Replit, l'IA qui permet de créer des applications mobiles directement depuis son téléphone

Replit met à disposition des utilisateurs de smartphone son agent IA dédié à la création d'application. Un outil expérimental mais déjà prometteur.

C'est un nom déjà connu de nombreux développeurs. Replit, start-up américaine, édite un environnement de développement intégré (IDE) en ligne depuis 2009. La petite entreprise a su prendre la vague de l'IA générative jusqu'à la placer aujourd'hui au cœur de sa stratégie. Replit propose ainsi depuis fin 2024 un agent intégré pour générer entièrement des applications en low code. Une fonctionnalité mise à disposition depuis février sur mobile. Dashboard interactif, générateur de facture... Les cas d'usage sont nombreux.

Comment fonctionne l'agent de Replit ?

L'agent de Replit fonctionne de façon procédurale, action par action. L'utilisateur doit décrire en langage naturel l'application qu'il souhaite créer et l'envoie ensuite à l'IA. Un modèle de raisonnement analyse alors la description et les étapes nécessaires pour créer l'application. Une fois le plan validé, l'agent exécute séquentiellement chaque étape, générant le code nécessaire et l'implémentant directement dans l'environnement de développement intégré.

A chaque point de contrôle, l'agent vérifie la cohérence du code produit et peut solliciter l'intervention de l'utilisateur pour des éléments spécifiques comme l'ajout d'une clef d'API ou la validation de choix techniques. Cette approche permet non seulement de maintenir un contrôle sur le développement mais aussi d'assurer la qualité du code généré, l'agent pouvant détecter et corriger automatiquement les erreurs de syntaxe ou les bugs potentiels avant de passer à l'étape suivante.

La véritable force de l'agent de Replit réside dans son automatisation quasi-complète quand de nombreux copilot de code ne font que générer du code.

Comment utiliser Replit sur mobile ?

L'application mobile de Replit déploie les capacités de développement d'applications directement sur smartphone. La version mobile dispose d'une interface simple et facile d'utilisation. L'agent IA est accessible depuis l'onglet "Create". L'application met également à disposition un assistant pour itérer sur des projets de développement déjà débutés. Pour créer une application de zero, rien n'est plus simple. Il suffit de décrire son but en langage naturel (en anglais pour le moment). L'IA propose alors un plan et demande quelles options intégrer ou non à l'application future.

L'IA suggère plusieurs options à intégrer avant de débuter. © Capture d'écran / JDN

Une fois le plan approuvé, l'IA commence à générer fichier par fichier le code de l'application. A noter que le code de chaque fichier est modifiable directement dans l'interface de Replit. Une fois tous les fichiers de configuration et de code générés, Replit lance l'exécution de l'application directement un WebView. Si une ou plusieurs erreurs sont détectées au lancement, l'IA corrige le code en conséquence jusqu'à la résolution complète des bugs.

L'application est ensuite utilisable directement dans Replit. Selon la taille de l'écran de votre smartphone l'usage sera plus ou moins facile. Il peut être utile de préciser à l'assistant de générer une application responsive pour maximiser sa compatibilité avec un mobile. Une fois l'application générée, il est possible de la modifier à souhait en no code, en utilisant l'assistant de Replit.

Nous avons réussi avec succès à créer plusieurs applications fonctionnelles, chacune en seulement quelques minutes. Nous avons par exemple créé un générateur de facture, un jeu mobile simple, ou encore un outil d'OCR basé sur l'API de Gemini. Le développement est très simple mais demande encore de nombreuses itérations pour parvenir à bout des nombreux bugs.

Quatre formules proposées

Replit propose quatre formules principales. La version gratuite Starter permet de tester l'agent IA de façon limitée. L'offre Core à 25 dollars par mois inclut 25 dollars de crédits, soit environ 100 "points de contrôle" de l'agent IA. Les points de contrôle sont consommés à chaque fois que l'agent IA effectue une action majeure dans le développement de l'application, comme la génération d'un nouveau fichier ou la correction d'un bug. La version Teams à 40 dollars par utilisateur par mois offre 40 dollars de crédits par utilisateur. Enfin, l'offre Enterprise propose des solutions sur mesure pour les grandes entreprises.

Avec son agent Replit marque une étape importante dans la démocratisation du développement d'applications. Lorsque l'IA aura amélioré son raisonnement et son système de correction d'erreurs intégré, le développement d'applications sera encore plus rapide et fluide. Toutefois, avec un coût de 0,25 dollar par point de contrôle, l'utilisation intensive reste un investissement conséquent. Une barrière tarifaire qui n'enlève rien au potentiel révolutionnaire de l'outil.