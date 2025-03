Texte, image, vidéo... Qui sont les vrais champions de l'IA ces 12 derniers mois ?

Poe vient de dévoiler une étude complète sur l'usage des 100 modèles d'IA qu'elle met à disposition de ses utilisateurs. Les disparités d'usage entre les différentes modalités sont frappantes.

Qui mène vraiment la course à l'IA générative en 2025 ? Selon les données d'utilisation du dernier rapport de Poe, la plateforme d'IA générative de Quora, le paysage est en pleine mutation. Si OpenAI et Anthropic se partagent 85% du marché du texte (du 01/24 au 02/25), d'autres acteurs comme BlackForestLabs avec FLUX dans l'image et Google avec Veo-2 en vidéo bousculent l'ordre établi.

Dans le texte, OpenAI et Anthropic dominent sans surprise

De janvier 2024 à février 2025, OpenAI et Anthropic dominent le marché des modèles texte, représentant ensemble environ 85% des prompts textuels adressés sur Poe. Fait notable, depuis le lancement de Claude 3.5 Sonnet en juin 2024, l'usage des modèles d'Anthropic et d'OpenAI est devenu presque équivalent.

L'émergence de nouveaux acteurs bouleverse néanmoins cet équilibre. Le chinois DeepSeek, qui n'avait aucune présence en décembre 2024, a réussi à gagner 7% de part de marché à son apogée, un niveau significativement plus élevé que les précédentes familles de modèles open-source comme Llama et Mistral. Pendant ce temps, Google, après une croissance initiale avec sa famille Gemini, connaît un déclin, tandis que la longue traîne des "autres" modèles officiels (comme ceux d'xAI) continue de s'élargir, témoignant d'une diversité croissante dans l'écosystème de l'IA. La suprématie des géants propriétaires de l'IA ne semble désormais plus acquise.

Retournement de tendance dans la génération d'image

Les pionniers historiques de la génération d'image ont fait leur temps. Depuis janvier 2024 et jusqu'en février 2025, DALL-E-3 et les différentes versions de StableDiffusion (Midjourney n'est pas disponible sur Poe) ont vu leur part d'utilisation chuter drastiquement de près de 80% depuis février 2024. Un déclin spectaculaire qui coïncide avec l'explosion du nombre de modèles, passant de seulement 3 à environ 25 en quelques mois. BlackForestLabs a réussi un coup de force remarquable avec sa famille de modèles FLUX publiée au printemps dernier. En quelques mois à peine, FLUX est devenu le modèle dominant de génération d'image en capturant près de 40% des prompts.

Google n'est pas en reste avec Imagen 3, lancé fin 2024, qui a rapidement conquis une part de marché significative, avec près de 30% des utilisations. Enfin, les providers spécialisés comme Playground et Ideogram restent pertinents, mais ne représentent collectivement que 10% des parts de marché. Difficile de rivaliser face à Google et BlackForestLabs.



Runway et Google en embuscade dans la vidéo

La génération de vidéo par intelligence artificielle reste un marché encore embryonnaire qui a connu une croissance fulgurante fin 2024 et début 2025, rappelle Poe, qui analyse la période de novembre 2024 à février 2025. Réellement structuré depuis la fin de l'année 2024, le secteur s'est rapidement diversifié, passant de quelques providers à plus de huit acteurs proposant des solutions variées sur Poe. Runway, qui a lancé son modèle en septembre 2024, a initialement dominé le marché, capturant entre 30% et 50% des prompts de génération vidéo, malgré une légère érosion de sa part de marché au fil du temps et l'offre d'un unique modèle dans son API.

En 2025, Google a fait une entrée fracassante avec Veo-2, qui a réussi à capturer près de 40% des prompts de génération vidéo seulement quelques semaines après son lancement sur Poe. A noter que Sora d'OpenAI ne disposant pas d'API, il n'est pas disponible sur Poe. Parallèlement, les modèles chinois comme Kling-Pro-v1.5, Hailuo-AI, HunyuanVideo et Wan-2.1 continuent de repousser les frontières en termes de capacités, de temps d'inférence et de coût. Les modèles chinois représentent environ 15% des prompts de génération vidéo. Ils gagnent peu à peu des parts de marché, sans pour autant parvenir à concurrencer les poids lourds du secteur.

Très concrètement, les géants technologiques propriétaires (OpenAI, Anthropic et Google principalement) conservent leur position dominante. Toutefois, les lignes bougent : les start-up gagnent progressivement du terrain, tandis que l'écosystème chinois se distingue par son innovation rapide et sa capacité à proposer des modèles aux coûts compétitifs.

Pour rappel, les données du rapport reflètent uniquement les habitudes des utilisateurs de Poe et ne donnent pas un panorama exhaustif du marché. Certains modèles majeurs, comme Sora d'OpenAI ou Midjourney, qui ne proposent pas d'API, sont naturellement absents du classement. Malgré ces limites, l'analyse offre un aperçu intéressant des grandes tendances du secteur.