Comment accéder à vie aux meilleures IA pour… 43 euros

1minAI propose l'accès unifié aux meilleurs modèles d'IA du marché, des modèles de langage en passant par la transcription audio, la génération d'images ou la création de vidéo.

L'IA générative accessible, et si c'était possible ? C'est le pari de 1minAI, une jeune start-up fondée en mars dernier par Hoan Tran, software engineer au Vietnam. La plateforme propose l'accès aux derniers modèles d'IA générative propriétaires ou open source, des templates de prompt, des bases documentaires et des fonctions collaboratives. 1minAI dispose de deux abonnements mensuels en temps normal Pro et Business à 6.5 et 10 dollars par mois. Encore plus intéressant, la plateforme américaine StackSocial spécialisée dans les ristournes de produits et abonnements tech, propose une offre à vie.

Trois offres proposées

1minAI est proposé sur StackSocial à 39,99 dollars hors taxe (43 euros TTC) en version Pro, 59,99 dollars (HT) en version Business et 99,99 dollars (HT) en version Advanced Business. Le plan Pro offre 1 million de crédits mensuels, tandis que Business et Advanced Business en proposent respectivement 2 et 4 millions. Chaque formule permet également de générer jusqu'à 450 000 crédits supplémentaires gratuitement par mois. Les plans supérieurs se distinguent aussi par leur capacité collaborative accrue : le Business permet de gérer jusqu'à 10 membres et l'Advanced Business jusqu'à 20.

Plus concrètement, Pro permet de traiter environ avec GPT-4o 50 000 mots par mois, Business 100 000 mots par mois et Advanced Business jusqu'à 200 000 mots par mois. Le nombre de crédit dépensé varie en fonction du modèle utilisé. Ainsi, o1 coutera plus de crédits que Llama 3 70B. Autre exemple, utiliser GPT-3.5 d'OpenAI pour 500 mots coûte 1 501 crédits, permettant un maximum de 21 333 mots par mois. Le modèle Gemini 1.5 Flash de Google est particulièrement efficace, ne consommant que 141 crédits pour 500 mots, ce qui permet de générer jusqu'à 2 666 667 mots mensuellement.

Pro Business Advanced Business Prix $39.99 $59.99 $99.99 Crédits mensuels 1,000,000 2,000,000 4,000,000 Mots générés/mois avec GPT-4o 50 000 100 000 200 000 Nombre de membres 1 10 20 Crédits gratuits additionnels/mois Jusqu'à 450,000 Jusqu'à 450,000 Jusqu'à 450,000

Une interface complexe et complète

1minAI propose une panoplie de fonctionnalités diverses et variées au sein d'une interface un peu complexe à aborder. Prompt personnalisé, base documentaire, style d'écriture, templates IA personnalisés, API, collaboratif… Voici les principales fonctionnalités.

Multi AI Chat : l'accès simple aux meilleurs modèles

Multi AI Chat permet tout simplement d'utiliser de manière brute les principaux LLM du marché. Par défaut, l'interface de chat permet d'interagir avec plusieurs modèles mais il est possible de n'en sélectionner qu'un. Les modèles de Google (Gemini), OpenAI (o1, GPT-4o…), Anthropic (Claude), Mistral (8x7B), Meta (Llama 3) et Cohere sont accessibles. L'outil inclut également un guide pour choisir son IA en fonction du crédit nécessaire à son fonctionnement. Utile.

L'interface du Multi AI Chat © Capture d'écran / JDN

Par ailleurs, 1minAI dispose d'un Notebook intelligent pour prendre des notes et copier/coller le contenu généré avec l'IA. Ce dernier supporte le markdown.

Des templates d'IA

1minAI met à disposition de ses utilisateurs plusieurs templates prêt à l'emploi pour utiliser l'IA générative plus facilement et rapidement. Très concrètement, il s'agit d'interfaces graphiques simples dédiées à une tâche unique : génération d'un article web, synthèse d'informations, génération d'email… Les tâches sont nombreuses et classées par catégorie : l'IA pour écrire, l'IA pour générer des images, l'IA pour la gestion de documents, l'IA pour l'audio et l'IA pour la vidéo.

Exemple d'un générateur de post Linkedin. © Capture d'écran / JDN

A noter que les templates utilisent à la fois des modèles de texte pour la partie rédaction et des modèles multimodaux ou spécialisés pour les tâches plus complexes. On retrouve ainsi plusieurs modèles de text-to-speech dans la section audio ou de text-to-video dans la section vidéo.

Une personnalisation accrue

La plateforme permet de personnaliser sa "brand voice". Comprenez qu'il est possible de personnaliser le style d'écriture des modèles pour coller à votre image de marque. Plusieurs registres qui peuvent être enregistrés et utilisés dans les modèles dédiés à la génération de texte. Dans le même temps, il est possible de créer des assets de données à partir de vos documents pour les utiliser avec l'IA. Il s'agit d'un rag très simplifié sur lequel le modèle pourra s'appuyer pour répondre.

Enfin fonctionnalité intéressante, 1minAI propose une liste de prompt. Il est possible de lui faire mémoriser des prompts et de les utiliser dans les modèles IA textuels. Le but étant d'arriver à une forme d'assistant guidé par un prompt, comme les bots de Poe ou les GPT's d'OpenAI. Le tout manque clairement de personnalisation. Impossible de régler les autres paramètres (temperature, base de données à utiliser, max_tokens…).

Exemple d'un prompt dans la liste de prompt de 1minAI. © Capture d'écran / JDN

Un mode collaboration et une API

L'autre force de 1minAI réside dans son aspect collaboratif pensé pour l'entreprise. Il est possible d'ajouter des membres dans sa team pour qu'ils puissent accéder à l'abonnement. L'interface administrateur permet de configurer une limite mensuelle de crédit à utiliser pour chaque utilisateur.

L'outil d'administration des utilisateurs de 1minAI. © Capture d'écran / JDN

Enfin, 1minAI dispose d'une API. Le service permet d'utiliser la majorité des modèles présents sur le site tout en utilisant les crédits de son compte. Lancée le 30 septembre dernier, l'API manque encore cruellement de documentation technique pour implémenter tous les types de modèle.

Un outil attractif

Le principal atout de 1minAI réside dans l'accès unifié qu'elle propose aux meilleurs modèles d'IA du marché du texte, à l'audio en passant par l'image jusqu'à la vidéo. Une offre similaire à celle proposée par Poe mais un pricing beaucoup plus attractif. L'offre tarifaire actuelle de 1minAI est particulièrement compétitive, notamment avec les formules à vie proposées sur StackSocial. Toutefois, l'interface utilisateur de 1minAI présente des lacunes en termes d'ergonomie. Sa complexité peut constituer un vrai frein à l'adoption. De plus, l'API récemment lancée souffre encore d'un manque de documentation technique, ce qui limite son implémentation et son utilisation par les développeurs.

Malgré ces points d'amélioration, 1minAI reste un service prometteur qui a le mérite d'exister dans un marché en pleine expansion. En offrant un accès centralisé à de nombreux modèles d'IA et des fonctionnalités variées à des prix compétitifs, la plateforme répond à un besoin réel.