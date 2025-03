L'IA de NVIDIA promet des robots humanoïdes plus intelligents et autonomes

Le développement des robots humanoïdes franchit une étape avec Groot N1, un modèle d'IA qui optimise leur autonomie et leur prise de décision. En parallèle, un moteur physique open source et des outils de simulation sont mis à disposition des chercheurs et industriels.

NVIDIA a annoncé le lancement de Groot N1, un modèle d'intelligence artificielle dédié aux robots humanoïdes, ainsi qu'une suite de technologies destinées à accélérer leur développement. Dévoilés lors de la conférence GTC 2025, ces outils comprennent un moteur de simulation, des données d'entraînement synthétiques et un partenariat avec Google DeepMind et Disney Research.

Un modèle conçu pour l'apprentissage et l'adaptation

Groot N1 repose sur une architecture duale inspirée des processus cognitifs humains. Un premier système, rapide, exécute immédiatement les tâches, tandis qu'un second, plus lent, analyse l'environnement et planifie les actions. "L'ère de la robotique généraliste est arrivée", a déclaré Jensen Huang, PDG de NVIDIA, lors de son discours d'ouverture cité par Tech Crunch.

NVIDIA met en avant la flexibilité de Groot N1, qui peut être post-entraîné avec des données synthétiques et réelles pour s'adapter à des robots et des tâches spécifiques. Selon Nvidia, la société a généré 780 000 trajectoires de manipulation synthétiques en 11 heures, soit l'équivalent de 6 500 heures de démonstrations humaines. L'intégration de ces données a amélioré la performance de 40% par rapport à un entraînement exclusivement basé sur des données réelles.

Des applications dans l'industrie et des collaborations stratégiques

L'industrie manufacturière est identifiée comme le premier secteur pouvant bénéficier des robots humanoïdes. "Je pense qu'ils doivent aller en usine en premier", a indiqué Jensen Huang cité par Reuters, précisant que ces environnements sont mieux contrôlés et permettent une application plus rapide. Selon lui, la location d'un robot humanoïde pourrait atteindre 100 000 dollars par an, un montant justifié par la productivité accrue de ces machines.

En complément du modèle Groot N1, NVIDIA développe Newton, un moteur physique open source conçu en collaboration avec Google DeepMind et Disney Research. Cet outil vise à améliorer l'apprentissage des robots en affinant la simulation de leurs mouvements et interactions. Disney prévoit notamment d'exploiter Newton pour optimiser sa plateforme de robots de divertissement, incluant les droides BDX inspirés de Star Wars présentés lors de la conférence.

Un accès open source pour accélérer l'adoption

Groot N1 est disponible en open source, permettant aux chercheurs et entreprises d'adapter l'IA à leurs besoins spécifiques. NVIDIA a également publié l'Isaac GR00T Blueprint, un cadre de génération de données qui facilite la création d'ensembles d'apprentissage massifs. "Avec NVIDIA Isaac GR00T N1 et de nouveaux cadres d'apprentissage, les développeurs ouvriront la prochaine frontière de l'IA", a affirmé Jensen Huang.

Le modèle ainsi que ses jeux de données sont accessibles immédiatement sur Hugging Face et GitHub, tandis que le moteur Newton devrait être disponible plus tard cette année.