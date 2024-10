Adobe dévoile son assistant IA axé sur la fiabilité en France

L'assistant IA d'Adobe est disponible depuis septembre dans l'Hexagone et en français. L'IA est fiable, n'hallucine pas et source précisément toutes ses réponses.

Adobe raccroche le wagon. Après plusieurs mois de retard, le géant du logiciel a introduit son assistant d'intelligence artificielle en France dans Acrobat (payant) et Reader (son équivalent gratuit). Un bot capable de résumer un ou plusieurs documents ou encore de générer du texte. Des fonctionnalités de base déjà présentes dans plusieurs solutions similaires... Certes, mais l'assistant IA d'Adobe change la donne. Ce dernier répond, selon Adobe et comme le confirment nos tests, en puisant très précisément ses réponses dans les documents qui lui sont fournis. Une fiabilité rigoureuse recherchée par de nombreux professionnels.

La fiabilité au cœur de l'IA

L'IA d'Adobe se présente sous la forme d'un chatbot intégré directement dans Acrobat et Reader. L'IA est conçue pour interagir avec les documents texte, principalement les PDF. Le principe est simple : l'utilisateur pose une question et l'IA donne une réponse. Le sourcing de l'IA reste la fonctionnalité clé de l'outil. L'assistant génère sa réponse en incluant des exposants avec des références directes aux documents sources. A contrario de Copilot, ChatGPT ou même Claude, l'IA d'Adobe cite l'expression exacte et l'entoure dans le document source. Une fonctionnalité clé qui fait la différence quand il s'agit de vérifier rapidement les faits énoncés par l'IA.

Exemple d'une réponse sourcée avec l'IA d'Adobe. © Capture d'écran / JDN

Plus utile encore, l'IA d'Adobe est capable de traiter jusqu'à 10 documents à la fois, chacun pouvant contenir un maximum de 600 pages. Pour interroger l'IA avec plusieurs documents il suffit de créer "une collection", un corpus de texte dans le jargon d'Adobe.

Exemple d'une collection de documents dans Acrobat. © Capture d'écran / JDN

Des cas d'usage nombreux pour les professionnels

Les cas d'usage de ce nouvel outil assisté par IA sont nombreux. En quelques clics, l'utilisateur peut obtenir des synthèses de documents volumineux, des réponses précises à ses questions, des analyses comparatives de plusieurs documents et même générer du contenu textuel pertinent pour des emails, des présentations ou pour les réseaux sociaux.

Quelques limitations subsistent toutefois. L'IA n'est, par exemple, pas encore en capacité de prendre en charge les images brutes et les tableaux sans données textuelles. Une problématique inhérente à la majorité des applications IA du marché. Adobe travaille actuellement sur cette fonctionnalité sans annoncer de date précise pour son lancement.

Une IA basée sur les modèles d'OpenAI

Pour son assistant IA, Adobe a choisi d'utiliser les modèles d'OpenAI. Le chatbot est le fruit d'une savante orchestration entre des techniques d'extraction intelligente des données et des modèles de langage.

"Nous avons développé une technologie appelée PDF Extract API, que nous utilisons dans notre assistant IA pour extraire le contenu des documents PDF. C'est cette forme structurée qui est ensuite découpée en chunks et envoyée au moteur OpenAI. Une fois que le moteur OpenAI a traité les données et nous les a retournées, nous retraitons ces informations", explique Thierry Blanc, consultant senior chez Adobe. Adobe l'assure, les documents eux-mêmes ne sont jamais transférés en dehors de ses infrastructures. De quoi ravir les professionnels qui ne souhaitent pas adresser directement leurs documents sur les serveurs d'OpenAI et consorts.

Un assistant disponible à partir de 6,04 euros

L'assistant IA est disponible pour tous les utilisateurs de l'application gratuite Reader et de la version payante Acrobat sous couvert de souscrire un abonnement. Trois formules sont proposées : 6,04 euros par mois en paiement annuel, 8,05 euros par mois sans engagement ou 71,58 euros par an. Un prix relativement abordable pour les entreprises. Il est en revanche regrettable qu'Adobe n'intègre pas par défaut son assistant IA pour les formules Acrobat Pro.

Type d'abonnement Prix à l'année Engagement Annuel mensualisé 72,48 € TTC (6,04 € TTC / mois) 1 an Mensuel 96,6 € (8,05 € TTC / mois) Aucun Annuel prépayé 71,58 € TTC / an 1 an

En misant sur la fiabilité et la précision des sources, Adobe se démarque dans un secteur où la véracité de l'information est primordiale. Alors que les géants de la tech se livrent une course effrénée à l'innovation, Adobe semble avoir trouvé un équilibre entre puissance technologique et rigueur méthodologique. Reste à voir si cette stratégie axée sur la confiance saura convaincre les utilisateurs sur le long terme.