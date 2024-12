Avec NotebookLM Plus et Agentspace, Google enrichit encore son offre d'IA générative pour les entreprises

Google annonce l'évolution de son outil NotebookLM et l'arrivée d'Agentspace, un agent de recherche multimodal pour les entreprises.

La course à l'IA générative n'en finit plus de s'accélérer en cette fin d'année. Alors qu'OpenAI entame la deuxième phase de son "Shipmas" (12 jours d'annonces et de démonstrations de ses modèles d'IA), Google vient perturber les plans de communication de la start-up. Après l'annonce de Gemini 2.0 Flash mercredi 11 décembre, Google annonce ce vendredi 13 décembre deux nouveautés conséquentes pour les entreprises : NotebookLM Plus, une évolution de NotebookLM destiné aux professionnels, et Agentspace, un agent de recherche multimodal orienté business.

NotebookLM Plus arrive dans la suite Workspace

L'ovni IA de Google va désormais trouver toute sa place auprès des clients de Google et Google Cloud. Doté d'une infrastructure de sécurité renforcée pour les entreprises, NotebookLM Plus propose aux professionnels une série de fonctionnalités avancées. Il est notamment possible de générer cinq fois plus de résumés audio (un genre de podcast) et de notebooks, tout en ayant la possibilité de personnaliser le style et le ton des réponses générées.

L'aspect collaboratif est également renforcé avec l'introduction de notebooks d'équipe partagés. Les membres au sein d'une même équipe peuvent se partager un ou plusieurs projets. La version Plus de l'outil est disponible comme service additionnel via Google Workspace ou séparément via Google Cloud. Elle sera également intégrée à l'abonnement Google One AI Premium dès début 2025. Google assure qu'aucun fichier, requête ou réponse ne sera utilisé pour l'entraînement des modèles ni partagé en dehors du périmètre de l'organisation.

Google Agentspace : un agent de recherche multimodal et bien plus

Google annonce dans le même temps l'arrivée d'un nouveau service : Google Agentspace. Si l'entreprise le présente comme un agent de recherche multimodal pour entreprise, le produit final semble être bien plus que cela. L'outil propose une approche centralisée pour la recherche et l'exploitation des données d'entreprise, avec des connecteurs pré-intégrés aux principales applications comme Confluence, Google Drive, Jira ou Microsoft SharePoint.

En plus d'être un agent de recherche, Agentspace se positionne comme une plateforme de création d'agents d'IA sur mesure. Google prévoit le déploiement d'un outil visuel low-code permettant aux employés de concevoir leurs propres agents experts. Agentspace intègre des contrôles de sécurité avancés classiques aux applications Google professionnelles.

Si l'outil se veut ambitieux, sur le papier, il reste difficile à ce stade d'anticiper pleinement son potentiel. Les contours exacts de la création d'agents personnalisés et leur mise en œuvre effective restent encore assez flous. Toutefois, plusieurs entreprises clientes auraient déjà eu accès au produit et seraient pleinement satisfaites. C'est notamment le cas de Decathlon, Deloitte ou encore Nokia.

Google revient en force dans la course à l'IA générative

Face à la montée en puissance d'AWS avec sa nouvelle famille Nova et au show médiatique d'OpenAI avec son "Shipmas", Google accélère sa cadence en cette fin d'année avec une série d'annonces rapprochées : Gemini 2.0, Agentspace et NotebookLM Plus. Un virage à 180 degrés pour le géant de Mountain View qui, deux ans après le "code rouge" déclenché en interne par l'émergence de ChatGPT, s'impose désormais comme l'un des trois acteurs les plus offensifs du marché de l'IA générative.

La métamorphose est spectaculaire pour une entreprise qui, il y a encore quelques mois, refusait catégoriquement de déployer des produits non finalisés. Un changement de cap qui se traduit également dans une transformation profonde de la culture d'entreprise, notamment au sein de DeepMind, où les équipes de recherche sont désormais (depuis plus d'un an, selon nos informations) orientées vers le développement de solutions commercialisables plutôt que vers la recherche fondamentale pure.