automatisation et de personnalisation accrues. Mais entre les serveurs puissants indispensables (avec des GPU), les experts capables de construire et d'auditer des algorithmes sûrs, ou la formation des équipes, la note grimpe vite. De quoi rebuter les PME, davantage sujettes aux restrictions budgétaires. Par ailleurs, les contraintes réglementaires et juridiques représentent un frein à l'adoption des technologies numériques comme l'IA pour 23% des entreprises françaises.

Un potentiel économique explosif

Malgré les nombreux freins, l'IA ne cesse de progresser en France et en Europe et pourrait apporter des gains financiers majeurs. Si les taux de croissance se maintiennent dans les prochaines années, l'apport de l'intelligence artificielle pourrait être de l'ordre de 3,4 billions d'euros d'ici 2030 pour l'économie européenne (600 milliards de plus que les prévisions de l'année dernière) et 589 milliards d'euros à l'économie française.

"Plus d'un quart des entreprises françaises ont déjà adopté l'intelligence artificielle, soit 35% de plus qu'en 2022, ce qui est une progression encourageante. Cependant, à notre avis, ce taux d'adoption demeure encore insuffisant. C'est le message que nous adressons à l'ensemble de nos clients : si vous n'avez pas déjà entamé votre transition vers l'IA, il est urgent de le faire", conseille Stephan Hadinger, directeur de la technologie chez AWS France.