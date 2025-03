Apple Intelligence : que vaut l'intelligence artificielle d'Apple sur l'iPhone ?

L'intelligence artificielle d'Apple devrait arriver dans les prochains jours avec la mise à jour d'iOS 18.4. Le JDN a testé pendant plusieurs semaines les principales fonctionnalités.

L'IA arrive enfin chez Apple. Après un retard initial d'environ six mois en France, Apple Intelligence s'apprête à être déployée dans l'Hexagone. Les nouvelles fonctionnalités intelligentes basées sur l'IA générative devraient arriver début avril avec la mise à jour d'iOS 18.4. Dans un souci de confidentialité des données et contrairement à ses concurrents directs, Apple mise sur l'IA locale. Inconvénient majeur, seuls les iPhone de dernière génération seront compatibles avec Apple Intelligence. Dans le détail, Apple Intelligence sera disponible sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et sur l'ensemble de la gamme iPhone 16 (Pro, Max, Plus et également 16e). Le JDN a pu tester les différentes fonctionnalités d'IA avec la version Beta publique d'iOS 18.4.

Des outils d'écriture vraiment utiles

C'est la nouveauté la plus utile d'Apple Intelligence. La mise à jour d'Apple intègre désormais plusieurs outils pour rédiger, relire ou reformuler du texte. L'intégration native de l'outil dans l'OS d'Apple permet d'appeler les différents outils depuis n'importe quel champ textuel. Que ce soit dans l'application message, dans le navigateur web, sur WhatsApp ou n'importe quelle application de votre téléphone. Il est possible de décrire les modifications à appliquer à un texte existant, de le reformuler, de lui donner un ton particulier, de résumer, de créer un tableau récapitulatif ou même de le faire relire.

Enfin, l'inclusion native de ChatGPT permet de rédiger un texte en partant de zéro. Au quotidien, pour la rédaction de mails complexe ou le résumé de longs textes, les outils d'écriture sont assez pratiques. L'exécution en local des modèles (sauf ChatGPT) est un vrai plus : la latence est réduite et le bon fonctionnement des outils ne dépend pas de la qualité de votre connexion internet.

© Capture d'écran / JDN

Résumé des notifications : pratique, mais perfectible

C'est la fonctionnalité qui a sans doute fait couler le plus d'encre. Apple Intelligence permet grâce à un SLM (un petit modèle de langage) de résumer les notifications de votre téléphone. Si la fonctionnalité a pu commettre des bévues par le passé en résumant des faits d'actualité en hallucinant des faits, son utilité est réelle au quotidien. Le résumé d'Apple est souvent court et très efficace. Il permet par exemple de comprendre en un coup d'oeil le fil d'une conversation et les 2-3 sujets importants sans consulter plusieurs dizaines de notifications. Plus utile encore, lorsqu'un mode de concentration est activé, l'outil permet de pousser les notifications qu'il juge prioritaires. Le modèle s'appuie sur le contenu de la notification (exemple : "Je cherche à te joindre. Peux-tu me rappeler d'ici 15 minutes ?") pour décider de soumettre ou non une notification urgente.

Au quotidien les résumés ont bien synthétisé la ou les notifications dans la majorité des cas. Un gain de temps qui évite, notamment pour les professionnels, de consulter régulièrement ses messages.

A gauche, les notifications sans résumé, à droite les notifications résumées par Apple Intelligence. © Capture d'écran / JDN

Visual intelligence : la recherche visuelle simple et rapide

C'est une autre des nombreuses fonctionnalités simples mais rudement efficaces d'Apple Intelligence. La recherche visuelle permet en appuyant longuement sur le bouton de contrôle de l'appareil photo (ou bouton action sur iPhone 16e) de déclencher la prise de vue assistée par IA. L'appareil photo se lance directement et il est possible de transmettre ensuite l'image directement à ChatGPT pour l'analyser ou à Google Lens pour rechercher l'objet présent sur la photo sur le web. Une intégration native, bien pensée, qui permet de gagner de précieuses secondes.

