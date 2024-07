Baromètre : comment les grandes entreprises françaises se sont engagées dans l'IA générative

L'indicateur est tiré du baromètre JDN / Club Décision DSI sur l'IAGen. Une enquête qui a été menée auprès de 355 organisations de taille moyenne et grande basées en France.

58% des entreprises moyennes et grandes basées en France affirment avoir défini ou être en train de définir une stratégie d'IA générative. Dans le détail, 13% des organisations indiquent avoir d'ores et déjà mis en œuvre une telle stratégie et 45% être en phase de test. Il s'agit là des principaux indicateurs issus du baromètre JDN / Club Décision DSI sur l'intelligence artificielle générative réalisé en juin.

Reste 42% de répondants qui précisent ne pas avoir mis en place de stratégie dans l'IAGen. Ces entreprises attendent sans doute que cette technologie monte en maturité avant de s'engager dans des phases de test plus concrètes.

En ligne avec l'indicateur précédent, seuls 4% des décideurs interrogés indiquent avoir atteint un bon niveau sur le front de la GenAI. Un domaine qui, rappelons le, remonte à novembre 2022 et le lancement de la première version de ChatGPT. Soit il y a moins de deux ans. Ce chiffre traduit également l'exigence des organisations interrogés dans un domaine encore émergent.

A la question de savoir si leur entreprise utilise ChatGPT, 58% des décideurs IT consultés répondent par l'affirmative. Ce qui tend à confirmer que la technologie d'OpenAI contribue à faire bouger les lignes. Au sein de cette population, 72% ont recours au ChatGPT d'OpenAI, contre 28% qui se sont tournés vers le ChatGPT basé sur Azure. Même si la part d'organisations recourant à la solution de Microsoft reste minoritaire, il s'agit néanmoins d'un résultat non-négligeable.

Du côté de Microsoft 365, seuls 15% des décideurs IT consultés affirment avoir déployé l'assistant de GenAI Copilot de la firme américaine du même nom. C'est assez peu compte-tenu du taux de pénétration de la suite de productivité de l'éditeur de Redmond en entreprise, qui atteint plus de 80%. Là encore, les entreprises pourraient préférer attendre que cette brique d'Office progresse en maturité avant de s'engager.

Qu'en est-il des technologies de GenAI les plus utilisées ? Pas de grosse surprise de ce côté. Une large majorité des entreprises françaises de moyenne et grande taille se sont tournées vers les technologie d'OpenAI, soit 77% vers GPT et 23% vers Dall-E. Gemini et Mistral pointent en troisième et quatrième position de ce classement avec respectivement 21% et 20% de réponses positives. Ici, les indicateurs sont à prendre indépendamment. Les répondants avaient en effet la possibilité de donner plusieurs réponses.

La productivité des collaborateurs arrive en tête des cas d'usage les plus souvent exprimés en matière de GenAI (58%), devant la productivité des process (39%) et le support (26%). Un trio gagnant qui fait écho aux retours d'expérience observés sur le marché.

Méthodologie : L'enquête a été réalisée auprès d'un panel de 355 membres du Club Décision DSI entre le 12 et le 18 juin 2024. Des DSI qui travaillent pour des organisations (privées ou publiques) de taille moyenne ou grande, de 300 à 50 000 salariés, dans 20 secteurs d'activité (voir le détail sur le site du Club Décision DSI).