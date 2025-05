ChatGPT : les 5 techniques vraiment indispensables pour obtenir des réponses parfaites

Maîtrisez ChatGPT comme un pro : cinq techniques simples pour transformer vos interactions avec l'IA et obtenir des réponses parfaites.

Vous l'utilisez tous les jours et pourtant vous n'exploitez jamais ses pleines capacités. Le JDN vous propose les 5 meilleures techniques qui vous feront passer un cap avec ChatGPT, que vous soyez utilisateur gratuit ou abonné payant.

#1 Utilisez des rôles

C'est le conseil qui peut véritablement changer la donne. Utiliser des rôles avec ChatGPT permet de maximiser son efficacité sur la tâche que vous lui soumettez. Par exemple, demandez-lui d'incarner un consultant marketing expérimenté lorsque vous voulez analyser une stratégie de communication, ou un professeur de littérature reconnu quand vous cherchez à approfondir l'analyse d'un texte complexe.

Le principe est simple : en assignant un rôle précis à ChatGPT, vous activez ses capacités les plus pointues. Le modèle aura tendance à agir et mobiliser des connaissances comme un véritable expert du secteur pourrait le faire. Plus le rôle sera détaillé, plus la réponse sera sophistiquée. N'hésitez pas à ajouter des contextes, des années d'expérience, voire des diplômes pour affiner encore l'expertise de votre interlocuteur virtuel.

Exemple, pour poser une question médicale simple :

"Tu es un médecin généraliste diplômé de l'Université Paris Cité, avec plus de 15 ans d'expérience en pratique clinique, spécialisé dans la prise en charge des maladies chroniques et la prévention en santé publique. Lorsque tu réponds à une question, tu adoptes un ton clair, pédagogique, précis, et tu cites systématiquement les sources ou recommandations officielles lorsque c'est pertinent. Question : [insérez ici la question médicale de l'utilisateur]"

#2 Utilisez l'outil de personnalisation de ChatGPT

C'est l'autre grande force de ChatGPT : sa personnalisation. L'interface de ChatGPT vous permet de donner une flopée de détails sur vous et vos préférences. Nom, prénom, profession, préférence de style… Mais pourquoi devriez-vous donner autant d'informations à ChatGPT ? Principalement pour deux raisons.

La première, pour la personnalisation. En connaissant votre métier et vos préférences de style, ChatGPT peut fournir des réponses plus pertinentes et personnalisées. Par exemple, si vous êtes chef cuisinier, l'IA pourra vous suggérer des recettes plus avancées, adaptées à votre expertise.

Deuxièmement, communiquer des préférences à ChatGPT peut être utile pour donner des consignes claires de comportement. Par exemple, il est possible d'indiquer à l'outil que vous souhaitez qu'il réponde à chacune de vos demandes avec un niveau d'expertise dans le domaine cible de 10 ans minimum. Ainsi, ChatGPT sera toujours (ou presque) pertinent sur la majorité des sujets.

Fenêtre de personnalisation de ChatGPT. © Capture d'écran / JDN

#3 Demandez à ChatGPT de générer ses propres instructions (tâches complexes et génération d'images)

C'est une technique qui fonctionne rudement bien. Si vous avez du mal à trouver les bonnes instructions pour interagir efficacement avec ChatGPT, demandez-lui de générer votre prompt (les consignes de départ). ChatGPT a été entraîné par OpenAI (son éditeur) à comprendre les instructions qui lui sont fournies mais également à en générer de nouvelles ou à en optimiser des existantes. La technique est redoutablement efficace pour les tâches complexes ou pour la génération d'images.

Exemple pour créer un prompt de correcteur orthographique :

"Génère un prompt complet et efficace qui à partir d'un texte source permette de corriger les éventuelles erreurs de grammaire, d'orthographe et de formulation." Pour la création d'image, vous pouvez également demander à ChatGPT d'améliorer vos propres instructions. Exemple : "Améliore et allonge mes instructions pour minimiser la différence entre l'image attendue et l'image finale. Tu peux utiliser des références à des styles ou des artistes. Propose 5 versions différentes. Voici mes instructions : 'Génère l'image 21:9 d'une artiste peinte dans son atelier.'"

#4 Structurez vos instructions avec la méthode COF

C'est la base d'une interaction précise avec ChatGPT. La méthode COF pour Contexte, Objectif et Format, permet de structurer ses demandes de façon à ce que l'IA comprenne finement votre demande et ne réponde pas à côté. Ainsi, lorsque vous demandez à ChatGPT de réaliser une tâche, il est essentiel d'inclure les objectifs clairs du travail à effectuer, le contexte de votre demande (vous pouvez fournir des documents complémentaires) et le format attendu (longueur du texte attendu, style, niveau de langue…). L'ordre n'a que peu d'impact sur le résultat final, du moins sur les tâches quotidienne dans ChatGPT.

Exemple pour un prompt de rédaction :

"<OBJECTIF>En tant qu'expert en rédaction professionnelle, transformez la transcription fournie en un compte rendu</OBJECTIF> <FORMAT>structuré de 500 mots utilisant un langage technique approprié mais accessible. Organisez le contenu avec des intertitres clairs qui identifient les participants, les sujets traités, les décisions prises, les actions assignées avec leurs responsables et échéances, et les points de suivi nécessaires. Assurez-vous que le document soit cohérent, précis et serve d'outil de référence opérationnel pour tous les participants.</FORMAT> <CONTEXTE>Voici la transcription de la réunion Google Meet à analyser :</CONTEXTE>".

#5 Donnez des exemples

C'est certainement la technique qui donne les meilleurs résultats. Donner des exemples à ChatGPT en plus de votre demande initiale permet à l'IA de comprendre beaucoup plus précisément votre demande. Les exemples fournis doivent parfaitement refléter le résultat final attendu et être rédigés de façon claire. Aucune contradiction entre les différents exemples n'est permise au risque d'amoindrir considérablement le résultat final. Plus les exemples de qualité (la qualité est primordiale) sont nombreux, meilleures seront vos chances d'obtenir un résultat parfait.

Exemple pour de la rédaction de fiche produit :

"Je veux que tu transformes des descriptions de produits techniques en descriptions marketing attrayantes. Voici le format attendu : Exemple 1 : Entrée : Disque dur externe 2TB, USB 3.0, vitesse de transfert 120 MB/s, compatible Windows/Mac Sortie : Libérez votre créativité avec ce compagnon de stockage ultra-rapide ! Avec ses 2TB d'espace et sa connectivité USB 3.0 fulgurante, sauvegardez vos souvenirs précieux en un clin d'œil. Compatible avec tous vos appareils, il devient votre allié indispensable pour ne plus jamais perdre un fichier important. Exemple 2 : Entrée : Ecouteurs Bluetooth, autonomie 24h, réduction de bruit active, étanche IPX4 Sortie : Plongez dans un océan de pure musique ! Ces écouteurs révolutionnaires vous offrent 24h d'évasion sonore ininterrompue. Leur technologie de réduction de bruit vous isole du monde extérieur, tandis que leur résistance à l'eau vous accompagne dans toutes vos aventures, même sous la pluie. Exemple 3 : Entrée : Chargeur portable 10000mAh, charge rapide 18W, 2 ports USB, écran LED Sortie : Ne tombez plus jamais en panne de batterie ! Cette centrale d'énergie compacte recharge vos appareils à la vitesse de l'éclair grâce à sa technologie 18W. Son écran LED intelligent vous tient informé, tandis que ses 2 ports permettent de partager l'énergie avec vos proches. Maintenant, transforme cette description : [INSERER LA DESCRIPTION TECHNIQUE A TRANSFORMER]"