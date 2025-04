Amazon dévoile à Paris une nouvelle démonstration d'Alexa+ dopée à l'IA générative

Amazon a présenté les prochaines capacités de son enceinte connectée. Une seconde démonstration mondiale depuis la capitale.

Alexa+ sera-t-il le premier assistant véritablement intelligent ? Amazon veut y croire. A l'occasion de son AWS Summit à Paris, la firme de Seattle a présenté les nouvelles capacités de son assistant grand public nouvelle génération : Alexa+. Grâce à une bonne dose d'IA générative et des fonctionnalités agentiques avancées, l'assistant promet d'être encore plus simple à utiliser. Il serait également en capacité de réaliser des taches complexes jusqu'alors inaccessibles aux agents conversationnels grand publics.

Fluidité et personnalisation au rendez-vous

Alexa+ se démarque par sa capacité à accomplir des tâches concrètes dans le monde réel grâce à une intégration fluide avec des milliers de services tiers. "Alexa+ a été repensé de fond en comble avec pour objectif l'accomplissement de tâches concrètes, pas seulement pour divertir ou informer, mais pour rationaliser votre vie et vous apporter une utilité réelle", rappelle Emerson Sklar, chief evangelist d'Amazon Alexa. Alexa+ peut par exemple réserver automatiquement un plombier en cas de fuite, suggérer et réserver des restaurants adaptés aux enfants, ou encore naviguer intelligemment sur le web pour effectuer des achats sans intervention manuelle de l'utilisateur.

La personnalisation poussée devient également un autre atout majeur d'Alexa+. L'IA adapte maintenant ses interactions en fonction du contexte et des préférences de l'utilisateur. "Mes interactions seront différentes de celles de mon tout-petit à la maison" explique Emerson Sklar. La personnalisation s'étend à tous les aspects de l'interaction, depuis le ton employé jusqu'aux recommandations, le tout sur l'ensemble des appareils compatibles.

Des recommandations d'activités et de restaurants à Paris

A l'occasion de sa présentation, Emerson Sklar a testé en live, en anglais, des capacités conversationnelles de l'assistant. Une première démonstration publique depuis l'annonce officielle d'Alexa+. Pour le test, le chief evangelist d'Amazon Alexa a interrogé l'assistant sur les principales activités à faire dans la capitale à l'occasion de son déplacement de quelques jours. L'IA a répondu du tac au tac, avec une latence minime après une rapide recherche web en arrière plan, de visiter la Tour Eiffel, le Louvre ou encore Notre-Dame.

Enfin pour terminer, Emerson Sklar a interrogé l'IA sur ses recommandations de restaurant pour Emerson et sa jeune fille Callie. Alexa suggère alors plusieurs restaurants adaptés aux familles. Pour finir, Emerson Sklar demande à l'assistant de lui donner une citation pour conclure sa présentation. L'IA s'exécute et évoque une citation de Steve Jobs : "The only way to do great work is to love what you do."

Certes l'effet "waouh" reste mesuré, et les capacités agentiques avancées n'ont pas été pleinement démontrées lors de ce Summit parisien, mais les premiers résultats sont convaincants. Alexa+ offre désormais une conversation nettement plus naturelle grâce à l'IA générative, avec une fluidité d'utilisation remarquable.

Amazon Nova derrière Alexa+

Comme nous le faisait pressentir Rohit Prasad, SVP et head scientist artificial general intelligence chez Amazon en décembre dernier, Alexa+ s'appuie principalement sur les modèles génératifs d'Amazon Nova. Au cœur de son architecture, une combinaison de plusieurs modèles qui permettent à Alexa+ de comprendre et de traiter le langage naturel. L'orchestration est complétée par l'utilisation des modèles Claude d'Anthropic (dont Amazon est l'un des principaux investisseurs avec Google.). Enfin, Amazon pourrait également utiliser des modèles "secrets" encore non dévoilés publiquement, a avoué à demi-mot Emerson Sklar. Le tout est inféré depuis Amazon Bedrock sur des puces Trainium et Inferentia pour réduire la latence (et réduire les couts côté Amazon, très certainement).

© BP / JDN

Sur le plan opérationnel, le système d'orchestration d'Alexa+ utilise un système de routage basé sur des règles pour diriger la requête utilisateur vers les "experts" appropriés, des microservices spécialisés qui gèrent des ensembles spécifiques de fonctionnalités. Ces experts s'interfacent avec des API tierces via des connecteurs et des wrappers d'authentification pour exécuter les actions demandées, qu'il s'agisse de contrôler des appareils domestiques, d'effectuer des transactions ou de naviguer sur le web. Le système maintient également un contexte conversationnel persistant à travers différents appareils (Echo, mobile, navigateur), permettant aux utilisateurs de poursuivre une conversation initiée sur un appareil à partir d'un autre.

Déjà leader face aux Google Home et Apple HomePod, avec un Alexa plus réactif et mieux intégré à l'écosystème domotique, le géant de Seattle creuse désormais l'écart avec un assistant véritablement autonome. Alors que Siri peine encore à comprendre des commandes complexes et que Google Assistant reste cantonné à des tâches simples, Alexa+ pourrait franchir une étape décisive dans la course à l'assistant personnel ultime : celui qui n'attend plus passivement des ordres, mais agit proactivement dans l'intérêt de son utilisateur.