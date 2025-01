Project Digits de Nvidia : un superordinateur personnel pour qui, pour quoi ?

Annoncé à l'occasion du CES 2025, le Project Digits a pour ambition de démocratiser encore davantage l'intelligence artificielle en entreprise.

Disposer de son propre supercalculateur personnel, c'est possible en 2025. Avec le Project Digits, Nvidia entend mettre entre les mains des professionnels une machine d'une puissance d'un petaflop (soit 1 million de milliards d'opérations par seconde) pour un prix de 3 000 dollars. Pour comparaison, c'est la puissance qu'avait le superordinateur le plus puissant au monde en 2008 (IBM Roadrunner), il y a moins de 20 ans et pour un prix de 133 millions de dollars. Cette puissance nécessitait une salle entière et consommait plusieurs mégawatts d'électricité. Quels sont les cas d'usage du superordinateur de Nvidia ? A qui se destine-t-il ? Le JDN fait le point.

Une machine capable d'inférer des modèles à 200 milliards de paramètres

Pour un prix inférieur à un MacBook Pro haut de gamme (M4 Max), Nvidia propose un superordinateur doté d'une configuration exceptionnelle et spécialement adaptée pour l'IA. On retrouve notamment de série un GB10 Grace Blackwell Superchip, 128 Go de mémoire unifiée, jusqu'à 4 To de stockage ainsi qu'un CPU Grace doté de 20 cœurs.

Le tout s'accompagne de DGX OS, un système d'exploitation développé par Nvidia sur une base de Linux et optimisé pour l'intelligence artificielle, la machine learning et plus généralement le calcul intensif. L'ensemble est compatible avec les trois principaux frameworks de développement IA que sont PyTorch, Python et l'environnement de développement Jupyter notebooks, tout en donnant accès à l'ensemble de l'écosystème logiciel Nvidia, notamment NeMo pour le fine-tuning des modèles et RAPIDS pour l'accélération des tâches de data science.

Un serveur ou un PC ?

Le Project Digits se rapproche-t-il alors d'un ordinateur personnel haut de gamme ou d'un véritable serveur ? "Il faut plutôt voir cet équipement comme une machine autonome. On peut l'utiliser de deux façons : soit en configuration locale, comme celle installée sur son bureau, avec souris et clavier pour développer des applications d'IA et fine-tuner des modèles, soit en configuration réseau pour un usage partagé. Donc oui, cela s'apparente à un PC, mais ce n'est pas un ordinateur classique", explique Serge Palaric, vice president alliances, global CSPs & ISVs chez Nvidia.

L'outil peut être utilisé autant pour faire de l'inférence multi-utilisateurs que pour fine-tuner ou entraîner des modèles à des fins de testing. "En termes de capacité d'inférence, un seul appareil peut gérer des modèles allant jusqu'à 200 milliards de paramètres. En couplant deux unités, on peut atteindre une capacité de traitement d'environ 400 milliards de paramètres", ajoute Jean-Charles Vasnier senior manager, solutions architect chez Nvidia. Au-delà des LLM, le Project DIGITS permet d'entraîner et d'exécuter une large gamme de modèles d'IA : vision par ordinateur, traitement du langage naturel (NLP), synthèse vocale, génération d'images, analyse de séries temporelles, détection d'anomalies, ou encore modélisation prédictive.

A qui se destine le Project Digits ?

Le superordinateur personnel de Nvidia cible principalement deux profils : les développeurs qui travaillent sur des projets d'intelligence artificielle et les data scientists. "Certaines entreprises, conscientes des nombreuses règles régissant l'utilisation des datacenters, peuvent choisir une approche progressive. Cela leur permet de créer des preuves de concept et de tester leurs modèles avant d'envisager un déploiement à grande échelle dans un datacenter pour l'application finale", anticipe Serge Palaric.

Pour les entreprises de taille modeste, le Digits peut être utilisé comme un serveur d'inférence pour servir plusieurs utilisateurs en réseau. "Certaines petites entreprises de développement pourront en acquérir plusieurs unités", prévoit déjà Serge Palaric. La machine pourrait aussi être utilisée dans des environnements air-gap pour traiter des données confidentielles et éviter de dépenser des sommes importantes dans des infrastructures on-premise dédiées.

Enfin Nvidia, anticipe déjà des utilisations autour de la formation. "Grâce à cet équipement, nous pouvons envisager le développement de cursus de formation en intelligence artificielle sans nécessiter l'accès à un datacenter. Je suis convaincu que cela trouvera également sa place dans les hackathons. Dans ce contexte, disposer de deux ou trois machines pour une vingtaine de participants suffit amplement pour réaliser des exercices pratiques", analyse Serge Palaric.

Pas de commandes avant mai

Il faudra encore patienter quelques mois avant de pouvoir tester le Project Digits. Nvidia annonce une disponibilité en mai sans donner de date exacte. De son côté, le prix de lancement officiel en Europe n'a pas encore été annoncé. En prenant en compte le taux de change, la TVA, et les éventuels frais d'importation, on peut s'attendre à un prix inférieur à 4 000 euros en France. De plus amples précisions sur l'arrivée et le coût de l'appareil devraient être partagées lors de la Nvidia GTC 2025 à San Jose en mars.