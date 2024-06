Les nouveautés IA attendues à la WWDC d'Apple

Apple s'apprête à annoncer une flopée de nouvelles fonctionnalités dopées à l'IA générative à l'occasion sa conférence développeur annuelle le 10 juin.

La seconde capitalisation boursière du monde va-t-elle enfin entrer dans la guerre de l'IA ? Tous les signes l'indiquent. Un an et demi après l'avènement de ChatGPT et du boom et de l'IA générative, Apple s'apprête à dévoiler sa stratégie produit en matière d'intelligence artificielle. Pour l'occasion la marque à la pomme devrait, selon plusieurs sources concordantes, annoncer un partenariat stratégique avec un des leaders du domaine. Objectif : infuser l'IA générative dans tous les système d'exploitation, d'iOS 18 à macOS 15, et donc dans l'ensemble des devices.

Un partenariat majeur avec OpenAI

C'est l'annonce la plus attendue lors de la keynote d'ouverture. Il était question d'un partenariat avec Google (les négociations seraient toujours en cours), mais c'est finalement OpenAI qui aurait été retenu comme partenaire privilégié pour le déploiement de l'IA générative. Selon The Information, un premier deal aurait été signé en 2023, après une rencontre entre plusieurs collaborateurs du secteur IA/ML d'Apple et des équipes d'OpenAI. Ce contrat inclut notamment l'utilisation de l'API d'OpenAI pour des tests en interne. Apple aurait ainsi implémenté une version de Siri, l'assistant d'Apple, couplé à ChatGPT. De premiers tests concluants qui aurait permis à Siri de devenir meilleur sur les requêtes complexes et la compréhension globale du contexte.

Pour l'heure, Apple n'aurait pas développé de LLM équivalents à ceux d'OpenAI et de Google. Ces derniers mois, la marque à la pomme a discuté longuement avec OpenAI d'une intégration potentielle en production de certains modèles à Siri pour le rendre plus intelligent. Une application sous la forme d'un chatbot plus classique pourrait elle aussi faire son apparition. Bien que l'imbrication de ChatGPT dans Siri soit encore floue, le système pourrait fonctionner sur le principe d'une orchestration : Siri appellerait plusieurs modèles, dont ceux d'OpenAI, en fonction de la complexité de la demande utilisateur. Chaque réponse générée avec l'IA d'OpenAI serait clairement indiquée en tant que tel.

Une transformation majeure pour Siri

Selon les informations de Mark Gurman, Apple prévoit de transformer son bot en un véritable assistant conversationnel pleinement opérationnel. Le nouveau Siri serait capable de contrôler les principales fonctionnalités de l'ensemble des applications. Le système derrière Siri aurait été repensé et basé sur des LLM. Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple aurait demandé à ses équipes d'inclure le plus de fonctionnalité d'IA générative possibles pour la prochaine mise à jour logicielle (iOS, macOS, iPadOS).

Grâce à l'IA la couche logicielle d'Apple aura la capacité d'apprendre des habitudes de l'utilisateur pour les automatiser par la suite avec Siri. Une fonctionnalité qui devrait arriver dans une seconde mise à jour, après le déploiement d'iOS 18, en 2025. Dans sa prochaine mise à jour, Siri ne pourra prendre en charge qu'une commande à la fois. Apple prévoit toutefois d'implémenter le multi-commande à l'occasion d'une évolution d'iOS 18. L'iPhone aurait par exemple la capacité de transcrire un enregistrement vocal et de l'envoyer simultanément par SMS grâce à une seule requête. L'orchestration de l'IA permettra au système d'adresser par routage la requête utilisateur au bon modèle. Selon la demande, cette dernière sera traitée par un modèle on-device (pour les tâches simples) ou via un modèle plus lourd, sur le cloud (pour les tâches complexes).

L'IA dans le cloud sécurisée par une black box

Qui dit Apple dit confidentialité. Pour éviter que les données de ses utilisateurs ne soient stockées sur des serveurs dans le Cloud, Apple mise sur l'ACDC pour Apple Chips in Data Centers. Selon The Information, Apple travaille depuis trois ans en secret sur le projet. Le but est simple : permettre le traitement des données d'applications d'IA dans une "boîte noire" virtuelle, rendant impossible l'accès à ces données.

Cette approche s'appuie sur l'utilisation de puces personnalisées conçues par Apple, offrant une meilleure sécurité que les puces Intel et AMD. Les puces Apple intègrent la technologie Secure Enclave, une zone physiquement séparée du processeur principal. Le Secure Enclave agit comme un coffre-fort sécurisé pour stocker et traiter les données sensibles de manière isolée. Seuls les résultats du traitement (output) sont exposés à l'extérieur, sans révéler les données d'entrée. Apple doit pouvoir déployer à grande échelle ses serveurs équipés de ces puces sécurisées pour supporter les centaines de millions d'appareils Apple en circulation.

Plus classiquement, Apple s'apprête également à dévoiler des fonctionnalités basiques, mais attendues de longue date par les utilisateurs. Transcription d'enregistrements audio, génération d'emojis par IA… Apple s'aligne sur la concurrence. Plus intéressant, la firme de Cupertino aurait développé une fonctionnalité de récap intelligent pour résumer les textos, notifications, appels et autres activités passés au cours des dernières heures. L'IA devrait augmenter Safari avec des fonctionnalités de résumé ou encore aider l'utilisateur à la rédaction de messages ou de courriels.