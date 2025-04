Avec les achats intégrés, ChatGPT prend une nouvelle dimension

La start-up de San Francisco annonce l'arrivée d'une expérience d'achat native dans son chatbot conversationnel ainsi que plusieurs fonctionnalités pour tailler des croupières à Google.

OpenAI continue d'avoir un coup d'avance sur la concurrence comme sur les observateurs. L'entreprise de Sam Altman en surprend plus d'un en annonçant ce 28 avril une nouvelle fonctionnalité de son chatbot ChatGPT : réaliser directement des achats depuis l' interface. Et si OpenAI parle d'une "meilleure expérience d'achat", c'est en réalité une petite révolution.

Concrètement, ChatGPT propose non seulement de rechercher et comparer des articles entre eux mais aussi d'acheter directement depuis le chat. Des liens "buy" vers des marchands sont mis en avant dans un espace à droite de l'écran qui n'est pas sans rappeler l'esthétique des pages de résultats Google… L'outil de comparaison permet d'afficher les différents visuels, prix, avis et options des articles directement dans ChatGPT. Cette nouvelle expérience e-commerce sera déployée progressivement à tous les produits mais pour le lancement seuls les articles des catégories mode, beauté, maison et électronique sont disponibles. L'expérience d'achat native est disponible pour l'ensemble des comptes ChatGPT (Plus, Pro, Gratuit…) dans l'ensemble des pays où ChatGPT est déployé (et c'est assez rare pour le noter).

OpenAI affirme que les résultats des recherches de produits sont classés de façon indépendante et non sponsorisés. Pour l'instant en tous cas. L'expérience d'achat doit évoluer rapidement dans les prochains mois au fil du retour des utilisateurs.

La nouvelle expérience de shopping d'OpenAI. © OpenAI

La recherche personnalisée arrive, sauf en Europe

OpenAI ne s'arrête pas là dans les nouveautés. L'entreprise annonce également l'arrivée d'une expérience de recherche et de shopping personnalisée, c'est-à-dire que ChatGPT prendra en contexte l'ensemble des conversations passées pour se rappeler des préférences personnelles de l'utilisateur et suggérer des réponses ou produits personnalisés. La fonctionnalité devrait arriver dans les prochaines semaines et sera désactivable (si besoin) dans les paramètres du compte ChatGPT. Mais cette fois-ci, seuls les comptes Plus et Pro hors de l'espace économique européen (UE, Norvège, Islande, Liechtenstein), de Suisse et du Royaume-Uni pourront y accéder.

La recherche web dans Whatsapp

Enfin, OpenAI annonce également l'arrivée de la recherche web dans WhatsApp. Si ChatGPT était déjà disponible dans l'application de Meta, il n'était pour l'heure pas possible de l'utiliser comme moteur de recherche avec des informations récentes. La mise à jour change ce paramètre. La cible ? Très certainement un public plus âgé moins coutumier des chatbots d'IA.

Exemple d'une recherche web dans WhatsApp. © OpenAI

La recherche multi-sources

La start-up de San Francisco en profite pour annoncer l'arrivée d'une mise à jour de la recherche native dans ChatGPT. L'IA va maintenant utiliser plusieurs sources pour chaque information avancée dans la conversation, lors des recherches. Le but ? Croiser l'information sur plusieurs sources différentes. Une nouvelle interface va également faire son apparition pour mettre plus en avant chaque source, comme dans Perplexity. Pour finir, OpenAI annonce avoir déployé les suggestions de recherches (comme Google…).

Exemple de suggestions de recherche "google like" sur ChatGPT. © Capture d'écran / JDN

En intégrant une expérience de shopping native, OpenAI poursuit une stratégie ambitieuse d'expansion et de monétisation. L'objectif est double : augmenter significativement le taux de rétention des utilisateurs en les maintenant sur sa plateforme et conquérir un public plus large, capable d'utiliser quotidiennement son moteur de recherche, avant sans nul doute de le monétiser, comme l'a fait Google par le passé. Quel sera le prochain coup d'avance de Sam Altman. L'annonce par Nick Turley, chef de produit chez OpenAI, d'un intérêt pour l'acquisition de Google Chrome donne en tous cas certains indices sur la direction suivie.