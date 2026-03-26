Tous les virements, même les salaires, vont être bloqués pendant 4 jours dans toutes les banques : c'est ce week-end qu'il faut agir

Les banques ferment pendant 4 jours en France et dans la plupart des pays d'Europe. Les clients ne pourront pas faire de virements et encore moins en recevoir sur leur compte bancaire. Certains cas particuliers permettent de réaliser des transferts d'argent.

Pendant 4 jours consécutifs, toutes les banques en France vont exceptionnellement suspendre la plupart des transferts d'argent. Tous les établissements bancaires situés dans les pays de la zone euro seront également concernés par ce blocage. Durant ces 4 jours, il sera quasiment impossible d'effectuer un versement depuis un compte en banque vers un compte d'une autre banque. En clair, les personnes qui attendent un paiement, qu'il s'agisse d'un salaire, d'une pension de retraite ou d'une allocation, devront se montrer patientes. Idem pour celles qui doivent effectuer un virement.

Le blocage des virements débutera le jeudi 2 avril à partir de 18h. Les services de transfert d'argent demeureront fermés le vendredi 3, le samedi 4, le dimanche 5 et enfin le lundi 6 avril inclus. Toute opération lancée durant cette période ne sera traitée qu'à partir du mardi 7 avril au matin. Cette interruption des services bancaires s'explique par la fermeture temporaire du système Target 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Il s'agit d'une plateforme, utilisée par l'écrasante majorité des établissements bancaires en Europe, "qui permet de traiter les paiements entre les différentes banques situées dans la zone euro", explique la Banque centrale européenne (BCE) sur son site internet.

Chaque année, la plateforme Target 2 qui rend possibles les transferts d'argent en Europe ferme ses portes pendant plusieurs jours. Les dates de fermeture sont souvent les mêmes tous les ans. L'ensemble des pays utilisant l'euro comme monnaie sont donc concernés par cette interruption, soit environ une vingtaine d'États sur le Vieux continent. Ces arrêts ne durent habituellement qu'une seule journée lors de certains jours fériés comme le Nouvel An ou la Fête du travail du 1er mai. Cependant, les périodes de Noël ou du lundi de Pâques sont celles où le blocage est le plus long de l'année.

Toutefois, les clients peuvent contourner ce blocage en effectuant des virements instantanés. Contrairement aux virements classiques SEPA, les virements instantanés permettent d'effectuer des transferts d'argent à n'importe quel moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris pendant les week-ends et les jours fériés. En effet, ce type de versement passe par une autre plateforme appelée TIPS (Target Instant Payment Settlement) qui reste opérationnelle en permanence.

De plus, les virements classiques SEPA effectués au sein d'une même banque continueront de fonctionner durant les 4 jours de blocage. En clair, il sera possible de transférer de l'argent d'un compte Société Générale vers un autre compte Société Générale. En revanche, il sera impossible de faire un virement depuis un compte Crédit Agricole vers un compte Banque Populaire ou CIC.

Les clients des banques pourront toujours payer avec leur carte en magasin et retirer des espèces au distributeur d'une agence bancaire. Néanmoins, les virements SEPA ne fonctionneront pas. Une situation qui risque de perturber fortement les habitudes des particuliers et des professionnels Français qui réalisent près de 16,4 millions de virements bancaires par jour selon les données de La Banque de France.