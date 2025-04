Grok, l'IA d'Elon Musk, devient-elle intéressante pour les entreprises ?

L'offre de xAI apparaît de plus en plus pertinente en alternative économique aux éditeurs premium du secteur. A deux (grosses) nuance près.

Il a tout à tour révolutionné le secteur du paiement (Paypal), de l'automobile (Tesla), de l'espace (SpaceX), des télécoms (Starlink), sans doute bientôt de la santé (Neuralink) et de la robotique (Tesla encore)… Est-ce déjà au tour de l'intelligence artificielle ? xAI, le laboratoire d'Elon Musk spécialisé dans l'IA générative, propose en avril 2025 une gamme de modèles adaptés à de nombreux cas d'usage, le tout avec un prix au token assez compétitif par rapport aux modèles d'OpenAI et même de Google.

Une offre de modèles complète (ou presque)

xAI propose trois types de modèle : langage, raisonnement et génération d'image, tous accessibles depuis une interface conversationnelle sur le web avec grok.com (avec abonnement ou non). xAI dispose même de son propre mode deep research pour rechercher des informations avancées sur le web (comme ChatGPT, Gemini et Perplexity). Voici les principaux modèles lancés par xAI et leur fonctionnalités respectives dans l'API :

Modèle Modalité d'Input Modalité d'Output Taille de contexte (en tokens) Raisonnement grok-3-beta texte texte 131072 grok-3-fast-beta texte texte 131072 grok-3-mini-beta texte texte 131072 X grok-3-mini-fast-beta texte texte 131072 X grok-2-vision-1212 texte / image texte 8192 grok-2-image-1212 texte image 131072 grok-2-1212 texte texte 131072

, n'est toujours pas disponible dans l'API. Le tout sans parler de l'absence de support de la recherche web pour l'ensemble des modèles. Sur le papier, l'offre a tout pour plaire. Mais dans la réalité, de nombreuses fonctionnalités clés sont absentes des modèles proposés dans l'API développeur de xAI. Par exemple, dans la théorie, Grok-3 est capable de raisonner avant de répondre. Or, dans l'API, seule la version mini de Grok-3 en est dotée. Le modèle étant plus petit, les capacités en sont ainsi amoindries. De plus, les capacités multimodales de Grok-3 (compréhension des images et des vidéos) ne sont pas disponibles dans l'API. Pour analyser des éléments visuels, il est nécessaire d'utiliser grok-2-vision-1212, une version datant déjà de plusieurs mois. De même sur le contexte : Grok-3 est présenté avec une fenêtre de contexte d'un million de tokens mais n'arrive qu'avec 131 072 tokens dans l'API. Enfin, plus problématique encore, le modèle de génération d'images le plus récent de xAI, Aurora n'est toujours pas disponible dans l'API. Le tout sans parler de l'absence de support de la recherche web pour l'ensemble des modèles.

Seul point véritablement positif avec sa série Grok-3, xAI propose un mode fast qui sert le modèle depuis une infrastructure plus rapide pour les cas d'usage où la latence est primordiale.

Un pricing attractif

C'est le véritable point fort de xAI. Les prix pratiqués sont raisonnables voire vraiment avantageux. La version classique de Grok-3 (grok-3-beta) n'est pas véritablement intéressante (absence de raisonnement et du support de la multimodalité). En revanche, Grok-3-mini offre un coût minime pour des besoins en raisonnement, comme nous vous l'expliquons ici. Le modèle est idéal pour réaliser un agent simple et peu coûteux. On peut toutefois regretter l'absence de fonctionnalité de prompt caching qui permettrait de réduire encore un peu plus la facture.

Modèle Prix en input (million de tokens, $) Prix en output (millions de tokens, $) grok-3-beta 3 15 grok-3-fast-beta 5 25 grok-3-mini-beta 0,3 0,5 grok-3-mini-fast-beta 0,6 4 grok-2-vision-1212 2 10 avec du texte, 2 avec une image grok-2-image-1212 0,07 (par image générée) grok-2-1212 2 10

Les manques de xAI pour conquérir le marché

Si xAI offre déjà sur le papier des promesses intéressantes économiquement pour les entreprises, son offre destinée aux développeurs est encore trop incomplète pour être conseillée. Impossible dès lors de se tourner entièrement vers xAI pour sa stratégie d'IA générative. Une situation d'autant plus regrettable quand on sait que xAI dispose en interne de l'ensemble des fonctionnalités pour servir son chatbot sur Grok.com. Dans le domaine de l'assistance pure en revanche (utilisation de Grok comme copilot au quotidien), la start-up d'Elon Musk s'en sort assez bien. Avec des fonctionnalités de raisonnement avancé (avec Grok-3 donc), d'analyse multimodale poussée et de recherche web avancée avec deep research l'offre n'a rien à envier à ChatGPT. Seul son prix plus élevé peut rebuter les indépendants : 30 dollars par mois pour Super Grok contre 20 pour ChatGPT Plus. Les prix business sont, eux, négociés au cas par cas selon l'entreprise.

Attention, comme nous l'expliquions déjà en septembre 2024, les modèles de xAI disposent d'une liberté d'expression quasi-totale, conformément à la volonté d'Elon Musk. SI dans la pratique au quotidien la free speech total n'est pas problématique, exposer des modèles xAI directement auprès d'une clientèle parait encore dangereux (avec un chatbot par exemple). L'utilisation de garde-fous additionnels peut toutefois drastiquement limiter les risques. Par exemple en utilisant un LLM complémentaire pour juger de la dangerosité des réponses (approche LLM as a judge). Par ailleurs, en mode agentique, l'utilisation brute des modèles de xAI ne semble pas poser de problèmes majeurs (les réponses n'étant pas exposées publiquement).

En somme, la jeune offre de xAI n'est pas encore au niveau d'un OpenAI ou d'un Google. Mais cela n'est pas étonnant : xAI n'a que deux ans d'existence contre dix pour OpenAI ou encore quinze pour DeepMind. Avec une API plus complète (sûrement dans les prochains mois) et des témoignages clients de gros acteurs utilisant les modèles de xAI, l'entreprise a tout pour exploser dans les deux prochaines années.