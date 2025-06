42% des 18-25 ans en font un usage journalier, c'est le double d'il y a un an. 80% des jeunes interrogés par Heaven y ont recours au moins une fois par semaine.

Les assistants IA s'installent dans le quotidien des jeunes : 42% des 18-25 ans s'en servent au moins une fois par jour, c'est le double de ce qui a été mesuré il y a un an, quand ils étaient 21% à le faire, selon "Born AI", étude réalisée par l'agence Heaven. Près de 80% des jeunes gens interrogés ont un usage "au moins hebdomadaire" des outils d'IA générative. Le contact avec ces outils est désormais proche du plafond, vu que 93% des jeunes interrogés déclarent avoir utilisé un service de type ChatGPT au cours des six derniers mois, soit sept points de plus qu'en décembre 2024.

Le taux d'usage est quasiment identique entre les garçons (93%) et les filles (94%) âgés de 18 à 25 ans. Il est le même aussi que l'on soit encore étudiant ou déjà salarié (94%). Les personnes en césure ou en recherche d'emploi s'en servent un peu moins en revanche (87%), selon l'étude. A noter un usage fort aussi bien sur mobile (88,1%) que sur PC (69,1%). Fait important : des assistants IA sont présents sous la forme d'application dans les trois quarts des smartphones des jeunes, c'est 9 points de plus qu'il y a six mois. Et ce n'est pas tout : 19% des jeunes déclarent interagir régulièrement par la voix avec les IA.

© Heaven

Pas de surprise, ChatGPT reste le plus populaire de tous les outils d'IA, cité comme étant utilisé par 84,6% des personnes interrogées, suivi de My AI (l'IA de Snapchat), avec 43,4%. A noter cependant la percée fulgurante de l'IA de Meta, disponible uniquement depuis mars 2025 en France, qui avec 35,6% a déjà dépassé le niveau de Gemini (32,8%) pour se positionner en troisième place. S'ensuivent, dans l'ordre, Copilot (24,4%), Character.ai (21%), Grok (12,2%), Le Chat (11,5%), Perplexity (10,3%) et Gamma (9%). "Les autres services cités apparaissent souvent être des IA intégrées dans d'autres applications, comme chez Canva, ou des IA professionnelles", indiquent les auteurs de l'étude en citant, entre autres, Turbo ai, Sora, NotebookLM, PolyBuzz, etc.

© Heaven

Ces résultats illustrent un usage largement tourné vers la recherche d'information, avec 92% des jeunes qui se servent des IA génératives à cette fin, mais également à des fins spécifiquement scolaires ou professionnelles (84,4%). Sur ce point, les jeunes interrogés se montrent encore assez partagés entre le sentiment de tricher avec l'IA (48%) et la perception qu'il faut s'y mettre au risque d'être désavantagé (54%). La majorité (81%) constate des gains d'efficacité mais reste consciente du risque d'obtenir de faux résultats. Malgré cela, les assistants IA se positionnent déjà comme la 4e source d'information la plus digne de confiance dans la perception des personnes interrogées, derrière les professeurs, les moteurs de recherche et les parents, mais devant Wikipédia, les médias et les influenceurs… A noter que 71% des répondants déclarent que l'IA leur fait gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes. Plus encore : 45% des répondants déclarent discuter avec une IA "juste pour le plaisir".

Fait intéressant pour les annonceurs : 41% des jeunes déclarent utiliser les IA pour obtenir des recommandations ou des conseils pour préparer une sortie ou un voyage, un jeune sur trois indique avoir déjà utilisé une IA dans le cadre d'une recherche pour décider d'un d'achat, et même 15% d'entre eux déclarent avoir déjà acheté un produit recommandé par une IA. "Et un large consensus apparaît sur le fait que l'utilisation des IA va être de plus en plus forte", conclut l'étude.

© Heaven

Tous ces résultats sortent d'une enquête en ligne réalisée ce mois de juin auprès de 495 jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, agrémentée d'entretiens qualitatifs menés avec dix jeunes.