IA : qui sont les Français les plus influents sur LinkedIn ?

Fin mai, nous vous proposions un article pour dévoiler les comptes français les plus influents de la fintech sur LinkedIn. Cette fois-ci, nous nous sommes intéressés aux stars tricolores de l'intelligence artificielle. Entre les dirigeants de boîtes françaises d'IA, les cadres stratégiques au sein des Gafam, les créateurs de contenus et les hauts responsables en cabinet de conseil, on retrouve des profils très variés dans cette sélection. Lequel d'entre eux possède la plus grande influence sur le réseau social des professionnels ?

Pour répondre à cette question, la plateforme Favikon, qui met en relation des marques avec des influenceurs, classe en temps réel les comptes qui possèdent la plus grande influence selon les réseaux sociaux. Chaque compte reçoit un score d'influence calculé sur 100 et basé sur divers critères comme le nombre d'abonnés, la fréquence d'activité, le taux d'engagement, le nombre de vues ou encore la croissance du compte.

A la première place, on retrouve à égalité Yann Le Cun et Clément Delangue, qui possèdent tous les deux un score d'influence de 100. Le premier, suivi par près d'un million de personnes sur LinkedIn, est notamment le directeur scientifique de l'IA chez Meta. Le second, suivi par plus de 250 000 abonnés, est le CEO et cofondateur de la start-up franco-américaine Hugging Face, une plateforme open source d'IA valorisée 4,5 milliards de dollars en 2023.

Les Français les plus influents de l'IA sur LinkedIn selon Favikon Poste Principaux sujets Score 1 Yann Le Cun Directeur scientifique IA chez Meta Open source, critique des discours alarmistes 100 1 Clément Delangue CEO Hugging Face Démocratisation de l'IA, présentation des produits et des actualités Hugging Face 100 3 Arthur Mensch CEO Mistral Souveraineté européenne, présentation des produits et des actualités Mistral 99,7 4 Julien Chaumond CTO Hugging Face Présentation des produits et des actualités Hugging Face 99,5 5 Natacha Njongwa Yepnga Data scientist et fondatrice du podcast LeCoinStat Conseils pratiques 96 6 Sylvain Duranton Directeur BCG X L'IA dans le monde, adoption de l'IA en entreprise 94,8 7 Anne Bouverot Envoyée spéciale du Président de la République pour le Sommet international sur l'IA Souveraineté européenne, IA responsable 91,5 8 Pierrick Chevallier Prompt Engineer Vidéos et images générées par IA 91,4 9 Morgan Bancel Consultant et formateur IA Adoption de l'IA en entreprise 90,8 10 Kian Katanforoosh CEO Workera Présentation des actualités Workera, adoption de l'IA en entreprise 90,4

Derrière ce duo de tête, Arthur Mensch, CEO et cofondateur de Mistral, complète le podium avec un score d'influence de 99,7. Arrivent ensuite Julien Chaumond (99,5), également cofondateur de Hugging Face, Natacha Njongwa Yepnga (96,1), une data scientist passée par la Société Générale adepte des podcasts et des lives sur LinkedIn, et Sylvain Duranton (94,8), directeur monde de BCG X, la branche du Boston Consulting Group spécialisée dans la data et l'IA.

4 Français dans le top 8 mondial

A noter que les scores d'influence des personnalités de l'intelligence artificielle paraissent très élevés. A titre de comparaison, Arthur Bedel, premier influenceur français de la fintech sur LinkedIn d'après Favikon, possède un score d'influence de 88,4. S'il figurait dans la catégorie IA, il ne se classerait qu'en 12ᵉ position…

Si on élargit le spectre au niveau mondial, on se rend compte que les voix françaises de l'intelligence artificielle font partie de celles qui comptent. Yann Le Cun, Clément Delangue, Julien Chaumond et Arthur Mensch font partie du top 8 monde. Avec un score d'influence de 100, les deux premiers occupent même la tête du classement, ex-aequo avec trois figures de l'IA venues des Etats-Unis : Andrew Ng, fondateur de DeepLearning.AI, Aravind Srinivas, fondateur de Perplexity, et Lex Fridman, chercheur au MIT.