Exemple à gauche d'une recherche visuelle avec ChatGPT, à droite d'une recherche visuelle avec Google Lens. © Capture d'écran / JDN

L'application mail améliorée, la suppression des défauts dans Photos simplifiée

Avec Apple Intelligence, l'application Mail se transforme et devient véritablement intelligente. Là encore, le SLM d'Apple va analyser le contenu de chaque mail pour classer en premier les mails les plus urgents à traiter. Pratique pour gagner un temps précieux. Plus classiquement, Apple propose également de résumer le contenu d'un mail, comme Gemini ou encore Outlook notamment. Enfin, les outils d'écriture intelligents sont disponibles rapidement.

Résumé d'un mail avec Apple Intelligence. © Capture d'écran / JDN

De série sur la majorité des smartphones Android depuis plusieurs années, un outil d'édition "magique" des photographies est désormais proposé par Apple. Dans l'application Photos, il est ainsi possible de supprimer rapidement des éléments d'une image en appuyant simplement dessus (avec la fonctionnalité "Corriger"). Il était temps !

Genmoji et Playground : fun mais futile

Apple introduit avec Apple Intelligence la possibilité de générer ses propres émojis avec Genmoji. Il suffit de décrire en langage naturel le nouvel émoji souhaité et l'IA d'Apple le génère (en local, toujours). Simple, basique mais pas utile au quotidien.

Génération d'un émoji avec Apple Intelligence. © Capture d'écran / JDN

Dans la même veine, avec Playground, Apple permet à ses utilisateurs de générer des images rapidement dans tous les styles possibles… sauf photoréaliste (certainement pour limiter les abus potentiels). L'outil permet par exemple de générer des visuels rapidement pour imager certains concepts. Un outil, là encore, facile d'utilisation mais pas indispensable dans la vie quotidienne.

Génération d'image dans l'application Playground d'Apple, en local. © Capture d'écran / JDN

Siri, toujours inutile (ou presque)

C'est le point noir d'Apple Intelligence. L'assistant vocal d'Apple n'évolue que très peu et reste en deçà des standards du marché. C'est pire si l'on compare Siri avec le voice mode de Gemini déployé sur Android. Pour combler le manque d'intelligence de son assistant, Apple mise sur l'intégration native de ChatGPT dans Siri pour les requêtes les plus complexes. Dès que Siri ne pense pas pouvoir répondre à une requête, il adresse cette dernière à ChatGPT. L'IA d'OpenAI adresse ensuite sa réponse Siri qui la lit à l'utilisateur. Une intégration certes bienvenue mais assez lourde dans son usage. La latence de plusieurs secondes entre la demande et la réponse est assez frustrante au quotidien.

Exemple d'une réponse de Siri appuyée par ChatGPT en background. © Capture d'écran / JDN

Et pour l'avenir, les nouvelles ne sont pas bonnes. Initialement prévue pour avril 2025, la nouvelle version de Siri pourrait ne pas arriver avant 2026 voire 2027 selon les informations de nos confrères de Bloomberg. Un retard à l'allumage de plusieurs années qui s'explique en partie par la stratégie d'Apple : développer de l'IA oui, mais de l'IA en local. Le but étant encore et toujours de réduire au minimum les risques de confidentialité - quitte à arriver très en retard.

Apple Intelligence n'en demeure pas moins une intégration intelligente et pertinente de l'IA générative. Avec des fonctionnalités basées en majorité sur des modèles locaux, Apple séduira très certainement les utilisateurs professionnels les plus exigeants quant à la sécurité de leurs données. Sans effet whaou, Apple Intelligence à le mérite de répondre à ce que l'on attend véritablement de l'IA générative : gagner du temps au quotidien, le tout de manière sécurisée. En bref Apple fait du Apple et propose des fonctionnalités certes assez basiques sur le marché mais 100% fonctionnelles.